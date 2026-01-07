ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Киеве: затруднено движение в направлении Вышгорода. ФОТО
В Киеве на улице Днепроводской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей.
Об этом сообщила патрульная полиция столицы, передает Цензор.НЕТ.
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В настоящее время затруднено движение транспорта в направлении города Вышгород.
На месте происшествия патрульные организовали объезд по встречной полосе.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
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+10 Нагнибіда Ципердюк
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+3 Нагнибіда Ципердюк
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+2 Андрій Кайнаран
показать весь комментарий07.01.2026 10:21 Ответить Ссылка
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