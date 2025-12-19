На Одещині ворог атакував цивільне авто: загинула мати, троє дітей постраждали
Рашисти 18 серпня завдали удару по цивільному автомобілю в Одеському районі. Ударний безпілотник влучив у машину, яка рухалася мостом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Одеської області.
У момент атаки в автомобілі перебували жінка та троє дітей. Унаслідок влучання всі вони зазнали поранень.
Жінка загинула, діти госпіталізовані
Жінка дістала тяжкі травми й померла в кареті швидкої допомоги. Трьох дітей було госпіталізовано до медичних закладів, їм надається необхідна допомога.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль