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Киянам дали рекомендації через похолодання та можливі удари РФ. ПЕРЕЛІК
Жителів Києва просять подбати про свою безпеку через похолодання та можливі обстріли військами РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні поради надали у КМДА.
Що відомо?
Так, громадян просять знайти на мапах найближчі укриття, пункти обігріву та бювети та зберегти адреси, щоб у разі потреби швидко зорієнтуватися.
Також радять
- перевірити заряд павербанків і портативних зарядних станцій, підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, свічки, сірники, запасні батарейки;
- подбати про теплі домашні речі й ковдри, а також про утеплені місця для домашніх улюбленців;
- зробити запас питної, технічної води та їжі тривалого зберігання, яка не потребує електроенергії для приготування;
- за можливості утеплити оселю: заклеїти стики вікон, перевірити ізоляцію та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю.
У КМДА зазначили, що міські та комунальні служби вже працюють у посиленому режимі й підготували додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.
Також до роботи підготували 69 мобільних котелень. За потреби вони забезпечуватимуть автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту та інших критично важливих об’єктів.
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можливі????
сто відсотків буде!
тим більше, що головна прикмета в дії!
верховна гундоса зе!гніда не в києві!