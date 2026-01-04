5 583 9
Внедорожник взорвался в Оболонском районе Киева, есть травмированные, - полиция (обновлено). ФОТО
Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства взрыва внедорожника в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Что уже известно?
По предварительной информации, в результате происшествия есть травмированные. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы.
Более подробную информацию полиция опубликует позже.
Последствия
Впоследствии в соцсетях распространили фото последствий взрыва.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одесской области враг атаковал гражданский автомобиль: погибла мать, трое детей пострадали.
Вішати треба їх, але ж зеленський з ВРУ їх рятує, як вагнерівців і беркутню з ригоАНАЛЬНИМИ !!