Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами, - Служба зовнішньої розвідки

За даними Служби зовнішньої розвідки, Кремль й надалі планує зривати мирні переговори. Відтак, Росія готує масштабний теракт з людськими жертвами в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

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Кремль проводить комплексну спецоперацію зі зриву "мирних переговорів"

Після заяв про нібито атаку України на резиденцію Путіна розвідники фіксують поширення Кремлем "нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації".

"З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами. Очікуваний час — напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які доставлять до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

"Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під "чужим прапором" повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб. Режим Путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині РФ, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб РФ", - заявили у СЗР.

Що передувало?

Напередодні російський ставленик на окупованій Херсонщині Володимир Сальдо звинуватив українських військових в атаці по кафе й готелю на узбережжі Чорного моря в курортному селі Хорли.

Сальдо заявив про 24 загиблих (серед них дитина) та понад 50 постраждалих. За його словами, удар відбувся по місцю, де цивільні святкували Новий рік. У соцмережах ширилася інформація, ніби в кафе були колаборанти й російські окупанти.

МЗС Росії заявило, що "атаку було сплановано заздалегідь", а "БпЛА цілеспрямовано били по місцю скупчення цивільних у момент святкування".

Речник Генерального штабу України Дмитро Лиховій наголосив, що Сили оборони дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права й завдають ударів виключно по військових цілях РФ.

Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

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