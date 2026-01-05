Вибух авто військового на столичній Оболоні: затримано 24-річну агентку РФ. ФОТОрепортаж

Затримано 24-річну дівчину, яка підірвала позашляховик військовослужбовця в Оболонському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Нацполіції.

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Подробиці

Так, жінка за вказівкою "куратора" російських спецслужб виготовила саморобний вибуховий пристрій та заклала його під автомобіль військовослужбовця Національної гвардії.

Внаслідок вибуху військовослужбовця та його знайому було травмовано.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух автомобіля Land Rover біля житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра близько 10:30.

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Під час огляду місця події правоохоронці виявили поблизу епіцентру вибуху мобільний телефон, який використовувався для онлайн-трансляції моменту злочину замовнику.





"За результатами розшукових заходів співробітники Оболонського управління поліції спільно з працівниками СБУ за декілька годин ідентифікували та затримали причетну до вчинення теракту 24-річну мешканку столиці.

Слідством встановлено, що жінка шукала "підробіток" у соціальних мережах, де на неї восени минулого року "вийшов" представник спецслужб РФ. За виконання теракту він пообіцяв їй винагороду у розмірі 1 500 доларів, проте грошей вона так і не отримала", - йдеться в повідомленні.





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Жінка за інструкціями "куратора" самотужки виготовила вибухівку вдома та заклала її під авто, встановивши приховану камеру для підтвердження результату в режимі реального часу.

Коли військовий підійшов до авто - пролунав вибух. Двох осіб було поранено.

Зловмисницю затримали, наразі їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, затримана підозрюється у вчиненні підпалу автівки військового, який вона вчинила у грудні минулого року.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що позашляховик вибухнув в Оболонському районі Києва, є травмовані.

Згодом у прокуратурі заявили, що кваліфікують злочин як теракт.

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