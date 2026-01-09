РУС
Новости Атака БПЛА на Львовщину
13 847 85

Россия атаковала критическую инфраструктуру Львовщины, мэр Садовый пока не подтвердил информацию относительно "Орешника" (обновлено)

Обстрел Львова 9 января

Ночью в пятницу, 9 января, во Львове были слышны мощные взрывы.

Как сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, атаке подвергся объект критической инфраструктуры.

"Больше информации позже", - написал он в телеграм-канале и призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,информирует Цензор.НЕТ.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый отметил, что сейчас выясняют, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе.

Обновленная информация

В 00:35 Садовый информировал, что на месте атаки работают все соответствующие службы и идет ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали.

"Был ли это "Орешник" - пока неизвестно. Информацию предоставят военные", - отметил мэр Львова.

Обновленная информация

В 01.42 начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в телеграме написал, что во Львове уже провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки.
Радиационный фон в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе не было обнаружено.

"Спасибо профильным службам за оперативность", - добавил он.

Обстрелы Украины

Накануне российские войска нанесли удары по Днепропетровской области. В результате обстрелов зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах. На местах возникли пожары.

Также сообщалось о массированной атаке дронами по энергетическим объектам сразу в нескольких регионах Украины. Из-за ударов значительная часть потребителей в Днепропетровской и Запорожской областях, в частности, в областных центрах, осталась без электроэнергии.

1. Це який саме пункт мирного договору?

2. Всі кретини, хто досі бачить мир у найближчі місяці, цей мир з вами в одній кімнаті?

3. Кретин трамп декілька днів тому хвалився, що не дає томагавки Україні, щоб не ескалювати. Без коментарів
09.01.2026 00:23 Ответить
+21
У вашій кімнаті мабуть ви один.

