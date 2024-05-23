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Новини П'яні за кермом
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Суддю Тандира, який на смерть збив нацгвардійця, залишили під вартою до 21 липня, - прокуратура

Суддя Олексій Тандир

За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це Київська міська прокуратура повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці - до 21 липня 2024 року включно", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що у серпні 2023 року досудове розслідування кримінального провадження було завершено, справа перебуває на розгляді суду.

Київська міська прокуратура про справу Тандира

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

Автор: 

арешт (2520) Олексій Тандир (46)


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Топ коментарі
+4
Типовий суддя-убивця від привладної шобли, він переховується по камерах, від невідворотньої КАРИ, побратимів Захисника України, батька трьох дітей !!!
Убив утік живий… Це, суддя… від системи, створеної в державі, ще за часів кучми…мертвечука… портного+лукаш+льовочкиних….
Це ті особи, у мантіях, із сімейними КЛАНАМИ з майновими КОМПЛЕКСАМИ, від грошей за розкрадену Україну !!…
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23.05.2024 23:17
+3
Мля,прямо який " Страсний суд"! Чи результати ще не " надійшли", що був бухий за кермом?
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23.05.2024 22:56
+2
За що судді отримують такі гроші,якщо вони вже півроку не можуть винести вирок по досить ясній справі?
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23.05.2024 23:08
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Мля,прямо який " Страсний суд"! Чи результати ще не " надійшли", що був бухий за кермом?
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23.05.2024 22:56 Відповісти
Отправьте суку на фронт и к **** со всей этой ******.
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23.05.2024 23:04 Відповісти
За що судді отримують такі гроші,якщо вони вже півроку не можуть винести вирок по досить ясній справі?
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23.05.2024 23:08 Відповісти
Вже скоро рік.
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24.05.2024 08:56 Відповісти
Типовий суддя-убивця від привладної шобли, він переховується по камерах, від невідворотньої КАРИ, побратимів Захисника України, батька трьох дітей !!!
Убив утік живий… Це, суддя… від системи, створеної в державі, ще за часів кучми…мертвечука… портного+лукаш+льовочкиних….
Це ті особи, у мантіях, із сімейними КЛАНАМИ з майновими КОМПЛЕКСАМИ, від грошей за розкрадену Україну !!…
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23.05.2024 23:17 Відповісти
Профанація, чекають поки строк справи не спливе.
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23.05.2024 23:30 Відповісти
а с какого *** ли идет затягивание?........................................................****** фемиды ****.....................................
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23.05.2024 23:37 Відповісти
Він вже давно має сидіти. Що там розслідувати? Є свідки, є труп, п'яний злочинець затриманий на місці скоєння злочину. Що не ясно? Хай сидить в менській санаторній колонії №91 і вигадує історію про те як він викрив шпигуна-нацгвардійця і особисто задавив "від лютої ненависті до ворогів України"...
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24.05.2024 00:02 Відповісти
А шо до сих пір не доказали що то нацгвардіець збив п'яного ублюдочного суддю та пошкодив йому авто? Дивовижно що так довго доказуть....сучі виродки...
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24.05.2024 05:56 Відповісти
Ну что за система?Никак не могут отмазать человека высшей касты,уважаемая личность сидит за решеткой,как простолюдинка какая то.
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24.05.2024 08:30 Відповісти
Нахіба цей цирк?
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24.05.2024 08:54 Відповісти
 
 