Судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, оставили под стражей до 21 июля, - прокуратура
По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца - до 21 июля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что в августе 2023 года досудебное расследование уголовного производства было завершено, дело находится на рассмотрении суда.
Дело судьи Алексея Тандыра
Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.
Проект PROSUD сообшил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших транспортом в пьяном виде.
27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.
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Убив утік живий… Це, суддя… від системи, створеної в державі, ще за часів кучми…мертвечука… портного+лукаш+льовочкиних….
Це ті особи, у мантіях, із сімейними КЛАНАМИ з майновими КОМПЛЕКСАМИ, від грошей за розкрадену Україну !!…