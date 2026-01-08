Захід і центр України накрили снігопади: сотні ДТП та обмеження руху вантажівок. ВIДЕО

Через ускладнення погодних умов та інтенсивні снігопади в низці західних і центральних областей України зафіксовано сотні ДТП та запроваджено обмеження руху великовагового транспорту на окремих ділянках доріг.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про ускладнення погодних умов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація на дорогах

"Станом на 12:00 складна ситуація з опадами на території

Івано-Франківської,

Львівської,

Рівненської,

Тернопільської,

Хмельницької

та місцями Вінницької та Житомирської областей.

У зазначених областях спостерігається велика інтенсивність опадів у вигляді снігу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київавтодор попередив про ускладнення погоди: водіям радять пересісти на громадський транспорт

Повідомлення про ДТП

З початку доби спецлінія 102/112 отримала повідомлення про ДТП:

по Україні: 319 викликів про ДТП, з яких 47 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані.

▪️ по Києву: 40 викликів, попередньо без травмованих.

Діють обмеження для руху великовагових транспортних засобів:

✅Обмеження скасовані:

⏰ в Івано-Франківській області на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 — 45+039.

❌Обмеження тривають:

⏰З 12:00 — на території Рівненській області на таких автомобільних дорогах:

📍М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород), в межах Рівненської області;

📍 Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, в межах Рівненської області.

⏰З 12:00 — на території Житомирській області

📍М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 152+480 — км 258+513 лише в напрямку Рівненської області.

⏰ З 13:15 — на території Львівської області

📍М-06 Київ — Чоп 432+877 — 487+000 у напрямку Рівненської області

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Свириденко попередила про позапланові відключення світла через погоду

Станом на цей час превентивно обмежують рух вантажного транспорту на території Київської, Волинської, Львівської та Тернопільської областей.

Екіпажі патрульної поліції зорієнтовані на забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання небезпечним ситуаціям на дорозі, а також надання допомоги водіям і пішоходам.

На автомобільних дорогах загального користування триває обробка дорожнього покриття протиожеледною сумішшю, очищення проїзної частини від снігу.

"Закликаємо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби через складні погодні умови!", - звернулися в поліції до учасників руху.

Також дивіться: ДТП за участю 13 авто сталася у Києві: ускладнено рух у напрямку Вишгорода. ФОТО