Збиття нацгвардійця на блокпосту: прокуратура просить суд арештувати суддю Тандира без можливості внесення застави

Київська міська прокуратура внесла до Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання запобіжного заходу судді Макарівського районного суду Олексію Тандиру, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила на блокпосту насмерть нацгвардійця.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Прокуратура внесла до Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання запобіжного заходу судді. У клопотанні просимо обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Засідання заплановане на 20:00, вул. Володимирська, 15", - повідомила вона.

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Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко.