Сильный снегопад ожидается завтра в Киеве: водителей просят не пользоваться автомобилями

Снегопад в Киеве

В четверг, 8 января, в первой половине дня в Киеве прогнозируют резкое ухудшение погодных условий, в частности интенсивный снегопад. В связи с этим коммунальная корпорация "Киевавтодор" заранее начала подготовку к ликвидации последствий непогоды.

Об этом рассказал глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Синоптики прогнозируют сильный снег

По словам главы коммунальной корпорации, в Киеве "в четверг в первой половине дня ожидается ухудшение погодных условий - снег 4-5 см в час".

"И где-то до 16-17 часов будет такой сильный снег", - добавил Федоренко.

Он сообщил, что в связи с этим "Киевавтодор" будет работать "в пассивном режиме":

  • осуществлять превентивную обработку;
  • формировать колонны и очищать проезжую часть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве могут ограничить въезд грузовиков из-за ухудшения погоды

Призыв к водителям и пешеходам

"Призываем киевлян следить за прогнозом погоды и не пользоваться собственными автомобилями в период непогоды, отдав предпочтение общественному транспорту", - подчеркнул Федоренко.

Он пояснил, что это:

  • поможет избежать пробок в городе;
  • существенно ускорит работу коммунальных служб и спецтехники (которые убирают и обрабатывают улично-дорожную сеть).

Между тем водителей просят "обратить особое внимание на правила парковки".

"В частности, не оставлять частные автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, поскольку автомобили при необходимости будут эвакуированы", - отметил глава КК "Киевавтодор".

Наконец, пешеходам во время осложнения погодных условий рекомендуют:

  • двигаться по тротуарам с осторожностью;
  • переходить дорогу только в установленных для этого местах;
  • быть особенно внимательными.

Читайте также: В Киеве открыли движение по обновленному путепроводу возле станции метро "Дарница". Его капитально не ремонтировали 62 года. ФОТОрепортаж

авто (4294) Киев (26508) непогода (846) Киевавтодор (153)
Не виїдуть тільки комунальники - всі інші виїдуть
07.01.2026 13:36 Ответить
так! звісно всі інші виїдуть, але недалеко і ... мабуть надовго 🤔
07.01.2026 13:39 Ответить
можуть бути проблеми, якщо кияни почнуть масово повертатись з буковеля та інших карпатських місць відпочинку, після різдвяних та новорічних святкувань.
07.01.2026 13:42 Ответить
Я іх туда нє посилал
07.01.2026 13:46 Ответить
А нах вони туди поперлись в такий час? Ото було б добре, що б вони в Карпатах зависли ще так тижнів на три і гроші закінчились.
07.01.2026 13:54 Ответить
так зєлічку, свого кумира з його свитою сподівались там побачить, як колись в старі часи, коли він їхав до буковелю але чомусь потрапив в оман!. адже саме завдяки Йому, вони теж можуть тепер ось так круто відпочивати на новорічні свята. а він знову підло підманув, підвів їх! тепер опинився на кіпр! ))
07.01.2026 14:04 Ответить
Київавтодор сьогодні зранку вже показав на що він здатний, а точніше не здатний.
07.01.2026 13:52 Ответить
Якщо попереджені і виїзжають то їх проблеми. Можуть знову на Троєщину з цетра добу добиратися.
07.01.2026 14:00 Ответить
 
 