РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9459 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
1 536 11

Премьер Свириденко предупредила о внеплановых отключениях света из-за погоды

Аварийные отключения в Полтавской области 11 апреля. В чем причина

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о том, что в Украине возможны внеплановые отключения света из-за ухудшения погоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в соцсетях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

  • Циклон зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области 8 января около четвертого утра. Ночью температура может опуститься до — 20°C, днем ожидается до — 10°C. Сильный снегопад и мороз создают риск перебоев с электроснабжением, а также затрудняют движение на дорогах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергетические компании запустили образовательный проект для подготовки специалистов для бизнеса

Подготовка критической инфраструктуры

Свириденко отметила, что ухудшение погодных условий накладывает дополнительную нагрузку на энергетическую систему, которая работает в условиях атак врага. Правительство приняло решение для обеспечения стабильности работы критической инфраструктуры и минимизации последствий непогоды.

"Энергетики и службы работают в сложнейших условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Мы делаем все возможное, чтобы последствия непогоды были минимальными", – написала премьер.

Читайте также: Более 12,5 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Тернопольской области из-за непогоды

Правительство поручило:

  • МВД, ГСЧС и Национальной полиции обеспечить готовность снегоочистительной техники, машин повышенной проходимости и мобильных пунктов обогрева для оперативной помощи на дорогах.

  • Агентству восстановления, областным администрациям и Киевской ОГА подготовить резервы топлива и противообледенительных смесей для дорог, а также обеспечить оперативное реагирование на последствия непогоды.

  • Профильным министерствам и службам подготовить пункты несокрушимости на случай перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением и проблем со связью.

  • Минэнерго совместно с Минразвития и государственными энергетическими компаниями обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад и при необходимости – увеличение производства электроэнергии и поставок газа, включая импорт из ЕС.

Читайте также: К почасовым отключениям могут добавить еще одну очередь из-за сильных морозов, - "Укрэнерго"

Рекомендации для населения

Премьер призвала граждан быть осторожными во время пика непогоды, ограничить поездки и следить за сообщениями местных властей и профильных служб.

По возможности рекомендуется оставаться дома и пользоваться укрытиями или пунктами обогрева в случае перебоев с коммунальными услугами.

Ранее мы сообщали, что в Киеве с 6 по 10 января возможны временные ограничения движения для грузового транспорта из-за сложных погодных условий.

К слову, и.о. главы Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко во время телеэфира заявил, что аварийные отключения света из-за погоды маловероятны.

Читайте: Это нонсенс! Часть больниц и весь коммунальный электротранспорт Львова с ночи без света из-за изменения критичности, - Садовый

Автор: 

непогода (847) погода (2820) снегопад (787) Тарифы на электроэнергию (2334) Свириденко Юлия (340)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Чего вы хотите от не слишком умной, мягко говоря, стюардессы Ермака? Как умеет - так и выражает свои мысли.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:17 Ответить
+4
а і справді, нашо ті захисні спорудження енергообьєктів? - гроші на вітер!
двушечка на мацкву нікуди ж не ділася, а плавно перетворилася в трьошечку.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:12 Ответить
+3
та при потребі - збільшення виробництва електроенергії та постачання газу, включно з імпортом з ЄС.

А зараз такої потреби в електроенергії не має, тому і не "збільшують"?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та при потребі - збільшення виробництва електроенергії та постачання газу, включно з імпортом з ЄС.

А зараз такої потреби в електроенергії не має, тому і не "збільшують"?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:10 Ответить
Чего вы хотите от не слишком умной, мягко говоря, стюардессы Ермака? Как умеет - так и выражает свои мысли.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:17 Ответить
а і справді, нашо ті захисні спорудження енергообьєктів? - гроші на вітер!
двушечка на мацкву нікуди ж не ділася, а плавно перетворилася в трьошечку.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:12 Ответить
А про покарання КабМіндічів з урядовими злочинцями, знову «ЗАБУЛА» чомусь, попередити прем'єрка Українців!?!?!
Мабуть, дуже багато їх, отих шлахбаумів з урядовцями, мародерять гроші по Україні??? Єрмак, їй наказав мовчати!!??
показать весь комментарий
07.01.2026 22:15 Ответить
нормальна середньостатистична українська примєрка , нічим не відрізняється віж джюльки або примьєра кроліка . среді воров повинно бути все чесно
показать весь комментарий
07.01.2026 22:26 Ответить
Садовому это передайте. Он в последнее время нервничает
показать весь комментарий
07.01.2026 22:16 Ответить
В Дніпрі масштабний блек-аут - місцеві ЗМІ

Також проблеми зі світлом спостерігаються в Кривому Розі, Камʼянському та Запоріжжі.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:20 Ответить
100%
показать весь комментарий
07.01.2026 22:22 Ответить
ох і клоуни. тут дві області без світла, це ці обіцяні позапланові відключення?
показать весь комментарий
07.01.2026 22:21 Ответить
"Прем'єрка" Свириденко звизділа з кожного динаміка, що "ми тут рішення цікаве знайшли, і світла буде набагато більше. От прямо з вівторка". І от якраз в ніч на той розпіарений вівторок Кацапія і завдала удару, після якого відключень стало більше ніж світла.
показать весь комментарий
07.01.2026 22:33 Ответить
Та розберись уже чи додатковий гігават для населення чи позапланові відключення. А так хотілось здаватись корисною, але не склалося - єрмаківською прокладкою була, такою і залишиться поки не дадуть копняка!
показать весь комментарий
07.01.2026 23:04 Ответить
 
 