ДТП за участю 13 авто сталася у Києві: ускладнено рух у напрямку Вишгорода. ФОТО

У Києві на вулиці Дніпроводській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 13 автомобілів.

Про це повідомила патрульна поліція столиці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наразі ускладнено рух транспорту у напрямку міста Вишгород.

На місці події патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

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