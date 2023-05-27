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Збиття нацгвардійця на блокпосту: прокуратура просить суд арештувати суддю Тандира без можливості внесення застави

олексій,тандир

Київська міська прокуратура внесла до Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання запобіжного заходу судді Макарівського районного суду Олексію Тандиру, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила на блокпосту насмерть нацгвардійця.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прокуратура внесла до Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання запобіжного заходу судді. У клопотанні просимо обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Засідання заплановане на 20:00, вул. Володимирська, 15", - повідомила вона.

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Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко.

Автор: 

арешт (2520) Олексій Тандир (46)


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Топ коментарі
+23
Мені не зрозуміло, авто вночі таранить блокпост, чого на місці авто не розстріляли разом з водієм, і питань не було би, а зараз держава витратить купу грошей на судові справи
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27.05.2023 19:59
+23
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27.05.2023 19:59
+18
повісити цих .набрати нових.. і вішати поки не стануть судями
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27.05.2023 20:04
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27.05.2023 19:50 Відповісти
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27.05.2023 19:59 Відповісти
Тільки не Алло!, а Альо!
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27.05.2023 20:10 Відповісти
Та й так через резонанс зрозуміло, що цього злочинця кинуть на кічу.
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27.05.2023 19:50 Відповісти
подельники в мантіях не дадуть... треба всіх в мантіях кінчати
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27.05.2023 19:57 Відповісти
Це як же треба зневіритися у нашому правосудді, щоб бажати таке нашим суддям! Не уявляю собі, яким чином нашій феміді повернути довіру людей до себе!
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27.05.2023 20:00 Відповісти
повісити цих .набрати нових.. і вішати поки не стануть судями
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27.05.2023 20:04 Відповісти
никто не впишится, очень резонансное дело- получит по полной, сначала, пройдет время- отмажут
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27.05.2023 20:15 Відповісти
Подивимось як будуть розвиватись події. Але тут вже говорити, нам потрібні судді з інших країн, на року в 20 щоб навели тут порядок. А то це піздєц, я не здивуюсь якщо завтра скажуть шо це чмо просто зникло.
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27.05.2023 19:57 Відповісти
Мені не зрозуміло, авто вночі таранить блокпост, чого на місці авто не розстріляли разом з водієм, і питань не було би, а зараз держава витратить купу грошей на судові справи
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27.05.2023 19:59 Відповісти
Під час воєнного стану його треба було просто пристрелити. Він убив військового. На фронті кацапи вбивають військових, а в тилу убивають "свої". То хто більший ворог?
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27.05.2023 20:02 Відповісти
Треба було б хоча пальнути в повітря, забрати у нього портки і вже був би аналіз. А може б і щиросердне на блок-посту написав би. Але обісравмя б по любому.
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27.05.2023 20:07 Відповісти
обісрався
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27.05.2023 20:08 Відповісти
щиросердне вже не катить, років так 11 чи 12 як.
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27.05.2023 20:46 Відповісти
В мирному може, а коли воєнний стан, то можна і до стінки, або на пожиттєве, але Україна трохи не та держава.
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27.05.2023 21:25 Відповісти
Те що цей суддя каже, що був не пʼяний нагадало мені давню історію. Особисто знав двох суддів одногорайсуду Києва, які були найкращими друзями. В кінці 90-х вони повертались з гулянки в неділю ввечері в Київ по Бориспільскій трасі і були пʼяні. Суддя-водій вʼїхав в стовп в результаті чого інший суддя, що сидів поруч на передньому сидінні, загинув. Найперше що зробив суддя-водій,допоки не приїхала тоді ще міліція, взяв і перетягнув свого друга на водійське сидіння. І хоча в того загиблого навіть не було посвідчення водія і були свідки як він його вже мертвого «пересадив», але йому вдалось все владнати, порішати і далі він продовжив працювати суддею. До останнього опиралась вдова загиблого, хотіла справедливості, але отримавши енну суму і вона заспокоїлась. Боюсь, що і на цей раз суддівська мафія свого не здасть і вони придумають як уникнути покарання.
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27.05.2023 20:01 Відповісти
суддівська мафія зараз здасть будь-кого хто якось провинився, щоб інших не чіпали і показати, типа вони насправді хороші, але ж як і скрізь бувають негідники і вони готові очиститись. Піде він на заклання, системі потрібні жертвоприношення.
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27.05.2023 20:49 Відповісти
Це пздц
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27.05.2023 20:04 Відповісти
А чого його вдруге на ресурсі ЦН понижують у посаді?
Спеціально подивився на пикокнижці: чітко написано голова суду!
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27.05.2023 20:06 Відповісти
голова суду, це адміністративна посада, а так він суддя, а це різні речі.
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27.05.2023 20:50 Відповісти
Я це розумію, однак суддів у тому суді як блох у собаки...
а голова один. І підозру на злочин скоїв він, а не просто суддя, читай, "рядовий" суддя.
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27.05.2023 21:28 Відповісти
для відповідальності за злочин немає різниці голова він чи ні, ну так посада голови так би мовити додала йому сміливості і почуття безкарності, можливо, але ж не на всі випадки життя.
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28.05.2023 08:52 Відповісти
Якщо він бреше і викручується, то він не повинен більше ніколи в житті працювати суддею. Ті, хто спіймані не брехні, не мають права судити інших.
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27.05.2023 20:07 Відповісти
??? А може після вбивства це і так повинно бути саме собою???
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27.05.2023 21:13 Відповісти
Ну іі???
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27.05.2023 20:09 Відповісти
Просить не вредно.
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27.05.2023 20:10 Відповісти
Ніякої застави - втіче собака!!
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27.05.2023 20:15 Відповісти
...бо втече.
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27.05.2023 20:20 Відповісти
Та отдайте этот мангал, ой тандыр, отцу и брату погибшего, которые приедут на похороны с Бахмута...
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27.05.2023 20:21 Відповісти
У ціх ганебних потвор нова відмазка та схема, вони "типо" їдуть добровольцями на фронт, суд видкладаєтся до кінця війни, все, потім амністія и вуаля...
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27.05.2023 20:21 Відповісти
на цей злочин амністія не поширюється
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27.05.2023 20:51 Відповісти
мантия этого .......................уже обогрена кровью хлопца.только петля смоет грех......................................не ну не падло же....................................................................
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27.05.2023 20:22 Відповісти
Смешно будет если его коллеги судейские его оправдают или на условное протянут, мол был огорчён, расстроен, водку пил потому что горло болело и т.д. Эти ребята (государство в государстве) придумывать умеют, разленится конечно пацана до нитки, но ничего он ещё молодой на жизнь и новый маеток в адвокатах заработает. Посмотрим насколько я окажусь прав. Як що я не правий - нагадайте мені хто з судій в Україні був серйозно наказаний за скоєння кримінального злочину? Бо я вже не пом'ятаю….
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27.05.2023 20:38 Відповісти
Ні якої пощяди,таких судей і їхній сброд треба вішати прилюдно і без всякого жалю.
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27.05.2023 20:40 Відповісти
Тандира в тандир 😃
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27.05.2023 20:42 Відповісти
ПОВИСИТЬ ЦЮ ГЕДОТУ НА БРЮЧНОМУ РЕМНІ ЗАГИБЛОГО ХЛОПЦЯ! НИ ЯКОГО СУДУ!
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27.05.2023 20:42 Відповісти
Вийде під заставу. Скіки там мінімалка - 6500 гривнов.
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27.05.2023 20:43 Відповісти
Та, оправдають.
Аналізи вчасно не зроблені, зате в нього, більш ніж впевнений, вже є довідка про кепське здоров'я.
Буде співати, що раптом запаморочилось в голові, потемніло в очах, схопило серце і ще сто болячок придумає.
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27.05.2023 20:51 Відповісти
Десять. Ну, може там з двох третин буде якесь УД. Але, але...
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27.05.2023 21:17 Відповісти
****, *****, дайте йому підозру у державній зраді, воно падло напало на блокпост, він **** він вбив військового
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27.05.2023 21:24 Відповісти
Бачте, як воно!!
Є вищарадаправосуддя, як опікується виключно захистом своєї КАСТИ, а усі інші Українці то сміття, люди найнижчої касти! Вони не варті такої честі!! Так в Україні привладні за 30 років зформували КАСТОВІ розподіли та відношення у суспільстві!!
Вища каста, це ті, які божаться і клянуться на трибуні ВРУ, що будуть жити краще УСІХ в Україні!! Банкіри можуть це підтвердити, хто не вірить!!

