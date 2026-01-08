Посольство США предупредило об угрозе масштабного удара РФ по Украине в ближайшие дни
Посольство Соединенных Штатов в Украине сообщило о "потенциально значительной" российской воздушной атаке, которая может произойти в ближайшие дни.
Об этом пишет пресс-служба посольства вечером 8 января, информирует Цензор.НЕТ.
Предупреждение США
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней", - говорится в сообщении.
В диппредставительстве посоветовали гражданам США "быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги".
Также посольство советует:
- Заранее определить местоположение укрытий до объявления воздушной тревоги.
- Загрузить на свой телефон приложение для оповещения о воздушной тревоге.
- Следить за СМИ, чтобы быть в курсе последних новостей. Быть готовыми изменить свои планы.
- Сделать запасы воды, еды и лекарств.
- Следовать указаниям местных властей и служб экстренного реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
- Ознакомиться со списком того, что Государственный департамент может и чего не может сделать во время чрезвычайной ситуации.
Топ комментарии
ALEX SUROVV
08.01.2026 21:01
CrossFirenko
08.01.2026 21:01
Evgen Karpenko
08.01.2026 21:01
Сраку тобі теж повинні витирати?
А де ж "суверенна держава"?
Бо якщо б хтось з клерків ОП все це прискіпливо рахував, то у нас би ВПК був більше за Держборг сша
навіть дронами
Все логічно. США їх згвалтували з тими танкерами, то кому вони будуть за це відповідати? Вгадайте з одного разу.
Що таи за океаном , не знаю. А от ЗЕлулу Наркоману точно не можно вірити!!
Шизофренік.