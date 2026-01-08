РУС
Посольство США предупредило об угрозе масштабного удара РФ по Украине в ближайшие дни

Посольство США в Киеве предупредило о массированном обстреле Украины

Посольство Соединенных Штатов в Украине сообщило о "потенциально значительной" российской воздушной атаке, которая может произойти в ближайшие дни.

Об этом пишет пресс-служба посольства вечером 8 января, информирует Цензор.НЕТ.

Предупреждение США

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве посоветовали гражданам США "быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги".

Также посольство советует:

  • Заранее определить местоположение укрытий до объявления воздушной тревоги.
  • Загрузить на свой телефон приложение для оповещения о воздушной тревоге.
  • Следить за СМИ, чтобы быть в курсе последних новостей. Быть готовыми изменить свои планы.
  • Сделать запасы воды, еды и лекарств.
  • Следовать указаниям местных властей и служб экстренного реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
  • Ознакомиться со списком того, что Государственный департамент может и чего не может сделать во время чрезвычайной ситуации.

+30
Дякую вам догори сракою. Замість допомоги нам радять ховатися по норам. Зате коли ***** здалося що його хотіли вбити то вереску підняли на весь світ. Ідіть ви нахер суки зі своїми харантіями і переговорами. Від ваших переговорів вже загинуло мирних більше ніж від війни.
08.01.2026 21:01 Ответить
+22
Де відео Зеленского з закликом не вірити "нагнєтанію", і витягувати мангали?
08.01.2026 21:01 Ответить
+13
Ясно, знову на шашлики, найвеличнійший, буде звати...
08.01.2026 21:01 Ответить
Де відео Зеленского з закликом не вірити "нагнєтанію", і витягувати мангали?
08.01.2026 21:01 Ответить
немає і що ? що воно вам дає це відео ?
08.01.2026 21:11 Ответить
Втягувати...
08.01.2026 21:20 Ответить
Ясно, знову на шашлики, найвеличнійший, буде звати...
08.01.2026 21:01 Ответить
Дякую вам догори сракою. Замість допомоги нам радять ховатися по норам. Зате коли ***** здалося що його хотіли вбити то вереску підняли на весь світ. Ідіть ви нахер суки зі своїми харантіями і переговорами. Від ваших переговорів вже загинуло мирних більше ніж від війни.
08.01.2026 21:01 Ответить
Якої тобі ще допомоги не вистачає?
Сраку тобі теж повинні витирати?
А де ж "суверенна держава"?
08.01.2026 21:23 Ответить
ботяра ти гнилісна, сгинь
08.01.2026 21:46 Ответить
Ще чого. Вас дебілів інфантильних треба на місце ставити.
показать весь комментарий
А ми коли діждемся такої ж атаки по кацапах?
показать весь комментарий
08.01.2026 21:02 Ответить
Вони ще не можуть визначитися, чим краще вдарити.
08.01.2026 21:05 Ответить
Делулу ЗЕлулу мабуть кожного разу забуває про свої обіцянки.
Бо якщо б хтось з клерків ОП все це прискіпливо рахував, то у нас би ВПК був більше за Держборг сша
08.01.2026 21:30 Ответить
можна без ракет теракти робити
навіть дронами
показать весь комментарий
Американські і московські фашисти масованими обстрілами українських міст таким чином змушують Україну нових поступок і до капітуляції. А Зелупа замість того щоб розірвати переговори після чергового обстрілу навпаки починає падати на коліна і благати взяти ще шматочок України. Нехай горять в пеклі всі ті хто почав з рашистами переговори.
08.01.2026 21:05 Ответить
Пока не будет массированных ракетных ударов по мааацкве, будут массированные ракетные удары по Киеву. Те, кто запрещают бить по мааацкве- агенты }{уйла.
показать весь комментарий
Готовая мишень, и разлинеена правильно.
показать весь комментарий
Як би там не було, прошу всіх хто знаходиться в Україні бути пильними. Такі меседжі Штати роблять, коли щось знають, але заповнити цьому не можуть
показать весь комментарий
Запобігти
показать весь комментарий
Якщо штати не можуть цьому запобігти або не хочуть то про які млять гарантії безпеки Зеля від них чекає? Бо мені більше здається що Зеля з Умеровим для себе і своїх сімей гарантії безпеки виторговують а не для України
показать весь комментарий
як запобігти ? Ізраїль . Залізний купол , з моря США , АНГЛІЯ , ФРАНЦІЯ ...... Всі ракети збили які летіли на ізраїльтян ? Свистіти це не ракети збивати .
показать весь комментарий
Потрібні свої далекобійні ракети. Потрібна своя ЯЗ. Потрібно мінувати Чорнобиль і ЗАЕС. Все, закінчились ігри в угоди, закони і міжнародне право. Ці папірці вже нічого не варті. Зараз працює тільки право сильного. А всі слабі помруть або будуть повернуті в рабство.
показать весь комментарий
перші хто не дасть це зробити , це і будуть амери .
показать весь комментарий
А амери нам ніхто. І це якщо ще не сказати що в даному випадку амери нам вороги які нам добра не бажають. Я вам нагадаю, що і Тромб і його шайка ще з самого початку вимагали повністю здати Україну ***** і Китаю і поділити Землю на три сфери впливу. І як бачим Тромб не змінив своїх цілей за останні роки. Так що нам слухатися чого хочуть амери це все одно що самому вставити голову в петлю
показать весь комментарий
А в кого вдалося послати амерів накуй і потім йти своєю дорогою з високо піднятою головою ? Є бажання і є реальність .
показать весь комментарий
Багато хто послав амерів накуй пішли з високо піднятою головою. Тей же Китай, Індія, північна корея і тд. І Тромб мовчки витерся і пішов мочити тих хто перед ним шоркав на колінах. Бо Тромб як і всі гопніки такий же сцикливий як і ***** і не чіпає тих хто може вкусити. Я не до того що потрібно відкрито посилати Тромба. Але можна його просто ігнорувати поки він сам не здохне.
показать весь комментарий
ми ніколи , в повному сенсі , не станемо тими країнами що ви перерахували . З області фантастики . Завтра закривається торгівля між США та КИТАЄМ . Хто перший сдохне ?
показать весь комментарий
А для самого початку потрібно раз і назавжди твердо заявити що ніяких переговорів з московськими фашистами і жодних поступок зі сторони України не буде. Щоб рашисти даже не сподівались і не заспокоювали своїх холопів що Україна от-от погодиться на капітуляцію. Те ж саме щоб наші партнери не сподівались що війна закінчиться переговорами, поділивши Україну а закочували рукави і впрягались по серйозному допомагаючи нам перемогти прикінчити московію.
показать весь комментарий
До этого 4 года они конечно тоже все знали, но всеми силами пытались этому помешать да?)) А вот тут не сложилось. ))
показать весь комментарий
"Навіщо ж вам було родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям, примушувать лизати вам мін'єта? От він і ********, бідолашний, і це не дивно. " (С) Митець

