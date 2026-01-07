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Новости Фото ДТП
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ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Киеве: затруднено движение в направлении Вышгорода. ФОТО

В Киеве на улице Днепроводской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13 автомобилей.

Об этом сообщила патрульная полиция столицы, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В настоящее время затруднено движение транспорта в направлении города Вышгород.

На месте происшествия патрульные организовали объезд по встречной полосе.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

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ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Киеве: что известно?
ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Киеве: что известно?

Автор: 

ДТП (7663) Киев (26711) патрульная полиция (1796)
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Топ комментарии
+10
Кацапе, тут водкі нєт.
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07.01.2026 10:15 Ответить
+3
Пронос головного мозку?
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07.01.2026 10:12 Ответить
+2
Посипати дороги пісчано-сольовою сумішшю, особливо на таких спусках-підйомах, потрібно.
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07.01.2026 10:21 Ответить

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