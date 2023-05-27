Судді Тандиру обрали запобіжний захід - арешт без права внесення застави

Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира, який збив насмерть бійця Національної гвардії на блокпосту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне".

Суд підтримав пропозицію прокуратури та обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 21 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збиття нацгвардійця на блокпосту: прокуратура просить суд арештувати суддю Тандира без можливості внесення застави

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко.