Нетверезий водій врізався у швидку на Сумщині: п’ятеро постраждалих. ФОТОрепортаж

У Сумській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та машини екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Сумської області.

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Аварія сталася 1 січня близько 15:00 у селі Макове Шосткинського району.

За попередніми даними правоохоронців, 51-річний водій легкового автомобіля ВАЗ перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час руху він допустив зіткнення з автомобілем екстреної медичної допомоги Citroen, за кермом якого перебував 37-річний водій.

У салоні швидкої на момент аварії перебували медичні працівники, пацієнт та супроводжуюча особа.

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Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Постраждали п’ятеро людей, при цьому водій легковика отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Поліція вилучила обидва автомобілі та помістила їх на штрафмайданчик. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

У поліції також оприлюднили фото з місця дорожньо-транспортної пригоди.

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