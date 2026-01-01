Всего четыре дня без обстрелов: в 2025 году Россия атаковала Украину 361 день, — UA War Infographics

В течение 2025 года Россия почти непрерывно наносила удары по территории Украины, применяя ракеты, ударные беспилотники или комбинированные атаки. Только четыре дня за весь год прошли без воздушных обстрелов украинских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации аналитического проекта UA War Infographics, где обнародованы сводные данные об атаках РФ по месяцам.

Аналитики систематизировали информацию о каждом месяце 2025 года, указав количество атак и типы вооружения, которые использовала Россия — дроны-камикадзе типа "Шахед", ракеты или их сочетание.

Читайте: Тревога в Украине: Россия атакует Украину беспилотниками (обновлено)

Почти ежедневные атаки в течение года

Согласно обнародованным данным, в 2025 году Россия осуществляла обстрелы Украины в течение 361 дня. Только четыре суток в году обошлись без запусков ракет или ударных беспилотников.

"Только 4 дня 2025 года мы пережили без обстрелов шахедами и ракетами. Ужасный год. Желаем, чтобы следующий был лучше", – отметили аналитики в комментарии к инфографике.

В проекте обратили внимание, что два дня без атак пришлись на апрель и еще два — на май. В другие периоды года воздушные угрозы фиксировались практически ежедневно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты снова атаковали Запорожье: травмированы пять человек, среди них — подросток. ФОТОрепортаж (обновлено)

Каждая воздушная цель несет угрозу

Аналитики отмечают, что независимо от количества запущенных ракет или дронов, каждая атака создает реальную опасность для гражданского населения и инфраструктуры. Даже единичные воздушные цели могут приводить к разрушениям и человеческим жертвам.

В проекте подчеркивают, что систематический характер обстрелов является элементом террора против мирного населения и свидетельствует о неизменности тактики России в войне против Украины.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский за 2025 год принял почти сотню лидеров в Украине и совершил 59 визитов за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали автомобиль, развозивший хлеб для жителей Черниговщины: пострадал водитель