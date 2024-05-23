Суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, залишили під вартою до 21 липня, - прокуратура

За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це Київська міська прокуратура повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці - до 21 липня 2024 року включно", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що у серпні 2023 року досудове розслідування кримінального провадження було завершено, справа перебуває на розгляді суду.

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.