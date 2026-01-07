ДТП за участю 13 авто сталася у Києві: ускладнено рух у напрямку Вишгорода. ФОТО
У Києві на вулиці Дніпроводській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 13 автомобілів.
Про це повідомила патрульна поліція столиці, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Наразі ускладнено рух транспорту у напрямку міста Вишгород.
На місці події патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.
Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Топ коментарі
+10 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар07.01.2026 10:15 Відповісти Посилання
+3 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар07.01.2026 10:12 Відповісти Посилання
+2 Андрій Кайнаран
показати весь коментар07.01.2026 10:21 Відповісти Посилання
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