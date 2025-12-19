На Одещині ворог атакував цивільне авто: загинула мати, троє дітей постраждали

Рашисти 18 серпня завдали удару по цивільному автомобілю в Одеському районі. Ударний безпілотник влучив у машину, яка рухалася мостом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Одеської області.

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У момент атаки в автомобілі перебували жінка та троє дітей. Унаслідок влучання всі вони зазнали поранень.

Жінка загинула, діти госпіталізовані

Жінка дістала тяжкі травми й померла в кареті швидкої допомоги. Трьох дітей було госпіталізовано до медичних закладів, їм надається необхідна допомога.

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