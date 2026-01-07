Сильный снегопад ожидается завтра в Киеве: водителей просят не пользоваться автомобилями

В четверг, 8 января, в первой половине дня в Киеве прогнозируют резкое ухудшение погодных условий, в частности интенсивный снегопад. В связи с этим коммунальная корпорация "Киевавтодор" заранее начала подготовку к ликвидации последствий непогоды.

Об этом рассказал глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко.

Синоптики прогнозируют сильный снег

По словам главы коммунальной корпорации, в Киеве "в четверг в первой половине дня ожидается ухудшение погодных условий - снег 4-5 см в час".

"И где-то до 16-17 часов будет такой сильный снег", - добавил Федоренко.

Он сообщил, что в связи с этим "Киевавтодор" будет работать "в пассивном режиме":

осуществлять превентивную обработку;

формировать колонны и очищать проезжую часть.

Призыв к водителям и пешеходам

"Призываем киевлян следить за прогнозом погоды и не пользоваться собственными автомобилями в период непогоды, отдав предпочтение общественному транспорту", - подчеркнул Федоренко.

Он пояснил, что это:

поможет избежать пробок в городе;

существенно ускорит работу коммунальных служб и спецтехники (которые убирают и обрабатывают улично-дорожную сеть).

Между тем водителей просят "обратить особое внимание на правила парковки".

"В частности, не оставлять частные автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, поскольку автомобили при необходимости будут эвакуированы", - отметил глава КК "Киевавтодор".

Наконец, пешеходам во время осложнения погодных условий рекомендуют:

двигаться по тротуарам с осторожностью;

переходить дорогу только в установленных для этого местах;

быть особенно внимательными.

