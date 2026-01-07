Премьер Свириденко предупредила о внеплановых отключениях света из-за погоды
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о том, что в Украине возможны внеплановые отключения света из-за ухудшения погоды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсетях.
- Циклон зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области 8 января около четвертого утра. Ночью температура может опуститься до — 20°C, днем ожидается до — 10°C. Сильный снегопад и мороз создают риск перебоев с электроснабжением, а также затрудняют движение на дорогах.
Подготовка критической инфраструктуры
Свириденко отметила, что ухудшение погодных условий накладывает дополнительную нагрузку на энергетическую систему, которая работает в условиях атак врага. Правительство приняло решение для обеспечения стабильности работы критической инфраструктуры и минимизации последствий непогоды.
"Энергетики и службы работают в сложнейших условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Мы делаем все возможное, чтобы последствия непогоды были минимальными", – написала премьер.
Правительство поручило:
-
МВД, ГСЧС и Национальной полиции обеспечить готовность снегоочистительной техники, машин повышенной проходимости и мобильных пунктов обогрева для оперативной помощи на дорогах.
-
Агентству восстановления, областным администрациям и Киевской ОГА подготовить резервы топлива и противообледенительных смесей для дорог, а также обеспечить оперативное реагирование на последствия непогоды.
-
Профильным министерствам и службам подготовить пункты несокрушимости на случай перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением и проблем со связью.
-
Минэнерго совместно с Минразвития и государственными энергетическими компаниями обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад и при необходимости – увеличение производства электроэнергии и поставок газа, включая импорт из ЕС.
Рекомендации для населения
Премьер призвала граждан быть осторожными во время пика непогоды, ограничить поездки и следить за сообщениями местных властей и профильных служб.
По возможности рекомендуется оставаться дома и пользоваться укрытиями или пунктами обогрева в случае перебоев с коммунальными услугами.
Ранее мы сообщали, что в Киеве с 6 по 10 января возможны временные ограничения движения для грузового транспорта из-за сложных погодных условий.
К слову, и.о. главы Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко во время телеэфира заявил, что аварийные отключения света из-за погоды маловероятны.
А зараз такої потреби в електроенергії не має, тому і не "збільшують"?
двушечка на мацкву нікуди ж не ділася, а плавно перетворилася в трьошечку.
Мабуть, дуже багато їх, отих шлахбаумів з урядовцями, мародерять гроші по Україні??? Єрмак, їй наказав мовчати!!??
Також проблеми зі світлом спостерігаються в Кривому Розі, Камʼянському та Запоріжжі.