Потім ідуть шарами інші касти суддівські та прокурорські, вони у себе в КАСТІ теж клянуться жити за рахунок найнижчої КАСТИ довічно і на повному УТРИМАННІ за рахунок найнижчої КАСТИ!!
Потім, йдуть КАСТИ митники, податківці, потім лікарі…
Потім касти місцевої влади, які теж живуть за рахунок податків з найнищчої КАСТИ….
І так, аж до самої найнижчої КАСТИ, - ХЛІБОРОБІВ та ПРАЦІВНИКІВ, які усе роблять ВЛАСНИМ РУКАМИ, з них усі касти верхні здирають ПОДАТОК, який великорозумно у ВРУ перерозподіляють між собою, а те що залишилося від МУДРОГО Розкрадання, кидають отій найнижчій КАСТІ !!!!
Ну, десь ТАК ВОНО і є!!
Але у разі війни, захищати Україну йдуть масово і виключно найнижчі касти, за рідким виключенням та від одиноких представників інших КАСТ!
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27.05.2023 21:27 Відповісти
Зроблять домашній арешт та організують виїзд в рашку або Молдову. Вже 100 раз проходили.
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27.05.2023 21:41 Відповісти
Звичайно шкода цю дитину. От тільки запитання до всіх дописувачів: як він ніс службу, що простий пияк розїхав його машиною? Що, стояв як стовп, бо він має автомат і усі повинні шугатись його? А якщо не побачив машину, то як він ніс службу. Машина ж не велосипед. Дитину безумовно шкода. Але це що там на цих блокпостах багато легковажних шалапаїв також правда.
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28.05.2023 00:21 Відповісти
Бумеранг відпрацював.
Він відмазував водіїв , та мабуть був впевнений , що красавець все знає .
На жаль хлопець загинув.
Но маємо надіє злочинця буде покарано.
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28.05.2023 11:58 Відповісти
 
 