В стосовно миру в найближчі місяці - цілком можливо . Бо саме в кінцевій фазі війни - йде найбільш жорстокий обмін ударами - для продавлювання своїх умов. Хто думає - що на кінцевому етапі війни сторони обмінюються повітряними поцілунками - дивний чоловік .
Припинення бойових дій в найближчі місяці - це не доконаний факт , але ймовірність висока ...
09.01.2026 00:28 Ответить
+16
Не бажає Зеленскій роз'яснити свою заяву декілька місяців тому - "Ми знайшли цікаве рішення, яке дозволить нам збивати все, що летить"
показать весь комментарий
09.01.2026 00:24 Ответить
Путлер мабуть прочитав опитування українців про умови завершення війни і вирішив внести корективи в ці відсотки.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:58 Ответить
Поки що не бачу щоб палала моцква і горіли рашистські АЕС. Значить до кінця війни ще далеко
показать весь комментарий
09.01.2026 02:41 Ответить
До чого тут ця паніка? Договір що, підписаний?
Згадайте що було коли вони вже підписали угоду і до останньої хвилини били всім, що у них тоді було.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:30 Ответить
Дебальцеве захопили вже, навіть, після підписання Мінська.
показать весь комментарий
09.01.2026 01:43 Ответить
Кретин трамп декілька днів тому хвалився, що не дає томагавки Україні
-------------
Відверто кажучи, якби дав, то скільки ракет? Ну і демократи до нього не давали
показать весь комментарий
09.01.2026 05:01 Ответить
Не бажає Зеленскій роз'яснити свою заяву декілька місяців тому - "Ми знайшли цікаве рішення, яке дозволить нам збивати все, що летить"
показать весь комментарий
09.01.2026 00:24 Ответить
Мабуть він вже змінив постачальника "дурі", тому продовження ми не почуємо.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:54 Ответить
Орешником гандони пугають
показать весь комментарий
09.01.2026 00:32 Ответить
Орєшнік -
Точність ракети https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA&client=firefox-b-d&hs=vPn9&sca_esv=13d5be0ef7350a07&sxsrf=ANbL-n6zjXtKNlw3IW2wOloO7w4FIkC52Q%3A1767913624893&ei=mDhgaZqDNuu1wPAP36m-8AM&ved=2ahUKEwiUxtS2if2RAxXiLRAIHTLoJRsQgK4QegQIARAB&oq=%22%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%22+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiISLQntGA0ZTRiNC90ZbQuiIg0YLQvtGH0L3RltGB0YLRjDIGEAAYFhgeMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVIrGBQnxtY7DlwA3gAkAEAmAGDAaAB9wiqAQQwLjEwuAEMyAEA-***************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfC674aa2ziV4lid_cnRFmgfCdcNbikPDBqa4GCxXqdEaRim7U0Unvo70YUPUO6aNCC3_OHqmuAEscAfhIQxFz-BO3vWo4LZGazusHJ1zNClQqylNbIpPTurvINxioD9e5PwmDdmwghyCckOxsBAy8pJSTUXhvoH66Ycw5_InHRXXVVkL1LCpvqw3sDxl_Lz4t3Hu3jOi26eGMI5N-TctduyJSm5fgC9mcDu_VCI22py7YqxDB1ZMuRU7fhldg4rdPzUeM0dVhuNrbbXlJ6dXs3eSk4XCPK4GqpN4SEphyJd5A&csui=3 Орєшнік" (варіант РС-26 https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6&client=firefox-b-d&hs=vPn9&sca_esv=13d5be0ef7350a07&sxsrf=ANbL-n6zjXtKNlw3IW2wOloO7w4FIkC52Q%3A1767913624893&ei=mDhgaZqDNuu1wPAP36m-8AM&ved=2ahUKEwiUxtS2if2RAxXiLRAIHTLoJRsQgK4QegQIARAC&oq=%22%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%22+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiISLQntGA0ZTRiNC90ZbQuiIg0YLQvtGH0L3RltGB0YLRjDIGEAAYFhgeMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVIrGBQnxtY7DlwA3gAkAEAmAGDAaAB9wiqAQQwLjEwuAEMyAEA-***************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfC674aa2ziV4lid_cnRFmgfCdcNbikPDBqa4GCxXqdEaRim7U0Unvo70YUPUO6aNCC3_OHqmuAEscAfhIQxFz-BO3vWo4LZGazusHJ1zNClQqylNbIpPTurvINxioD9e5PwmDdmwghyCckOxsBAy8pJSTUXhvoH66Ycw5_InHRXXVVkL1LCpvqw3sDxl_Lz4t3Hu3jOi26eGMI5N-TctduyJSm5fgC9mcDu_VCI22py7YqxDB1ZMuRU7fhldg4rdPzUeM0dVhuNrbbXlJ6dXs3eSk4XCPK4GqpN4SEphyJd5A&csui=3 Рубеж) є відносно низькою для звичайних ***********, з оціночною похибкою до 300 метрів
Для звичайних ***********: Ця похибка є суттєвою, оскільки удар не буде високоточним, що обмежує її застосування для ураження невеликих або критично важливих цілей з високою точністю, як це роблять ******* високоточні ракети.
https://www.google.com/search?q=MIRV&client=firefox-b-d&hs=vPn9&sca_esv=13d5be0ef7350a07&sxsrf=ANbL-n6zjXtKNlw3IW2wOloO7w4FIkC52Q%3A1767913624893&ei=mDhgaZqDNuu1wPAP36m-8AM&ved=2ahUKEwiUxtS2if2RAxXiLRAIHTLoJRsQgK4QegQIAxAD&oq=%22%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%22+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiISLQntGA0ZTRiNC90ZbQuiIg0YLQvtGH0L3RltGB0YLRjDIGEAAYFhgeMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVIrGBQnxtY7DlwA3gAkAEAmAGDAaAB9wiqAQQwLjEwuAEMyAEA-***************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfC674aa2ziV4lid_cnRFmgfCdcNbikPDBqa4GCxXqdEaRim7U0Unvo70YUPUO6aNCC3_OHqmuAEscAfhIQxFz-BO3vWo4LZGazusHJ1zNClQqylNbIpPTurvINxioD9e5PwmDdmwghyCckOxsBAy8pJSTUXhvoH66Ycw5_InHRXXVVkL1LCpvqw3sDxl_Lz4t3Hu3jOi26eGMI5N-TctduyJSm5fgC9mcDu_VCI22py7YqxDB1ZMuRU7fhldg4rdPzUeM0dVhuNrbbXlJ6dXs3eSk4XCPK4GqpN4SEphyJd5A&csui=3 