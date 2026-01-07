Премьер Свириденко предупредила о внеплановых отключениях света из-за погоды

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о том, что в Украине возможны внеплановые отключения света из-за ухудшения погоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсетях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Циклон зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области 8 января около четвертого утра. Ночью температура может опуститься до — 20°C, днем ожидается до — 10°C. Сильный снегопад и мороз создают риск перебоев с электроснабжением, а также затрудняют движение на дорогах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергетические компании запустили образовательный проект для подготовки специалистов для бизнеса

Подготовка критической инфраструктуры

Свириденко отметила, что ухудшение погодных условий накладывает дополнительную нагрузку на энергетическую систему, которая работает в условиях атак врага. Правительство приняло решение для обеспечения стабильности работы критической инфраструктуры и минимизации последствий непогоды.

"Энергетики и службы работают в сложнейших условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Мы делаем все возможное, чтобы последствия непогоды были минимальными", – написала премьер.

Читайте также: Более 12,5 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Тернопольской области из-за непогоды

Правительство поручило:

МВД, ГСЧС и Национальной полиции обеспечить готовность снегоочистительной техники, машин повышенной проходимости и мобильных пунктов обогрева для оперативной помощи на дорогах.

Агентству восстановления, областным администрациям и Киевской ОГА подготовить резервы топлива и противообледенительных смесей для дорог, а также обеспечить оперативное реагирование на последствия непогоды.

Профильным министерствам и службам подготовить пункты несокрушимости на случай перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением и проблем со связью.

Минэнерго совместно с Минразвития и государственными энергетическими компаниями обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад и при необходимости – увеличение производства электроэнергии и поставок газа, включая импорт из ЕС.

Читайте также: К почасовым отключениям могут добавить еще одну очередь из-за сильных морозов, - "Укрэнерго"

Рекомендации для населения

Премьер призвала граждан быть осторожными во время пика непогоды, ограничить поездки и следить за сообщениями местных властей и профильных служб.

По возможности рекомендуется оставаться дома и пользоваться укрытиями или пунктами обогрева в случае перебоев с коммунальными услугами.

Ранее мы сообщали, что в Киеве с 6 по 10 января возможны временные ограничения движения для грузового транспорта из-за сложных погодных условий.

К слову, и.о. главы Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко во время телеэфира заявил, что аварийные отключения света из-за погоды маловероятны.

Читайте: Это нонсенс! Часть больниц и весь коммунальный электротранспорт Львова с ночи без света из-за изменения критичности, - Садовый