Зеленський за 2025 рік прийняв майже сотню лідерів в Україні і здійснив 59 візитів за кордон, - ОП
У 2025 році президент Володимир Зеленський прийняв в Україні майже 100 глав іноземних держав та урядів, а також здійснив близько 60 візитів за кордон.
Про це відзвітувала пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Робочі візити
"Загалом упродовж року глава держави здійснив 59 візитів до 25 країн: Німеччини, Італії, Польщі, Швейцарії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Бельгії, Саудівської Аравії, Фінляндії, Норвегії, Франції, Південно-Африканської Республіки, Чехії, Албанії, Литви, Австрії, Канади, Нідерландів, Данії, Швеції, Греції, Іспанії, Ірландії",- розповіли у пресслужбі.
Крім того, як розповіли у пресслужбі, впродовж року президент прийняв 99 глав іноземних держав, урядів, парламентів і представників міжнародних організацій в Україні.
Також повідомляється, що президент провів 20 міжнародних відеорозмов, понад 230 телефонних розмов із лідерами держав, урядів, міжнародних організацій та духовними лідерами і взяв участь у майже 150 заходах в Україні.
Пріоритет дипломатичної роботи
Зазначається, що "одним із основних пріоритетів дипломатичної діяльності президента є спільна з американською командою робота над напрацюванням мирного плану з 20 пунктів і документів щодо гарантій безпеки й процвітання України".
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НУЛЬ !!!!
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Бухгалтерія КМУ і ДУС, можуть фактично озвучити КОШТОРИС цих мандрівок зеленського з 2019 року, а Українці, на собі оцінили, криваву ціну мандрів цих нікчем!!