https://www.google.com/search?q=MIRV&client=firefox-b-d&hs=vPn9&sca_esv=13d5be0ef7350a07&sxsrf=ANbL-n6zjXtKNlw3IW2wOloO7w4FIkC52Q%3A1767913624893&ei=mDhgaZqDNuu1wPAP36m-8AM&ved=2ahUKEwiUxtS2if2RAxXiLRAIHTLoJRsQgK4QegQIAxAD&oq=%22%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%22+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiISLQntGA0ZTRiNC90ZbQuiIg0YLQvtGH0L3RltGB0YLRjDIGEAAYFhgeMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVIrGBQnxtY7DlwA3gAkAEAmAGDAaAB9wiqAQQwLjEwuAEMyAEA-***************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfC674aa2ziV4lid_cnRFmgfCdcNbikPDBqa4GCxXqdEaRim7U0Unvo70YUPUO6aNCC3_OHqmuAEscAfhIQxFz-BO3vWo4LZGazusHJ1zNClQqylNbIpPTurvINxioD9e5PwmDdmwghyCckOxsBAy8pJSTUXhvoH66Ycw5_InHRXXVVkL1LCpvqw3sDxl_Lz4t3Hu3jOi26eGMI5N-TctduyJSm5fgC9mcDu_VCI22py7YqxDB1ZMuRU7fhldg4rdPzUeM0dVhuNrbbXlJ6dXs3eSk4XCPK4GqpN4SEphyJd5A&csui=3 MIRV-технологія: Ракета може нести кілька бойових блоків (https://www.google.com/search?q=MIRV&client=firefox-b-d&hs=vPn9&sca_esv=13d5be0ef7350a07&sxsrf=ANbL-n6zjXtKNlw3IW2wOloO7w4FIkC52Q%3A1767913624893&ei=mDhgaZqDNuu1wPAP36m-8AM&ved=2ahUKEwiUxtS2if2RAxXiLRAIHTLoJRsQgK4QegQIAxAE&oq=%22%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%22+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiISLQntGA0ZTRiNC90ZbQuiIg0YLQvtGH0L3RltGB0YLRjDIGEAAYFhgeMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVIrGBQnxtY7DlwA3gAkAEAmAGDAaAB9wiqAQQwLjEwuAEMyAEA-***************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfC674aa2ziV4lid_cnRFmgfCdcNbikPDBqa4GCxXqdEaRim7U0Unvo70YUPUO6aNCC3_OHqmuAEscAfhIQxFz-BO3vWo4LZGazusHJ1zNClQqylNbIpPTurvINxioD9e5PwmDdmwghyCckOxsBAy8pJSTUXhvoH66Ycw5_InHRXXVVkL1LCpvqw3sDxl_Lz4t3Hu3jOi26eGMI5N-TctduyJSm5fgC9mcDu_VCI22py7YqxDB1ZMuRU7fhldg4rdPzUeM0dVhuNrbbXlJ6dXs3eSk4XCPK4GqpN4SEphyJd5A&csui=3 MIRV), що дозволяє вражати до 48 цілей одночасно, але це не компенсує загальної низької точності при використанні звичайних ***********
09.01.2026 01:19 Ответить
Для ядерних боєголовок і не потрібна висока точність
показать весь комментарий
09.01.2026 06:48 Ответить
Да, кацапы Орещником по Львову долбанули! Надеюсь никто не погиб хотя бы!
показать весь комментарий
09.01.2026 00:32 Ответить
ні по Львову, якщо не знаеш не кажи
показать весь комментарий
09.01.2026 00:39 Ответить
По Львову чув вибухи
показать весь комментарий
09.01.2026 00:43 Ответить
ну так не Львіву ж ....
показать весь комментарий
09.01.2026 00:46 Ответить
Ты, ***, во львове?
показать весь комментарий
09.01.2026 01:06 Ответить
Я у Львові. Шум був.
показать весь комментарий
09.01.2026 01:58 Ответить
Угу, какашником
показать весь комментарий
09.01.2026 00:51 Ответить
Тут одне питання. Чому не повідомили саме про пуск. Коли по Дніпру прилетіло, вони відстежували все. І писали, що був пуск ракети. Зараз нуль повідомлень. США перестали ділитись даними з радарів?
показать весь комментарий
09.01.2026 00:32 Ответить
бо летіло мабуть з білорусі, там дуже мала відстань і не встигли
показать весь комментарий
09.01.2026 00:49 Ответить
Почитай про ТТХ того лайна , воно від бульбашів фізично не може до нас влучити . Якщо від драників , то то якісь калібри .
показать весь комментарий
09.01.2026 00:52 Ответить
Повідомляли про можливий запуск , не тринди , якщо сам не прочитав ,то це не означає що повідомлень не було.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:51 Ответить
Спробуйте навчитись читати. Де я писав, що не повідомили про можливий пуск? Ви просто самі вигадуєте щось і самі же звете це брехнею. Я тут до чого?
Ще раз для тих, хто лише бачить те, що хоче: не було жодного повідомлення про пуск. Була лише "загроза застосування". Перший пуск цієї ракети відстежувався і були повідомлення саме про пуск та напрямок. Зараз - нічого. Тільки "загроза застосування" і потім вибухи.
показать весь комментарий
09.01.2026 01:55 Ответить
Навчився , "Тут одне питання. Чому не повідомили саме про пуск." ..... "❗️Загроза пуску міжконтинентальних балістичних ракет «Орешнік» " ..... "Загроза застосування «Орєшніка» - актуальна. Перебувайте в безпечних місцях. Наразі над територією України зафіксовано до 80 ворожих БпЛА. " Звикай що так і писатимуть , а не "караул , по нас орєшнік летить " для кацапських сайтів ((
показать весь комментарий
09.01.2026 02:16 Ответить
Як "загроза пуску" відноситься до повідомлення про пуск? Чи ви зараз будете просто заперечувати очевидне тільки не визнавати, що помилились?
Ось які повідомлення були у 24 році:
1) Загроза балістики по всій території Україні. Будьте в безпечних місцях!
2) Ймовірно пуск межконтинентальної балістичної ракети з Астраханської області рф. Максимальна увага.
3) Спуск бойових блоків на район Дніпро!!

