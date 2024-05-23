Судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца, оставили под стражей до 21 июля, - прокуратура

По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца - до 21 июля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре напомнили, что в августе 2023 года досудебное расследование уголовного производства было завершено, дело находится на рассмотрении суда.

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD сообшил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших транспортом в пьяном виде.

27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.