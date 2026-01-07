ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Киеве: затруднено движение в направлении Вышгорода. ФОТО

В Киеве на улице Днепроводской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей.

Об этом сообщила патрульная полиция столицы, передает Цензор.НЕТ.

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В настоящее время затруднено движение транспорта в направлении города Вышгород.

На месте происшествия патрульные организовали объезд по встречной полосе.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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