Все логічно. США їх згвалтували з тими танкерами, то кому вони будуть за це відповідати? Вгадайте з одного разу.
показать весь комментарий
по Козину і Конча-Заспі?
показать весь комментарий
За 7 місяців до початку широкомасштабної війни американці попереджали українську владу що паРаша готує вторгнення.Влада,в обличчі гаранта ЗЕленського тупо ігнорувала це застереження.Тепер,майже через 4 роки той же гарант попереджає українців про можливий масований обстріл і необхідність бути в укритті.Тільки де те укриття,в кілометрі чи більше і де можна сховатись в багатоповерхівці?
показать весь комментарий
Срані ковбойці попереджають та плачуть рясними сльозьми, як флоридські кракаділи.
показать весь комментарий
Тут багато верещало що нам потрібно здати дамбас і ще багато чого заради ''мирної угоди'' зі сша про розвіддані які сша нам будуть надавати. Ну ось прийшли вам і мір і розвіддані зі сша про масований обстріл зі сторони Сосії. Тепер ховайтеся як щурі по норам і насолоджуйтеся мирною угодою дебіли. Більше ніяких дій і допомоги зі стронони так званих ''гарантів'' не передбачено. Це і є ваша ''мирна угода''.
показать весь комментарий
Ну десь приблизно так
Що таи за океаном , не знаю. А от ЗЕлулу Наркоману точно не можно вірити!!
показать весь комментарий
Ну другой вариант воевать. Мы это прямо сейчас и делаем. Что тебя не устраивает. Наслаждайся. Пока ничего ещё не задали и никого не отдали. Лови момент. Под Покровском ещё многие успеют повоевать. Что мешает? Не пойму чего все так переживают. В чем логика этих истерик. Или вам надо чтоб кто-то другой пошел и ценой своей жизни обеспечил вам перемогу?
показать весь комментарий
Я б віддав перевагу все таки щоб повоювали томагавки, бомбардувальники B-2 Spirit, винищувачі ф 35.
показать весь комментарий
Ніхера ми зараз не воюємо якщо взяти по серйозному. Зараз воює невеликий відсоток. А інші сидять в буковелі або в Польщі втомлені від війни, чекають миру, чекають коли дадуть мільярди на відбудову, чекають коли Трамп принесе обіцяні великі зарплати і інвестиції і тд. А Україну потрібно ставити на військові рейки і вимагати це від наших партнерів і вибивати рашистів з України всім кагалом і всіма методами. І щоб ніодна мразота більше не верещала що по моцкві чи по кремлівському Фюреру не можна бити ракетами і іншими видами зброї
показать весь комментарий
Так ти ж свиня воювати не йдеш. Тільки верещих, що ніяких переговорів і хтось за тебе повинен воювати - або інші люди, або США твою дупу рятувати повинні, коли ти сам далі хочеш воювати чужими руками.
Шизофренік.
показать весь комментарий
ти про яку мирну угоду пишеш? що ти там понапідписував, гандольєр?
показать весь комментарий
Трампоболи !! Люди завжди гинуть там де перевантажили ППО або якось "про€£алі" через зелені недолугі кадри
показать весь комментарий
путин психует видит что теневой флот его топят уже решил украинцам за это мстить..
показать весь комментарий
масовані обстріли з 22 року періодично кацапи роблять.
показать весь комментарий
А то ми не знали. У орків теж працюють метеосайти. З неділі зниження температури до -10° протягом п'яти днів.
показать весь комментарий
Ну так дзеркально вдарьте по мацкві, один зелений утирок обіцяв це ще два місяці тому..
показать весь комментарий
