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Збиття нацгвардійця на блокпосту: Вища рада правосуддя дозволила арешт судді Тандира

дтп,бондаренко,вадим,тандир

Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила насмерть нацгвардійця. Напередодні йому оголосили про підозру у вчиненні смертельної аварії в стані алкогольного сп’яніння.

Про це пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання сторона захисту повідомила, що від надання біологічних зразків суддя не відмовлявся, як повідомляли в ДБР. Натомість прокурор уточнив, що добровільно Тандир надав лише частину аналізів. Результатів аналізу зразків немає досі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У судді, який напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту, відібрали біологічні зразки, - прокуратура

Тандир стверджує, що не перебував в стані алкогольного сп'яніння та не вживав напередодні, а про пляшку, яку виявили в його авто, йому достеменно не відомо: "Може це з якогось попереднього разу залишилось". Суддя заявив, що не заперечує свою причетність та готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко.

Автор: 

ДТП (4465) Олексій Тандир (46)


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Топ коментарі
+23
Це пздц, що нам українцям з такими гнидами робити???🤔🤔
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27.05.2023 18:06
+18
як це так, суддя створив злочин і щоб притягнути його до відповідальности - треба узгоджувати з вищою радою правосуддя ?

що це за каста така, що це за аристократи довбані, ці судді зло...учі ?
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27.05.2023 18:18
+16
І скільки такої мразоти ще є в наших судах і не тільки в судах??? Це колись закінчиться в Україні чи пороблено на віки?
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27.05.2023 18:07
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А вони дочекалися його втечі? Чи цього разу порушили правила гри?
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27.05.2023 18:05 Відповісти
Чекали-чекали, а той не втікає. А куди тікати? На московію, щоб чмобіком стати ?
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27.05.2023 18:16 Відповісти
А чого йому тікати від кормушки? Він все порішає. Трохи посидить в люксовій камері СІЗО, потім "***********" його біологічні матеріали, потім йому дадуть щось типу 4 років, умовно, звичайно, оскільки виявиться, що п'яним був нацгвардієць і зненацька вибіг на дорогу.
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27.05.2023 18:57 Відповісти
Думаю - він буде радий, якщо йому виділять в СІЗО "одиночку"
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27.05.2023 18:05 Відповісти
...з тих люксів, що запровадили блаЗЄнські. Грошей має достатньо.
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27.05.2023 18:07 Відповісти
"В частности в 2018 году судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже в алкогольном опьянении совершил ДТП. Угадайте, кто закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр", - говорится в сообщении на http://www.facebook.com/automaidan/posts/pfbid0S6vpTctLLWgfFBMKLjT4as3vdDF2D4xFYhue26yWNyHwuftEcE4fh9tAxccg5da1l Facebook -странице "Автомайдана".
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27.05.2023 18:21 Відповісти
Це пздц, що нам українцям з такими гнидами робити???🤔🤔
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27.05.2023 18:06 Відповісти
Обычно в такие моменты я вспоминаю фразы патруля из Half-Life 2. В этот раз уместна вот эта:
Судебное разбирательство отменено! Задействовать осуждение на месте! Приговор - по усмотрению!
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27.05.2023 18:27 Відповісти
Погоджуюсь: замінити на 10 років без права переписки!
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27.05.2023 20:09 Відповісти
Як це дозволило його треба було заарештувати одразу вбив людину і ходить на свободі урод!
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27.05.2023 18:07 Відповісти
чому цю машину не зрешетили за напад??
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27.05.2023 19:03 Відповісти
І скільки такої мразоти ще є в наших судах і не тільки в судах??? Це колись закінчиться в Україні чи пороблено на віки?
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27.05.2023 18:07 Відповісти
На пару поколінь ще.
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27.05.2023 18:58 Відповісти
А слабо судье повеситься? Это было бы честно... Или есть средневековая картина, где с судьи кожу заживо снимают, за гораздо меньшее... Мы чито, до средневековья не дотягиваем?!?!?! А никто тут не охренел от безнаказанности?!?!?!
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27.05.2023 18:08 Відповісти
Був не п*Янии -- якшо провину доведуть -- оце погнав - починається тягомотина .
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27.05.2023 18:12 Відповісти
Портновські судді рамси попутали. Там цілий Голова ВСУ з 18 суддями на взятці погорів, ця почвара воїнів убиває і починає ламати комедію з наданням біологічних зразків. Як на мене, то недоторканість суддів та депутатів не має стосуватися кримінальних вчинків.
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27.05.2023 18:13 Відповісти
В то же время активисты утверждают, что этот судья имеет большое количество закрытых дел по 130 статье КУоАП ("Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического, другого опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции").

