Посольство США предупредило об угрозе масштабного удара РФ по Украине в ближайшие дни

Посольство Соединенных Штатов в Украине сообщило о "потенциально значительной" российской воздушной атаке, которая может произойти в ближайшие дни.

Об этом пишет пресс-служба посольства вечером 8 января, информирует Цензор.НЕТ.

Предупреждение США

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве посоветовали гражданам США "быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги".

Также посольство советует:

Заранее определить местоположение укрытий до объявления воздушной тревоги.

Загрузить на свой телефон приложение для оповещения о воздушной тревоге.

Следить за СМИ, чтобы быть в курсе последних новостей. Быть готовыми изменить свои планы.

Сделать запасы воды, еды и лекарств.

Следовать указаниям местных властей и служб экстренного реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Ознакомиться со списком того, что Государственный департамент может и чего не может сделать во время чрезвычайной ситуации.

