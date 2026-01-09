Россия атаковала критическую инфраструктуру Львовщины, мэр Садовый пока не подтвердил информацию относительно "Орешника" (обновлено)
Ночью в пятницу, 9 января, во Львове были слышны мощные взрывы.
Как сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, атаке подвергся объект критической инфраструктуры.
"Больше информации позже", - написал он в телеграм-канале и призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,информирует Цензор.НЕТ.
В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый отметил, что сейчас выясняют, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе.
Обновленная информация
В 00:35 Садовый информировал, что на месте атаки работают все соответствующие службы и идет ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали.
"Был ли это "Орешник" - пока неизвестно. Информацию предоставят военные", - отметил мэр Львова.
Обновленная информация
В 01.42 начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в телеграме написал, что во Львове уже провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки.
Радиационный фон в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе не было обнаружено.
"Спасибо профильным службам за оперативность", - добавил он.
Обстрелы Украины
Накануне российские войска нанесли удары по Днепропетровской области. В результате обстрелов зафиксировано повреждение объектов инфраструктуры в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах. На местах возникли пожары.
Также сообщалось о массированной атаке дронами по энергетическим объектам сразу в нескольких регионах Украины. Из-за ударов значительная часть потребителей в Днепропетровской и Запорожской областях, в частности, в областных центрах, осталась без электроэнергии.
2. Всі кретини, хто досі бачить мир у найближчі місяці, цей мир з вами в одній кімнаті?
3. Кретин трамп декілька днів тому хвалився, що не дає томагавки Україні, щоб не ескалювати. Без коментарів
В стосовно миру в найближчі місяці - цілком можливо . Бо саме в кінцевій фазі війни - йде найбільш жорстокий обмін ударами - для продавлювання своїх умов. Хто думає - що на кінцевому етапі війни сторони обмінюються повітряними поцілунками - дивний чоловік .
Припинення бойових дій в найближчі місяці - це не доконаний факт , але ймовірність висока ...
Згадайте що було коли вони вже підписали угоду і до останньої хвилини били всім, що у них тоді було.
-------------
Відверто кажучи, якби дав, то скільки ракет? Ну і демократи до нього не давали
Точність ракети https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA&client=firefox-b-d&hs=vPn9&sca_esv=13d5be0ef7350a07&sxsrf=ANbL-n6zjXtKNlw3IW2wOloO7w4FIkC52Q%3A1767913624893&ei=mDhgaZqDNuu1wPAP36m-8AM&ved=2ahUKEwiUxtS2if2RAxXiLRAIHTLoJRsQgK4QegQIARAB&oq=%22%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%22+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiISLQntGA0ZTRiNC90ZbQuiIg0YLQvtGH0L3RltGB0YLRjDIGEAAYFhgeMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVIrGBQnxtY7DlwA3gAkAEAmAGDAaAB9wiqAQQwLjEwuAEMyAEA-***************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfC674aa2ziV4lid_cnRFmgfCdcNbikPDBqa4GCxXqdEaRim7U0Unvo70YUPUO6aNCC3_OHqmuAEscAfhIQxFz-BO3vWo4LZGazusHJ1zNClQqylNbIpPTurvINxioD9e5PwmDdmwghyCckOxsBAy8pJSTUXhvoH66Ycw5_InHRXXVVkL1LCpvqw3sDxl_Lz4t3Hu3jOi26eGMI5N-TctduyJSm5fgC9mcDu_VCI22py7YqxDB1ZMuRU7fhldg4rdPzUeM0dVhuNrbbXlJ6dXs3eSk4XCPK4GqpN4SEphyJd5A&csui=3 Орєшнік" (варіант РС-26 https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6&client=firefox-b-d&hs=vPn9&sca_esv=13d5be0ef7350a07&sxsrf=ANbL-n6zjXtKNlw3IW2wOloO7w4FIkC52Q%3A1767913624893&ei=mDhgaZqDNuu1wPAP36m-8AM&ved=2ahUKEwiUxtS2if2RAxXiLRAIHTLoJRsQgK4QegQIARAC&oq=%22%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%22+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiISLQntGA0ZTRiNC90ZbQuiIg0YLQvtGH0L3RltGB0YLRjDIGEAAYFhgeMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVIrGBQnxtY7DlwA3gAkAEAmAGDAaAB9wiqAQQwLjEwuAEMyAEA-***************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfC674aa2ziV4lid_cnRFmgfCdcNbikPDBqa4GCxXqdEaRim7U0Unvo70YUPUO6aNCC3_OHqmuAEscAfhIQxFz-BO3vWo4LZGazusHJ1zNClQqylNbIpPTurvINxioD9e5PwmDdmwghyCckOxsBAy8pJSTUXhvoH66Ycw5_InHRXXVVkL1LCpvqw3sDxl_Lz4t3Hu3jOi26eGMI5N-TctduyJSm5fgC9mcDu_VCI22py7YqxDB1ZMuRU7fhldg4rdPzUeM0dVhuNrbbXlJ6dXs3eSk4XCPK4GqpN4SEphyJd5A&csui=3 Рубеж) є відносно низькою для звичайних ***********, з оціночною похибкою до 300 метрів
Для звичайних ***********: Ця похибка є суттєвою, оскільки удар не буде високоточним, що обмежує її застосування для ураження невеликих або критично важливих цілей з високою точністю, як це роблять ******* високоточні ракети.