"В частности в 2018 году судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже в алкогольном опьянении совершил ДТП. Угадайте, кто закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр"...

https://www.rbc.ua/ukr/styler/kievi-skandalniy-suddya-smert-zbiv-23-richnogo-1685088578.html
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27.05.2023 18:23 Відповісти
Алексей Тандыр кандидат юридических наук. С 2018 года является членом Ассоциации юристов Украины. В том же году вошел в состав постоянно действующей рабочей группы Совета судей Украины по развитию судейского самоуправления в Киевской области. В судебной системе Тандыр работает более 12 лет.
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27.05.2023 18:25 Відповісти
Нормальный такой "судья". Садится в машину, на полике валяется бутылка с недопитым алкоголем. И он ее не замечает... А если бы там насрали? Тоже не заметил бы? Что-то у наших судей с глазами, за пачками с баксами ничего не видят.
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27.05.2023 18:15 Відповісти
Подивитесь де воно буде через 3-5 років.
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27.05.2023 18:15 Відповісти
надіюсь гнитиме в ямі десь у полі.
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27.05.2023 19:23 Відповісти
як це так, суддя створив злочин і щоб притягнути його до відповідальности - треба узгоджувати з вищою радою правосуддя ?

що це за каста така, що це за аристократи довбані, ці судді зло...учі ?
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27.05.2023 18:18 Відповісти
Не минуло й трьох днів
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27.05.2023 18:19 Відповісти
Він - тварина. Наїхав навмисно. Що у тверезого на умі, то у п'яного на язиці !, пам'ятаєте ? ****, прорвало його, бо нажрався.
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27.05.2023 18:19 Відповісти
А що, могли і не дозволити? Так їх розірвали б всіх разом з цим вбивцею.
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27.05.2023 18:26 Відповісти
Колись він, ******, сяде на одну з своїх пляшок, то буде кара небесна, тому що Бог НЕ ТИМОШКА!

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27.05.2023 18:30 Відповісти
"Тандир стверджує, що не перебував в стані алкогольного сп'яніння та не вживав напередодні, а про пляшку, яку виявили в його авто, йому достеменно не відомо: "Може це з якогось попереднього разу залишилось".
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27.05.2023 18:27 Відповісти
довести вину судді буде не дуже просто ....і сидить воно сьогодні напевно природно у vip камері
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27.05.2023 18:38 Відповісти
Шановні, звернули увагу на "...який у ніч на 26 травня був в автівці..."? Джерело:
Не "керував", а лишень "був"...
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27.05.2023 18:40 Відповісти
О! Зараз скажуть, що те мурло підібрало по дорозі якогось бомжару й той сів за кермо його Лексуса, а він геть не при чому))) Красівоє))
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27.05.2023 18:45 Відповісти
Чого всі перевели увагу на вживання суддею алкоголю? Навіть і якби вживав, то це просто адмінпроступок. А от вбивство люлдини, то це вже кримінальна відповідальність, був він тверезий чи на підпитку. Він вбив автомобілем нацгвардійця, який охороняв спокій як цього судді, так і всіх нас. Чому одні люди на блокпосту, в окопах, а інші насолоджуються життям, бухають, гуляють...? Чи ми не в одній країні живемо і чи вже закінчилася війна?
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27.05.2023 18:41 Відповісти
Отпустят под залог, и сригнет со страни. ****
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27.05.2023 18:52 Відповісти
Ответный ход: МО отпускает отца и брата погибшего с Бахмута и они, после похорон погибшего, используя табельное оружие, заканчивают арест тандыра расстрелом ......
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27.05.2023 19:05 Відповісти
Що значить якщо доведуть? Ще не все ясно?
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27.05.2023 19:15 Відповісти
Цікаво, а чому на блокпосту працівники ПОЛІЦІЇ та НАЦГВАРДІЇ у коменданський час не розстріляли нах*р це авто, яке збило їхнього побратима, яке могло прориватися через блок пост з деверсантами або деверсантом...???!!!

Цих пох*їстів корумпованих ЕФОРІВ усіх сортів у судівських мантіях, законокривоблудів та законословоблудів, вже давно ПОТРІБНО НЕГАЙНО ПРИЗЕМЛИТИ в УКРАЇНІ і негайно позбавити повної недоторканості, окрім подій до їх професійної діяльності...!!!

