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Новости Пьяные за рулем
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Судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, оставили под стражей до 21 июля, - прокуратура

Суддя Олексій Тандир

По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца - до 21 июля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что в августе 2023 года досудебное расследование уголовного производства было завершено, дело находится на рассмотрении суда.

Київська міська прокуратура про справу Тандира

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD сообшил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших транспортом в пьяном виде.

27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

Автор: 

арест (10454) Алексей Тандыр (30)


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Топ комментарии
+4
Типовий суддя-убивця від привладної шобли, він переховується по камерах, від невідворотньої КАРИ, побратимів Захисника України, батька трьох дітей !!!
Убив утік живий… Це, суддя… від системи, створеної в державі, ще за часів кучми…мертвечука… портного+лукаш+льовочкиних….
Це ті особи, у мантіях, із сімейними КЛАНАМИ з майновими КОМПЛЕКСАМИ, від грошей за розкрадену Україну !!…
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23.05.2024 23:17
+3
Мля,прямо який " Страсний суд"! Чи результати ще не " надійшли", що був бухий за кермом?
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23.05.2024 22:56
+2
За що судді отримують такі гроші,якщо вони вже півроку не можуть винести вирок по досить ясній справі?
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23.05.2024 23:08
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Мля,прямо який " Страсний суд"! Чи результати ще не " надійшли", що був бухий за кермом?
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23.05.2024 22:56 Ответить
Отправьте суку на фронт и к **** со всей этой ******.
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23.05.2024 23:04 Ответить
За що судді отримують такі гроші,якщо вони вже півроку не можуть винести вирок по досить ясній справі?
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23.05.2024 23:08 Ответить
Вже скоро рік.
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24.05.2024 08:56 Ответить
Типовий суддя-убивця від привладної шобли, він переховується по камерах, від невідворотньої КАРИ, побратимів Захисника України, батька трьох дітей !!!
Убив утік живий… Це, суддя… від системи, створеної в державі, ще за часів кучми…мертвечука… портного+лукаш+льовочкиних….
Це ті особи, у мантіях, із сімейними КЛАНАМИ з майновими КОМПЛЕКСАМИ, від грошей за розкрадену Україну !!…
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23.05.2024 23:17 Ответить
Профанація, чекають поки строк справи не спливе.
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23.05.2024 23:30 Ответить
а с какого *** ли идет затягивание?........................................................****** фемиды ****.....................................
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23.05.2024 23:37 Ответить
Він вже давно має сидіти. Що там розслідувати? Є свідки, є труп, п'яний злочинець затриманий на місці скоєння злочину. Що не ясно? Хай сидить в менській санаторній колонії №91 і вигадує історію про те як він викрив шпигуна-нацгвардійця і особисто задавив "від лютої ненависті до ворогів України"...
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24.05.2024 00:02 Ответить
А шо до сих пір не доказали що то нацгвардіець збив п'яного ублюдочного суддю та пошкодив йому авто? Дивовижно що так довго доказуть....сучі виродки...
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24.05.2024 05:56 Ответить
Ну что за система?Никак не могут отмазать человека высшей касты,уважаемая личность сидит за решеткой,как простолюдинка какая то.
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24.05.2024 08:30 Ответить
Нахіба цей цирк?
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24.05.2024 08:54 Ответить
 
 