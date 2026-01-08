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Новини Снігопад в Україні
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Киянам дали рекомендації через похолодання та можливі удари РФ. ПЕРЕЛІК

Поради киянам під час можливих обстрілів та похолодання

Жителів Києва просять подбати про свою безпеку через похолодання та можливі обстріли військами РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні поради надали у КМДА.

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Що відомо?

Так, громадян просять знайти на мапах найближчі укриття, пункти обігріву та бювети та зберегти адреси, щоб у разі потреби швидко зорієнтуватися.

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Також радять

  • перевірити заряд павербанків і портативних зарядних станцій, підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, свічки, сірники, запасні батарейки;
  • подбати про теплі домашні речі й ковдри, а також про утеплені місця для домашніх улюбленців;
  • зробити запас питної, технічної води та їжі тривалого зберігання, яка не потребує електроенергії для приготування;
  • за можливості утеплити оселю: заклеїти стики вікон, перевірити ізоляцію та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю.

У КМДА зазначили, що міські та комунальні служби вже працюють у посиленому режимі й підготували додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.

Також до роботи підготували 69 мобільних котелень. За потреби вони забезпечуватимуть автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту та інших критично важливих об’єктів.

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Автор: 

КМДА (2371) Київ (21160) обстріл (35231) морози (94)
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Топ коментарі
+11
та можливі удари РФ

можливі????
сто відсотків буде!
тим більше, що головна прикмета в дії!
верховна гундоса зе!гніда не в києві!
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08.01.2026 15:42 Відповісти
+10
Вісім останніх років держава закатувала всі свої гроші в асфальт. Перевірте, чи є рядом асфальт. Закривайте небо асфальтом. Грійтсеь асфальтом. Вживайте асфальт в їжу. Заряджайте від асфальту мобіли і більше ніколи в житті не голосуйте на виборах по приколу.
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08.01.2026 15:44 Відповісти
+7
Не дарма Голобородько потужно с бався
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08.01.2026 15:46 Відповісти

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