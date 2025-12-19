На Одесщине враг атаковал гражданский автомобиль: погибла мать, трое детей пострадали

18 августа рашисты нанесли удар по гражданскому автомобилю в Одесском районе. Ударный беспилотник попал в машину, двигавшуюся по мосту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

В момент атаки в автомобиле находились женщина и трое детей. В результате попадания все они получили ранения.

Женщина погибла, дети госпитализированы

Женщина получила тяжелые травмы и умерла в карете скорой помощи. Трое детей были госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

