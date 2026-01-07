Енергетичні компанії запустили освітній проєкт для підготовки фахівців для бізнесу

Провідні енергетичні компанії України ‒ АТ "Оператор ринку", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" оголосили про старт спільного освітнього проєкту з енергоменеджменту разом з п’ятьма українськими університетами й запросили до співпраці інші виші.

Про це повідомила пресслужба АТ "Оператор ринку".

"Освітній проєкт має на меті сформувати кадровий резерв для енергетичного сектору, де майбутні фахівці зможуть реалізовувати свій потенціал, а бізнес ‒ отримати підготовлених спеціалістів, готових до роботи в динамічному середовищі ринку електроенергії", ‒ пояснили у компанії.

Які університети доєдналися?

На першому етапі проєкт упроваджується спільно з п’ятьма університетами:

Національним університетом "Львівська політехніка";

Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана;

Вінницьким національним технічним університетом;

Національним університетом водного господарства та природокористування.

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Що входитиме до співпраці?

Співпраця включає:

проведення спільних лекцій;

стажування на підприємствах;

навчальні практики;

залучення студентів до проєктів і досліджень, які відповідають реальним потребам галузі.

Компанії заявили про готовність ділитися практичним досвідом роботи на ринку електроенергії ‒ від особливостей торгівлі та передачі електроенергії до регулювання ринку, цифрових рішень і розвитку "зеленої" енергетики.

Як повідомлялося, Кабмін офіційно заборонив відключати заклади охорони здоров’я під час введення графіків обмежень електропостачання. Відповідна норма закріплена в рішенні Кабміну щодо заходів забезпечення постачання електроенергії в осінньо-зимовий період 2025/26 року.