А сьогодні було лише повідомлення про ймовірність пуску. Ви реально не бачите різниці?
показать весь комментарий
09.01.2026 02:29 Ответить
"А сьогодні було лише повідомлення про ймовірність пуску. Ви реально не бачите різниці? " Тобі таксі чи шашечки ? Ти в курсі що і як було з тим першим сраним орєшніком ? Чи тебе заводить повідомлення про удар ? Так немає коли хлопцям про нього писати , поруч іще десятки цілей які вони реально можуть збити . Щось не так - вступай до ППО , покажи клас інформування !
показать весь комментарий
09.01.2026 02:37 Ответить
Тобто все ти розумієш, але все одно краще облаяти, ніж визнати. Ну, це теж відповідь.
показать весь комментарий
09.01.2026 02:39 Ответить
Я розумію що тобі робити нічого , від скуки руки роботою займаєш (( Повідомлення про небезпеку побачив - до сховища і сиди рівно як хочеш живим залишитися ! Не влаштовує- піди каву попий на свіжому повітрі , тільки не верещи що поруч упало ! "Бо я дізнався, що були пуски за півгодини після вибухів. " , а за скільки до вибухів тобі написали що вони можливі ? За годину ? Тобі не вистачило часу підготуватися , чи саме на бабу виліз а тут конфуз із вибухом ???????
показать весь комментарий
09.01.2026 02:44 Ответить
Чому вам всім так прямо боляче просто визнати, що помилився? Що тут такого? Ні, треба ще й з образами накинутись, показати, що головне хто голосніше кричить. Це якось вже дуже на школоту схоже. Особливо момент з бабою.
показать весь комментарий
09.01.2026 02:49 Ответить
Що мені боляче ? Що тобі мало попередження про загрозу застосування балістики яка летить десять хвилин до Львова і п'ять до Дніпра ? Від чого тебе рятують ті хвилини ? Що ти не в змозі відкласти на час повітряної тривоги ? Я коли працюю у полі то на неї увагу не звертаю , але і не верещу що невчасно попередили , бо це мій усвідомлений ризик , там час грає роль , хоча вже на тому полі двічі дрони збирав . А у тебе що не так ? Якщо ти сидиш десь у власній хатині , то не сци - той кущівник на тебе не витрачатимуть , швидше шахед прилетить , або крилата ненароком впаде .
показать весь комментарий
По-перше, за 10 хвилин можна спокійно вдягнутись і спуститись у підвал.
По-друге, я лише порівняв інформативність повідомлень рік тому і сьогодні. На що ти мені вже і про баб і про поля написав і погрожуєш прильотами шахедів. До чого це все? Якщо ти вважаєш, що не можна хотіти отримувати більше інформації, то можеш взагалі не відкривати ніякі повідомлення, просто згадай як було у перші дні - вила сирена і все. Тобі мало? Теж хочеш більшого? А чого тоді мені не можна хотіти більше інформації?
показать весь комментарий
09.01.2026 03:01 Ответить
"До чого це все? " до оцього , телепню , 8==> ! Іди шукай інформацію !
показать весь комментарий
І знов образи. Я тебе запитав до чого були ті фрази про твої поля чи шахеди. Але ти знов вдаєш ніби тупий і не розумієш про що я пишу. Ну ок. Прийму це за факт.
показать весь комментарий
09.01.2026 03:11 Ответить
Це не я вдаю , просто ти дурень . Персонально для дурня - якщо у тебе у житті одна проблема - кацапський орєшнік , то спи спокійно , телепню , той орєшнік не про твою дурненьку голівоньку . Кацапи вміють рахувати власні гроші , вони щоб тебе прихлопнути ракету за надцять мільйонів не запускатимуть , вистачить дрона за пару десятків тисяч . Зрозумів , писако ? Якщо ні - бігцем повідомлення про запуск орєшніка шукати , попередження що можуть здійснити повторний до ранку вже є ((((
показать весь комментарий
09.01.2026 03:17 Ответить
І знов просто образи. Із аргументів лише "ти тупий". Ну добре, доведеться відповідати на твоєму рівні - це ти тупий, бо так і не спромігся зрозуміти про що я писав. Тому бігом до школи піднімати рівень когнітивних здібностей. Бо так і помреш тупим від якогось шахеда.
показать весь комментарий
09.01.2026 03:28 Ответить
Телепню ! Ти іще не знайшов повідомлення про час прильоту орєшніка ? Ану біжка шукати бо не встигнеш одягнутися , а раніше , вочевидь , боїшся через нетримання !((
показать весь комментарий
Було повідомлення про пуск з Капустіного Яру. Сказали, орієнтовний підльот 10 хв. Ракета летить 15хв.
показать весь комментарий
09.01.2026 01:11 Ответить
Хто повідомляв? Бо монітор та канал повітряних сил мовчали.
показать весь комментарий
09.01.2026 01:50 Ответить
про запуск повідомляли - кацапи не можуть запускати МБР не попередивши США, бо у тих спрацюють датчики і автоматично полетить отвєтка
показать весь комментарий
09.01.2026 01:23 Ответить
Будь ласка, скажіть хто саме повідомляв про пуск. Бо я дізнався, що були пуски за півгодини після вибухів.
показать весь комментарий
09.01.2026 01:56 Ответить
починаючи з 23:33 багато ТГ каналів повідомляли
показать весь комментарий
Телеграм канали повідомляли , у кожній області власний є .
показать весь комментарий
Отвєтка точно не полетить, але дипломатичний скандал буде.
P. S. Пончик пуляє, куди хоче - отвєтка є?
показать весь комментарий
09.01.2026 09:04 Ответить
В тг киевских каналах предупреждали еще вечером про активность на полигоне и возможный пуск. Даже примерно время пуска указывали. Думали что на Киев.
показать весь комментарий
23.38 предупредили о пуске.
показать весь комментарий
09.01.2026 02:13 Ответить
Не було,навіть на трухе.Ниякой.
показать весь комментарий
Я не знаю что такое Труха. Реальний Київ. Подпишись. В истории по времени найдешь
показать весь комментарий
🐓Результати застосування куколдєшніка:

