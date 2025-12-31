Зеленський за 2025 рік прийняв майже сотню лідерів в Україні і здійснив 59 візитів за кордон, - ОП

У 2025 році президент Володимир Зеленський прийняв в Україні майже 100 глав іноземних держав та урядів, а також здійснив близько 60 візитів за кордон.

Про це відзвітувала пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Робочі візити

"Загалом упродовж року глава держави здійснив 59 візитів до 25 країн: Німеччини, Італії, Польщі, Швейцарії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Бельгії, Саудівської Аравії, Фінляндії, Норвегії, Франції, Південно-Африканської Республіки, Чехії, Албанії, Литви, Австрії, Канади, Нідерландів, Данії, Швеції, Греції, Іспанії, Ірландії",- розповіли у пресслужбі.

Крім того, як розповіли у пресслужбі, впродовж року президент прийняв 99 глав іноземних держав, урядів, парламентів і представників міжнародних організацій в Україні.

Також повідомляється, що президент провів 20 міжнародних відеорозмов, понад 230 телефонних розмов із лідерами держав, урядів, міжнародних організацій та духовними лідерами і взяв участь у майже 150 заходах в Україні.

Читайте також: Після вступу на посаду президента Зеленський здійснив 134 закордонні подорожі. З них 48 - торік, - Times

Пріоритет дипломатичної роботи

Зазначається, що "одним із основних пріоритетів дипломатичної діяльності президента є спільна з американською командою робота над напрацюванням мирного плану з 20 пунктів і документів щодо гарантій безпеки й процвітання України".

Читайте також: Зеленський прибув до США для переговорів з Трампом