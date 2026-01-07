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Новини Фото ДТП
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ДТП за участю 13 авто сталася у Києві: ускладнено рух у напрямку Вишгорода. ФОТО

У Києві на вулиці Дніпроводській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 13 автомобілів.

Про це повідомила патрульна поліція столиці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наразі ускладнено рух транспорту у напрямку міста Вишгород.

На місці події патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

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ДТП за участі 13 авто сталася у Києві: що відомо?
ДТП за участі 13 авто сталася у Києві: що відомо?

Автор: 

ДТП (4567) Київ (21155) патрульна поліція (1437)
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Топ коментарі
+10
Кацапе, тут водкі нєт.
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07.01.2026 10:15 Відповісти
+3
Пронос головного мозку?
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07.01.2026 10:12 Відповісти
+2
Посипати дороги пісчано-сольовою сумішшю, особливо на таких спусках-підйомах, потрібно.
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07.01.2026 10:21 Відповісти

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