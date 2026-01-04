Внедорожник взорвался в Оболонском районе Киева, есть травмированные, - полиция (обновлено). ФОТО

Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства взрыва внедорожника в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Что уже известно?

По предварительной информации, в результате происшествия есть травмированные. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы.

Более подробную информацию полиция опубликует позже.

Последствия

Впоследствии в соцсетях распространили фото последствий взрыва.





Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одесской области враг атаковал гражданский автомобиль: погибла мать, трое детей пострадали.