бєлґород - блєкаут.

орел - блєкаут.

Русня, п'ятаки до огляду.
показать весь комментарий
Таке - ніби "градом" накрили.
показать весь комментарий
Цікаво буде взнати, скільки кацапам коштував цей феєрверк.
показать весь комментарий
+- 40-100 млн вічнозелених. Це приблизна вартість "валєжніка"
показать весь комментарий
Когда курс доллара был 64 копейки за доллар, такая ракета стоила около 11 миллионов рублей.
показать весь комментарий
Львову це коштувало зупинки газопостачання , а що там втратили кацапи мені якось пох , вони у лайні житимуть і лайно жертимуть і однаково верещатимуть про "свайо вялічіє " .
показать весь комментарий
Кажуть - те газосховище забезпечквало 50% всього об'єму України ...
показать весь комментарий
Не міряв , не знаю , просто відео хтось бігом виклав як заграва здіймається , чи дурень , чи пождун ((
показать весь комментарий
Ті відео ні на що, не впливають. Ви думаєте у кацапів немає своєї фіксації?
показать весь комментарий
"Ті відео ні на що, не впливають. Ви думаєте у кацапів немає своєї фіксації? " Є , але для пропаганди відеофіксацію не завжди використаєш , це ж не відео з фпв (( Щоб зрозуміли про що мову веду - зайдіть у телеграм і перегляньте щось на зразок "кацапи плачуть ....:" Для такого самого і кацапи використовують.
показать весь комментарий
Каким в ***** градом, кого ?
показать весь комментарий
Він порівнює тому що одночасно прилетіло шість болванок подивись відео.
показать весь комментарий
Саме так. Підтверджую - звук - наче Град.
показать весь комментарий
у града хоч вибухівка є - а тут тупо кінетичні болванки - місце їх попадання ще не можуть знайти
показать весь комментарий
знайшли.
показать весь комментарий
Де наші пєрдєшнікі? Де, блдь, хоч якісь балістичні ракети? Де хоч клятого Порошенко "Вільха"?
У нас є балаболістика! Це круче Пєрдєшніка, це круче гіперзвукових ракет!
показать весь комментарий
відос надПотужного це круче гіперзвукових ракет -