БАСТА...!!!
ВИСТАЧИТЬ утримувати цих корумпованих УПИРІВ-ЕФОРІВ у судівських мантіях за РАХУНОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ і ГРОМАДИ УКРАЇНИ з багатотисячними зарплатами та пенсіями від 60000-250000,0 тисяч гривень в місяць за їх КРИВОБЛУДДЯ, ЗАКОНОПОХ*ЇЗМ та ЗАКОНОПОПИРАННЯ, ЗАКОНІВ УКРАЇНИ та створення СУДДІВСЬКИХ ОБЄДНАНИХ РОДИННИХ КЛАНІВ (з батьків суддів та їх дітей, синів, дочок, родичів та близьких у судовій владі УКРАЇНИ, котрі переженилися переродичалися, щоб і надалі тримати у своїх КОРУМПОВАНИХ РУКАХ КРИВОБЛУДНУ-СУДОВУ ГІЛКУ ВЛАДИ, а УСЯ ГРОМАДА УКРАЇНИ ЩОБ ПРАЦЮВАЛА НА ЇХНІ БЛАГОУСТРІЙ ТА НОСИЛА ЇМ ХАБАРІ....!!!
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27.05.2023 19:16 Відповісти
Через неделю страсти утихнут и отпустят
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27.05.2023 19:20 Відповісти
Бачте, як воно!!
Є вищарадаправосуддя, як опікується виключно захистом своєї КАСТИ, а усі інші Українці то сміття, люди найнижчої касти! Вони не варті такої честі!! Так в Україні привладні за 30 років зформували КАСТОВІ розподіли та відношення у суспільстві!!
Вища каста, це ті, які божаться і клянуться на трибуні ВРУ, що будуть жити краще УСІХ в Україні!! Банкіри можуть це підтвердити, хто не вірить!!

Потім ідуть шарами інші касти суддівські та прокурорські, вони у себе в КАСТІ теж клянуться жити за рахунок найнижчої КАСТИ довічно і на повному УТРИМАННІ за рахунок найнижчої КАСТИ!!
Потім, йдуть КАСТИ митники, податківці, потім лікарі…
Потім касти місцевої влади, які теж живуть за рахунок податків з найнищчої КАСТИ….
І так, аж до самої найнижчої КАСТИ, - ХЛІБОРОБІВ та ПРАЦІВНИКІВ, які усе роблять ВЛАСНИМ РУКАМИ, з них усі касти верхні здирають ПОДАТОК, який великорозумно у ВРУ перерозподіляють між собою, а те що залишилося від МУДРОГО Розкрадання, кидають отій найнижчій КАСТІ !!!!
Ну, десь ТАК ВОНО і є!!
Але у разі війни, захищати Україну йдуть масово і виключно найнижчі касти, за рідким виключенням та від одиноких представників інших КАСТ!!
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27.05.2023 19:30 Відповісти
"Дозволили"??? А що? вже втік?
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27.05.2023 21:27 Відповісти
Котрий день всі носяться з суддею-вбивцею, як з писаною торбою. То аналізи не хоче здавати, то закрити не можна, бо він аж цілий суддя Ось так жити в країні, якою управляють СЛУГИ народу.
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27.05.2023 21:38 Відповісти
"В частности в 2018 году судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже в алкогольном опьянении совершил ДТП. Угадайте, кто закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр", - говорится в сообщении на http://www.facebook.com/automaidan/posts/pfbid0S6vpTctLLWgfFBMKLjT4as3vdDF2D4xFYhue26yWNyHwuftEcE4fh9tAxccg5da1l Facebook -странице "Автомайдана".

ВИ ЩО, читати не вмієте геть?
Це лайно вже ДВАНАДЦЯТЬ років сидить у крслі судді! А це приблизно 2010-2011 рік!
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27.05.2023 22:13 Відповісти
оце так правосуддя в країні, щоб покарати п'яного вбивцю треба дозвіл....це що за така каста ...? чим він ліпший за других?
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27.05.2023 21:48 Відповісти
У нас в Украине судьи вообще особая категория: почти неподсудны, пенсия и зарплаты в десятки или сотни раз больше обычных... Поэтому и отвечать за правонарушения должны гораздо строже: взятка, превышение полномочий, неправомерное решение или подобное ДТП по пьянке - пожизненное с конфискацией (или без таковой при ДТП).
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27.05.2023 22:27 Відповісти
"Суддя заявив, що не заперечує свою причетність та готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть" тоб то , так , я вбив, але якщо не доведете, то я повертаюсь до свого крісла! Ха! От спробуйте довести!
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27.05.2023 22:32 Відповісти
 
 