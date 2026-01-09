Россия атаковала критическую инфраструктуру Львовщины, мэр Садовый пока не подтвердил информацию относительно "Орешника" (обновлено)

Ночью в пятницу, 9 января, во Львове были слышны мощные взрывы.

Как сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, атаке подвергся объект критической инфраструктуры.

"Больше информации позже", - написал он в телеграм-канале и призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,информирует Цензор.НЕТ.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый отметил, что сейчас выясняют, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе.

Обновленная информация

В 00:35 Садовый информировал, что на месте атаки работают все соответствующие службы и идет ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали.

"Был ли это "Орешник" - пока неизвестно. Информацию предоставят военные", - отметил мэр Львова.

Обновленная информация

В 01.42 начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в телеграме написал, что во Львове уже провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки.

Радиационный фон в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе не было обнаружено.

"Спасибо профильным службам за оперативность", - добавил он.

Обстрелы Украины

Накануне российские войска нанесли удары по Днепропетровской области. В результате обстрелов зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах. На местах возникли пожары.

Также сообщалось о массированной атаке дронами по энергетическим объектам сразу в нескольких регионах Украины. Из-за ударов значительная часть потребителей в Днепропетровской и Запорожской областях, в частности, в областных центрах, осталась без электроэнергии.

