Збиття нацгвардійця на блокпосту: прокуратура просить суд арештувати суддю Тандира без можливості внесення застави
Київська міська прокуратура внесла до Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання запобіжного заходу судді Макарівського районного суду Олексію Тандиру, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила на блокпосту насмерть нацгвардійця.
Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Прокуратура внесла до Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання запобіжного заходу судді. У клопотанні просимо обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Засідання заплановане на 20:00, вул. Володимирська, 15", - повідомила вона.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.
У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.
Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.
Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко.
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Спеціально подивився на пикокнижці: чітко написано голова суду!
а голова один. І підозру на злочин скоїв він, а не просто суддя, читай, "рядовий" суддя.
Аналізи вчасно не зроблені, зате в нього, більш ніж впевнений, вже є довідка про кепське здоров'я.
Буде співати, що раптом запаморочилось в голові, потемніло в очах, схопило серце і ще сто болячок придумає.
Є вищарадаправосуддя, як опікується виключно захистом своєї КАСТИ, а усі інші Українці то сміття, люди найнижчої касти! Вони не варті такої честі!! Так в Україні привладні за 30 років зформували КАСТОВІ розподіли та відношення у суспільстві!!
Вища каста, це ті, які божаться і клянуться на трибуні ВРУ, що будуть жити краще УСІХ в Україні!! Банкіри можуть це підтвердити, хто не вірить!!
Потім ідуть шарами інші касти суддівські та прокурорські, вони у себе в КАСТІ теж клянуться жити за рахунок найнижчої КАСТИ довічно і на повному УТРИМАННІ за рахунок найнижчої КАСТИ!!
Потім, йдуть КАСТИ митники, податківці, потім лікарі…
Потім касти місцевої влади, які теж живуть за рахунок податків з найнищчої КАСТИ….
І так, аж до самої найнижчої КАСТИ, - ХЛІБОРОБІВ та ПРАЦІВНИКІВ, які усе роблять ВЛАСНИМ РУКАМИ, з них усі касти верхні здирають ПОДАТОК, який великорозумно у ВРУ перерозподіляють між собою, а те що залишилося від МУДРОГО Розкрадання, кидають отій найнижчій КАСТІ !!!!
Ну, десь ТАК ВОНО і є!!
Але у разі війни, захищати Україну йдуть масово і виключно найнижчі касти, за рідким виключенням та від одиноких представників інших КАСТ!
Він відмазував водіїв , та мабуть був впевнений , що красавець все знає .
На жаль хлопець загинув.
Но маємо надіє злочинця буде покарано.