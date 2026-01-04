РУС
Новости Взрыв в Киеве
Внедорожник взорвался в Оболонском районе Киева, есть травмированные, - полиция (обновлено). ФОТО

Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства взрыва внедорожника в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Что уже известно?

По предварительной информации, в результате происшествия есть травмированные. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы.

Более подробную информацию полиция опубликует позже.

Последствия 

Впоследствии в соцсетях распространили фото последствий взрыва.

взрыв автомобиля в Киеве
взрыв автомобиля в Киеве

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одесской области враг атаковал гражданский автомобиль: погибла мать, трое детей пострадали.

Хазяїн позашляховика безуглу обрав в раду?
04.01.2026 11:17 Ответить
Хазяї позашляховиків на вибори не ходять.
04.01.2026 11:18 Ответить
Військовослужбовець
04.01.2026 12:35 Ответить
Мені найбільше сподобалось, що прийшла собака разом з міліцією.
04.01.2026 11:19 Ответить
Невже безугла, з своїми виборцями зустрілася в Оболонському районі!?!?!?
04.01.2026 11:57 Ответить
кацапські диверсанти вчинили замах на військового
04.01.2026 12:36 Ответить
то все порошенко винуватий)
04.01.2026 12:31 Ответить
Деркачівсько-мертвечуківське лайно, гадить в Україні!!
Вішати треба їх, але ж зеленський з ВРУ їх рятує, як вагнерівців і беркутню з ригоАНАЛЬНИМИ !!
04.01.2026 12:45 Ответить
Може битовуха...граната у бардачку вибухнула
