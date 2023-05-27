Збиття нацгвардійця на блокпосту: Вища рада правосуддя дозволила арешт судді Тандира
Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила насмерть нацгвардійця. Напередодні йому оголосили про підозру у вчиненні смертельної аварії в стані алкогольного сп’яніння.
Про це пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.
Під час засідання сторона захисту повідомила, що від надання біологічних зразків суддя не відмовлявся, як повідомляли в ДБР. Натомість прокурор уточнив, що добровільно Тандир надав лише частину аналізів. Результатів аналізу зразків немає досі.
Тандир стверджує, що не перебував в стані алкогольного сп'яніння та не вживав напередодні, а про пляшку, яку виявили в його авто, йому достеменно не відомо: "Може це з якогось попереднього разу залишилось". Суддя заявив, що не заперечує свою причетність та готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.
У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.
Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.
Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко.
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"В частности в 2018 году судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже в алкогольном опьянении совершил ДТП. Угадайте, кто закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр"...
https://www.rbc.ua/ukr/styler/kievi-skandalniy-suddya-smert-zbiv-23-richnogo-1685088578.html
що це за каста така, що це за аристократи довбані, ці судді зло...учі ?
Не "керував", а лишень "був"...
Цих пох*їстів корумпованих ЕФОРІВ усіх сортів у судівських мантіях, законокривоблудів та законословоблудів, вже давно ПОТРІБНО НЕГАЙНО ПРИЗЕМЛИТИ в УКРАЇНІ і негайно позбавити повної недоторканості, окрім подій до їх професійної діяльності...!!!
БАСТА...!!!
ВИСТАЧИТЬ утримувати цих корумпованих УПИРІВ-ЕФОРІВ у судівських мантіях за РАХУНОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ і ГРОМАДИ УКРАЇНИ з багатотисячними зарплатами та пенсіями від 60000-250000,0 тисяч гривень в місяць за їх КРИВОБЛУДДЯ, ЗАКОНОПОХ*ЇЗМ та ЗАКОНОПОПИРАННЯ, ЗАКОНІВ УКРАЇНИ та створення СУДДІВСЬКИХ ОБЄДНАНИХ РОДИННИХ КЛАНІВ (з батьків суддів та їх дітей, синів, дочок, родичів та близьких у судовій владі УКРАЇНИ, котрі переженилися переродичалися, щоб і надалі тримати у своїх КОРУМПОВАНИХ РУКАХ КРИВОБЛУДНУ-СУДОВУ ГІЛКУ ВЛАДИ, а УСЯ ГРОМАДА УКРАЇНИ ЩОБ ПРАЦЮВАЛА НА ЇХНІ БЛАГОУСТРІЙ ТА НОСИЛА ЇМ ХАБАРІ....!!!
Є вищарадаправосуддя, як опікується виключно захистом своєї КАСТИ, а усі інші Українці то сміття, люди найнижчої касти! Вони не варті такої честі!! Так в Україні привладні за 30 років зформували КАСТОВІ розподіли та відношення у суспільстві!!
Вища каста, це ті, які божаться і клянуться на трибуні ВРУ, що будуть жити краще УСІХ в Україні!! Банкіри можуть це підтвердити, хто не вірить!!
Потім ідуть шарами інші касти суддівські та прокурорські, вони у себе в КАСТІ теж клянуться жити за рахунок найнижчої КАСТИ довічно і на повному УТРИМАННІ за рахунок найнижчої КАСТИ!!
Потім, йдуть КАСТИ митники, податківці, потім лікарі…
Потім касти місцевої влади, які теж живуть за рахунок податків з найнищчої КАСТИ….
І так, аж до самої найнижчої КАСТИ, - ХЛІБОРОБІВ та ПРАЦІВНИКІВ, які усе роблять ВЛАСНИМ РУКАМИ, з них усі касти верхні здирають ПОДАТОК, який великорозумно у ВРУ перерозподіляють між собою, а те що залишилося від МУДРОГО Розкрадання, кидають отій найнижчій КАСТІ !!!!
Ну, десь ТАК ВОНО і є!!
Але у разі війни, захищати Україну йдуть масово і виключно найнижчі касти, за рідким виключенням та від одиноких представників інших КАСТ!!
ВИ ЩО, читати не вмієте геть?
Це лайно вже ДВАНАДЦЯТЬ років сидить у крслі судді! А це приблизно 2010-2011 рік!