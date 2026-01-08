Киянам дали рекомендації через похолодання та можливі удари РФ. ПЕРЕЛІК

Жителів Києва просять подбати про свою безпеку через похолодання та можливі обстріли військами РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні поради надали у КМДА.

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Що відомо?

Так, громадян просять знайти на мапах найближчі укриття, пункти обігріву та бювети та зберегти адреси, щоб у разі потреби швидко зорієнтуватися.

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перевірити заряд павербанків і портативних зарядних станцій , підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, свічки, сірники, запасні батарейки;

подбати про теплі домашні речі й ковдри , а також про утеплені місця для домашніх улюбленців;

зробити запас питної, технічної води та їжі тривалого зберігання , яка не потребує електроенергії для приготування;

за можливості утеплити оселю: заклеїти стики вікон, перевірити ізоляцію та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю.

У КМДА зазначили, що міські та комунальні служби вже працюють у посиленому режимі й підготували додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.

Також до роботи підготували 69 мобільних котелень. За потреби вони забезпечуватимуть автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту та інших критично важливих об’єктів.

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