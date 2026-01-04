11 292 19
Позашляховик вибухнув в Оболонському районі Києва, є травмовані, - поліція (оновлено). ФОТО
Поліція наразі зʼясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Що вже відомо?
За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби.
Більш детальну інформацію поліція опублікує згодом.
Наслідки
Згодом у соцмережах поширили фото наслідків вибуху.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Одещині ворог атакував цивільне авто: загинула мати, троє дітей постраждали.
Топ коментарі
+7 Viatski Paren #614444
показати весь коментар04.01.2026 11:19 Відповісти Посилання
+6 Begemot Pepa
показати весь коментар04.01.2026 11:17 Відповісти Посилання
+5 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар04.01.2026 11:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль