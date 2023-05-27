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Судді Тандиру обрали запобіжний захід - арешт без права внесення застави

олексій,тандир

Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира, який збив насмерть бійця Національної гвардії на блокпосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне".

Суд підтримав пропозицію прокуратури та обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 21 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збиття нацгвардійця на блокпосту: прокуратура просить суд арештувати суддю Тандира без можливості внесення застави

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко.

Автор: 

запобіжний захід (484) Олексій Тандир (46)


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Топ коментарі
+22
Ну Ок, випив...

Ну залиш машину, виклич таксі...

Або в таксі є послуга "Тверезий водій"...

Ну не бідна же ж людина!

Але ідіот!
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27.05.2023 23:07
+14
прикинь безкарність вона така, можна чхати на закони і від того отримувати задоволення.
Взагалі не розумію як у нас так склалось що судді які мають бути взірцем громадянам кладуть болт на закони прикриваючись корочками.
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27.05.2023 23:17
+8
Жаль молодого чоловіка, що загинув від дій цього представника суддівської касти. "Будем посмотреть..., что там дальше будет?"
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27.05.2023 23:14
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Ніколи не зрозумію, для чого сідати п'яним за кермо. Так сильно чешеться, що не можна доїхати і вже потім пити?
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27.05.2023 23:01 Відповісти
Kakaja logika u pjanova? Videl krasivoe video s kamer policiji; idjot mushtina, eli, eli, satajitsa, podxodit mashine, saditca, nachinaet zavodit... Vdrug unevo zamka vinimajet poleceiskiji kljuc... Potom intervju: sprashivajut; chevo takoi pjaniji zarul, a votvet muzik; tak nogi *********, shatalo, a vot namashine sidja bi doehal bi do domu...
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27.05.2023 23:16 Відповісти
Якщо вже пишете "космолінгвою", то пишіть хоча б без помилок, будь ласка! А то зовсім незрозуміло!
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28.05.2023 09:26 Відповісти
прикинь безкарність вона така, можна чхати на закони і від того отримувати задоволення.
Взагалі не розумію як у нас так склалось що судді які мають бути взірцем громадянам кладуть болт на закони прикриваючись корочками.
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27.05.2023 23:17 Відповісти
Як кожен наркотик, алкоголь змінює свідомість. Правильне питання - на хрін себе труїти взагалі?
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27.05.2023 23:19 Відповісти
Це вже філософія. Якщо комусь хочеться труїтися, то вже роби це десь так, щоб іншим нашкодити
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27.05.2023 23:31 Відповісти
НЕ нашкодити, звичайно ж)
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27.05.2023 23:33 Відповісти
А це вже демагогія. Не вживай наркоту - не матимеш гарантованих проблем на рівному місці.
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27.05.2023 23:50 Відповісти
Вони вважають інших нижче за себе. Коли будете теж так вважати, зможете їх зрозуміти.
Невже не для цього люди прагнуть у депутати, судді, прокурори..?
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27.05.2023 23:35 Відповісти
Хто сідає, той несе відповідальність.. це гімно вже принесло..
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27.05.2023 23:03 Відповісти
зебілятко, коли про стправу трохи забудуть, через 2-3 тижні, ця гнида подасть апеляцію і через важкий стан здоровля піде під домашній арешт.
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27.05.2023 23:12 Відповісти
коли на Майдані кров проливали, ніяких гетьманів там і близько не було. Вони з"явились коли небезпеки вже не було. Щоб на хвилі теплі місця позаймати
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27.05.2023 23:23 Відповісти
А Ви динаміку розвитку та подій Майдану 2013-2014 рр. хорошо знаєте? Чи у Вашій пам"яті залишись тільки ********* палички?
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28.05.2023 12:23 Відповісти
А як же - Турчинов почав вивозити на Майдан бабу Юлю на дірявій від куль колясці і стримували беркутівців, а "Небесна сотня" ,мабуть, просто від рекошету загинула.
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28.05.2023 14:00 Відповісти
Ну Ок, випив...

Ну залиш машину, виклич таксі...

Або в таксі є послуга "Тверезий водій"...

Ну не бідна же ж людина!

Але ідіот!
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27.05.2023 23:07 Відповісти
Уявіть й такі ідіоти пролазять у Судді та іньші гілки влади....
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27.05.2023 23:53 Відповісти
Не ідіот, просто йому *****, бо він з касти суддів
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28.05.2023 00:26 Відповісти
Так і сам же ж міг загинути!

Ліпше би так і сталось...
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28.05.2023 00:28 Відповісти
Нєєєє, воно не просто "випив" воно нажерлось до безтями як свиня... Воно "вєршитєль" людьською долі уявляє себе богом
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28.05.2023 09:19 Відповісти
Жаль молодого чоловіка, що загинув від дій цього представника суддівської касти. "Будем посмотреть..., что там дальше будет?"
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27.05.2023 23:14 Відповісти
Да, да. Я всё смотрю на Цензоре, как там с делом Кати Ганзюк. Как заказчика наказали?
Дождусь ли? Так и с освещением этого дела будет.
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28.05.2023 10:12 Відповісти
..если в назателях други наказуемого,то не дождешься
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28.05.2023 10:26 Відповісти
Далі буде довге розслідування, а коли все стихне потихеньку змінять справу та відпустять.
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27.05.2023 23:22 Відповісти
Це якщо люди не будуть протестувати, і дадуть зам'яти.
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27.05.2023 23:23 Відповісти
У этого лысого ***** рожа " мыслителя" Уже готовый камерный петух!
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27.05.2023 23:27 Відповісти
Ні, йому в тюрму не можна - він красивий... Тому у цьому детективі ще буде багато цікавих сюжетів
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28.05.2023 07:29 Відповісти
синяки за рулем это спонсоры лысого утырка...
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27.05.2023 23:42 Відповісти
****!
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27.05.2023 23:44 Відповісти
Врадіїка2 у виконанні суддівських та адвокатських, патіхамувлєс !!,
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28.05.2023 00:03 Відповісти
Шось забагато цього gunдона.
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28.05.2023 00:38 Відповісти
Можна було б потішитись, але... Система трошки пересрала (два останні ганебні випадки) і вирішила позбавитися від окремих, щоб зберегтися самій. Але це не надовго, нажаль. Оговтаються і буде як було...
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28.05.2023 03:31 Відповісти
Труха выкрутился,этого тоже спасут.
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28.05.2023 07:23 Відповісти
Я розумію так. він суддя на робочому місці. Коли за рульом він водій.
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28.05.2023 08:44 Відповісти
..ищите связи, это шайка...Не удивлюсь что и 10 "деятелей"
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28.05.2023 10:24 Відповісти
А шо дупутату трухіну можно, а тандиру зась
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28.05.2023 11:24 Відповісти
Получил взятку, выпил, ПРОСЛАВИЛСЯ
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28.05.2023 13:06 Відповісти
Цей судійський сопляк повинен до суду не дожити,і пора кінчати з цим зеленим неподопством.
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28.05.2023 13:27 Відповісти
Нельзя такому в тюрьму - слишком красивый. И месяца не пройдет, как он уже не Алексей, а Алиса или Алёна. Тем более, если дать понять зэкам, что это судья.
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28.05.2023 16:00 Відповісти
Була інфа, що цей суддя допоміг раніше багатьом водіям напідпитку уникнути відповідальності. Так що схема апробована.
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28.05.2023 16:19 Відповісти
 
 