Енергетичні компанії запустили освітній проєкт для підготовки фахівців для бізнесу
Провідні енергетичні компанії України ‒ АТ "Оператор ринку", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" оголосили про старт спільного освітнього проєкту з енергоменеджменту разом з п’ятьма українськими університетами й запросили до співпраці інші виші.
Про це повідомила пресслужба АТ "Оператор ринку".
"Освітній проєкт має на меті сформувати кадровий резерв для енергетичного сектору, де майбутні фахівці зможуть реалізовувати свій потенціал, а бізнес ‒ отримати підготовлених спеціалістів, готових до роботи в динамічному середовищі ринку електроенергії", ‒ пояснили у компанії.
Які університети доєдналися?
На першому етапі проєкт упроваджується спільно з п’ятьма університетами:
- Національним університетом "Львівська політехніка";
- Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
- Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана;
- Вінницьким національним технічним університетом;
- Національним університетом водного господарства та природокористування.
Що входитиме до співпраці?
Співпраця включає:
- проведення спільних лекцій;
- стажування на підприємствах;
- навчальні практики;
- залучення студентів до проєктів і досліджень, які відповідають реальним потребам галузі.
Компанії заявили про готовність ділитися практичним досвідом роботи на ринку електроенергії ‒ від особливостей торгівлі та передачі електроенергії до регулювання ринку, цифрових рішень і розвитку "зеленої" енергетики.
Як повідомлялося, Кабмін офіційно заборонив відключати заклади охорони здоров’я під час введення графіків обмежень електропостачання. Відповідна норма закріплена в рішенні Кабміну щодо заходів забезпечення постачання електроенергії в осінньо-зимовий період 2025/26 року.
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