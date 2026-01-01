Лише чотири дні без обстрілів: у 2025 році Росія атакувала Україну 361 день, — UA War Infographics

Упродовж 2025 року Росія майже безперервно завдавала ударів по території України, застосовуючи ракети, ударні безпілотники або комбіновані атаки. Лише чотири дні за весь рік минули без повітряних обстрілів українських міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації аналітичного проєкту UA War Infographics, де оприлюднено зведені дані щодо атак РФ за місяцями.

Аналітики систематизували інформацію про кожен місяць 2025 року, зазначивши кількість атак та типи озброєння, які використовувала Росія — дрони-камікадзе типу "Шахед", ракети або їх поєднання.

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Майже щоденні атаки протягом року

Згідно з оприлюдненими даними, у 2025 році Росія здійснювала обстріли України протягом 361 дня. Лише чотири доби за рік обійшлися без запусків ракет чи ударних безпілотників.

"Лише 4 дні 2025 року ми пережили без обстрілів шахедами та ракетами. Жахливий рік. Бажаємо, щоб наступний був кращим", – зазначили аналітики у коментарі до інфографіки.

У проєкті звернули увагу, що два дні без атак припали на квітень і ще два — на травень. В інші періоди року повітряні загрози фіксувалися практично щоденно.

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Кожна повітряна ціль несе загрозу

Аналітики наголошують, що незалежно від кількості запущених ракет або дронів, кожна атака створює реальну небезпеку для цивільного населення та інфраструктури. Навіть поодинокі повітряні цілі можуть призводити до руйнувань і людських жертв.

У проєкті підкреслюють, що систематичний характер обстрілів є елементом терору проти мирного населення та свідчить про незмінність тактики Росії у війні проти України.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський за 2025 рік прийняв майже сотню лідерів в Україні і здійснив 59 візитів за кордон.

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