мізки виносить

.
показать весь комментарий
Що воно творить? Чи той путлер *бнувся, чи працює на якісь ще сили.
показать весь комментарий
Рашисти вибивають ,область за областю,щоб вирубити електроенергію ,я передбачав ,що після Києва ,Дніпра,Кривого Рогу,візьмуться за Львів ,Франківськ,.....настали морози.
показать весь комментарий
Бєлгород без світла, Орьол без світла...
показать весь комментарий
Давно? По скільки годин на добу?
показать весь комментарий
Хай здохне усе російське...
показать весь комментарий
Ну як вам мирні перемовини і ''план міру'' з московськими людоїдами? Ще не напереговарювались тварі?
показать весь комментарий
Оскільки ''орешнік''' являється ядерною зброєю, де удари у відповідь нашими ядерними ракетами чи ракетами наших ''гарантів міру'' по моцкві і іншим рашистським містам? Чи яким чином так звані харанти будуть харантувати нам ''мір''? Чи всі харантії закінчаться з першим рашистським ракетним обстрілом чи наступом рашистів
показать весь комментарий
Так ти один з тих хто проти перемовин, чого ти хотів? Не подобається перемир'я, лови "орєшнік".
показать весь комментарий
Так то ж тобі орешнік твій друг послав в якості мірного плану. Чому ти втекло з України? Іди на дамбас забезпечуй мір
показать весь комментарий
Тобі треба,ти і йди. А я сам вирішу що мені потрібно. Так зрозуміло?
показать весь комментарий
Ніхто нам нічого гарантувати не буде - і всі це чудово розуміють !
показать весь комментарий
Якщо нам ніхто нічого не гарантуватиме то якого хера Зеля носиться з тим мірним планом і переговорами замість того щоб добиватися від партнерів зброю і іншу допомогу? Все що Зеля зараз робить це є план ***** по відволіканню і українців і європейських партнерів від війни і від збройної допомоги.
показать весь комментарий
добиватися від партнерів зброю і іншу допомогу
Не дадуть - вже офіційно . Перші амери , а слідом за ними - всі інші .
показать весь комментарий
Тому що Зелі нєхер було лізти на вудочку ***** і лізти в переговори. Зеля думав що підловить ***** на ''слабо'', а піймався сам як останній лох. Поки Зеля не почав носитися з мирними угодами і переговорами то зброю нам давали і капітуляції не вимагали. А якщо не приведи Господи Зпеля підпише капітуляцію то це буде останній день існування України. Більше з Україною ніхто не буде рахуватися і тим більше не буде давати зброї. Мало того введуть ще ембарго на постачання зброї а Україну прирівняють до якогось ''хамасу''
показать весь комментарий
Не треба нічого підписувати - скільки ще воювати будем - 10 чи 20 років ?
А головне ХТО воювати буде і скільки ще Україна витягне ?
показать весь комментарий
Можеш не воювати. Піднімай руки догори з білими трусами і ставай раком і всю свою сім'ю став раком надіючись що рашисти з кадирівцями тебе і твою жінку з дітьми помилують. Он крисчани і дамбасіти не хотіли воювати. Подивись що з дамбасом і знайди хоч десяток мужиків-дамбасітів в якомусь місті. А не знайдеш. Бо їх рашисти в першу чергу утилізували в м'ясних штурмах і даже не заносили в статистику
показать весь комментарий
Ти в окопі?
показать весь комментарий
Як він то зробить? Прийде і буде з голою сракою вимагати? З планом треба носитися, щоб показувати, як ***** насправді не хоче ніякого миру.
показать весь комментарий
Мы своє шось будемо виробляти?Чі тільки плани миру?
показать весь комментарий
Чи ******* чи ні,але ***** явно ігнорує ,або з ним в змові,рудого засєдатєля орального кабінету.
показать весь комментарий
