Збиття нацгвардійця на блокпосту: Вища рада правосуддя дозволила арешт судді Тандира

Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила насмерть нацгвардійця. Напередодні йому оголосили про підозру у вчиненні смертельної аварії в стані алкогольного сп’яніння.

Про це пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання сторона захисту повідомила, що від надання біологічних зразків суддя не відмовлявся, як повідомляли в ДБР. Натомість прокурор уточнив, що добровільно Тандир надав лише частину аналізів. Результатів аналізу зразків немає досі.

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Тандир стверджує, що не перебував в стані алкогольного сп'яніння та не вживав напередодні, а про пляшку, яку виявили в його авто, йому достеменно не відомо: "Може це з якогось попереднього разу залишилось". Суддя заявив, що не заперечує свою причетність та готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко.