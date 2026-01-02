Нетрезвый водитель врезался в "скорую" на Сумщине: пять пострадавших. ФОТОрепортаж

В Сумской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и машины экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области.

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Авария произошла 1 января около 15:00 в селе Маковое Шосткинского района.

По предварительным данным правоохранителей, 51-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он допустил столкновение с автомобилем экстренной медицинской помощи Citroen, за рулем которого находился 37-летний водитель.

В салоне "скорой" на момент аварии находились медицинские работники, пациент и сопровождающее лицо.

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В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения. Пострадали пять человек, при этом водитель легковушки получил тяжелые телесные повреждения.

Полиция изъяла оба автомобиля и поместила их на штрафплощадку. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

В полиции также обнародовали фото с места дорожно-транспортного происшествия.

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