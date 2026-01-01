РУС
Всего четыре дня без обстрелов: в 2025 году Россия атаковала Украину 361 день, — UA War Infographics

Ракеты и шахиды атаковали Полтавскую область

В течение 2025 года Россия почти непрерывно наносила удары по территории Украины, применяя ракеты, ударные беспилотники или комбинированные атаки. Только четыре дня за весь год прошли без воздушных обстрелов украинских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации аналитического проекта UA War Infographics, где обнародованы сводные данные об атаках РФ по месяцам.

Аналитики систематизировали информацию о каждом месяце 2025 года, указав количество атак и типы вооружения, которые использовала Россия — дроны-камикадзе типа "Шахед", ракеты или их сочетание.

Почти ежедневные атаки в течение года

Согласно обнародованным данным, в 2025 году Россия осуществляла обстрелы Украины в течение 361 дня. Только четыре суток в году обошлись без запусков ракет или ударных беспилотников.

"Только 4 дня 2025 года мы пережили без обстрелов шахедами и ракетами. Ужасный год. Желаем, чтобы следующий был лучше", – отметили аналитики в комментарии к инфографике.

В проекте обратили внимание, что два дня без атак пришлись на апрель и еще два — на май. В другие периоды года воздушные угрозы фиксировались практически ежедневно.

Каждая воздушная цель несет угрозу

Аналитики отмечают, что независимо от количества запущенных ракет или дронов, каждая атака создает реальную опасность для гражданского населения и инфраструктуры. Даже единичные воздушные цели могут приводить к разрушениям и человеческим жертвам.

В проекте подчеркивают, что систематический характер обстрелов является элементом террора против мирного населения и свидетельствует о неизменности тактики России в войне против Украины.

обстрел (31114) ракеты (3862) атака (860) дроны (5882)
Нез зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
01.01.2026 01:18 Ответить
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у https://t.me/uawarinfographics/5678 публікації аналітичного проєкту UA War Infographics, де оприлюднено зведені дані щодо атак РФ за місяцями. Джерело: https://censor.net/ua/n3593355

А цьому Буратіні хтось робитьТАКІ звіти під обіди в Мар-а-Лаго?
Хто готує його до міжнародки?
Якщо взяти з новин, то тепер він поставив головою ОПУ"Фунта" Єрмака - головного його дипломатичного й юридичного консультанта усіх вояжів з форумами миру та вирішальних зустрічей в туалеті з Рубіо у білому Домі ...
Й доречі оцей "новоПРизначений "буде стенографістом вказівок Єрмака з удальонкі , коли той между дєлам готує Вовчику тьоплую ванну апаслє труднава дня.
01.01.2026 05:44 Ответить
Слава ЗСУ і силам ППО, що зберегли багато життів!
01.01.2026 01:51 Ответить
А хворі на голову кажуть "рашисти бажають процвітання України "....
01.01.2026 01:58 Ответить
А ****** з трампом, несуть якусь маячню про валдай ******!?!?😡🤬😡🤬😡🤬
01.01.2026 03:55 Ответить
Цікаво, що то за дні? Можливо, один з них - 9 травня, хоча не певен.
01.01.2026 04:04 Ответить
Оце нейух робити - дні рахувати..статистики, блн.
01.01.2026 05:44 Ответить
А ми що? Скільки днів ми атакували *********?
01.01.2026 07:12 Ответить
01.01.2026 09:14 Ответить
 
 