https://www.google.com/search?q=MIRV&client=firefox-b-d&hs=vPn9&sca_esv=13d5be0ef7350a07&sxsrf=ANbL-n6zjXtKNlw3IW2wOloO7w4FIkC52Q%3A1767913624893&ei=mDhgaZqDNuu1wPAP36m-8AM&ved=2ahUKEwiUxtS2if2RAxXiLRAIHTLoJRsQgK4QegQIAxAD&oq=%22%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%22+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiISLQntGA0ZTRiNC90ZbQuiIg0YLQvtGH0L3RltGB0YLRjDIGEAAYFhgeMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVIrGBQnxtY7DlwA3gAkAEAmAGDAaAB9wiqAQQwLjEwuAEMyAEA-***************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfC674aa2ziV4lid_cnRFmgfCdcNbikPDBqa4GCxXqdEaRim7U0Unvo70YUPUO6aNCC3_OHqmuAEscAfhIQxFz-BO3vWo4LZGazusHJ1zNClQqylNbIpPTurvINxioD9e5PwmDdmwghyCckOxsBAy8pJSTUXhvoH66Ycw5_InHRXXVVkL1LCpvqw3sDxl_Lz4t3Hu3jOi26eGMI5N-TctduyJSm5fgC9mcDu_VCI22py7YqxDB1ZMuRU7fhldg4rdPzUeM0dVhuNrbbXlJ6dXs3eSk4XCPK4GqpN4SEphyJd5A&csui=3 https://www.google.com/search?q=MIRV&client=firefox-b-d&hs=vPn9&sca_esv=13d5be0ef7350a07&sxsrf=ANbL-n6zjXtKNlw3IW2wOloO7w4FIkC52Q%3A1767913624893&ei=mDhgaZqDNuu1wPAP36m-8AM&ved=2ahUKEwiUxtS2if2RAxXiLRAIHTLoJRsQgK4QegQIAxAD&oq=%22%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%22+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiISLQntGA0ZTRiNC90ZbQuiIg0YLQvtGH0L3RltGB0YLRjDIGEAAYFhgeMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVIrGBQnxtY7DlwA3gAkAEAmAGDAaAB9wiqAQQwLjEwuAEMyAEA-***************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfC674aa2ziV4lid_cnRFmgfCdcNbikPDBqa4GCxXqdEaRim7U0Unvo70YUPUO6aNCC3_OHqmuAEscAfhIQxFz-BO3vWo4LZGazusHJ1zNClQqylNbIpPTurvINxioD9e5PwmDdmwghyCckOxsBAy8pJSTUXhvoH66Ycw5_InHRXXVVkL1LCpvqw3sDxl_Lz4t3Hu3jOi26eGMI5N-TctduyJSm5fgC9mcDu_VCI22py7YqxDB1ZMuRU7fhldg4rdPzUeM0dVhuNrbbXlJ6dXs3eSk4XCPK4GqpN4SEphyJd5A&csui=3 MIRV-технологія: Ракета може нести кілька бойових блоків (https://www.google.com/search?q=MIRV&client=firefox-b-d&hs=vPn9&sca_esv=13d5be0ef7350a07&sxsrf=ANbL-n6zjXtKNlw3IW2wOloO7w4FIkC52Q%3A1767913624893&ei=mDhgaZqDNuu1wPAP36m-8AM&ved=2ahUKEwiUxtS2if2RAxXiLRAIHTLoJRsQgK4QegQIAxAE&oq=%22%D0%9E%D1%80%D1%94%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%BA%22+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiISLQntGA0ZTRiNC90ZbQuiIg0YLQvtGH0L3RltGB0YLRjDIGEAAYFhgeMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVIrGBQnxtY7DlwA3gAkAEAmAGDAaAB9wiqAQQwLjEwuAEMyAEA-***************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfC674aa2ziV4lid_cnRFmgfCdcNbikPDBqa4GCxXqdEaRim7U0Unvo70YUPUO6aNCC3_OHqmuAEscAfhIQxFz-BO3vWo4LZGazusHJ1zNClQqylNbIpPTurvINxioD9e5PwmDdmwghyCckOxsBAy8pJSTUXhvoH66Ycw5_InHRXXVVkL1LCpvqw3sDxl_Lz4t3Hu3jOi26eGMI5N-TctduyJSm5fgC9mcDu_VCI22py7YqxDB1ZMuRU7fhldg4rdPzUeM0dVhuNrbbXlJ6dXs3eSk4XCPK4GqpN4SEphyJd5A&csui=3 MIRV), що дозволяє вражати до 48 цілей одночасно, але це не компенсує загальної низької точності при використанні звичайних ***********
Ще раз для тих, хто лише бачить те, що хоче: не було жодного повідомлення про пуск. Була лише "загроза застосування". Перший пуск цієї ракети відстежувався і були повідомлення саме про пуск та напрямок. Зараз - нічого. Тільки "загроза застосування" і потім вибухи.
Ось які повідомлення були у 24 році:
1) Загроза балістики по всій території Україні. Будьте в безпечних місцях!
2) Ймовірно пуск межконтинентальної балістичної ракети з Астраханської області рф. Максимальна увага.
3) Спуск бойових блоків на район Дніпро!!
А сьогодні було лише повідомлення про ймовірність пуску. Ви реально не бачите різниці?
По-друге, я лише порівняв інформативність повідомлень рік тому і сьогодні. На що ти мені вже і про баб і про поля написав і погрожуєш прильотами шахедів. До чого це все? Якщо ти вважаєш, що не можна хотіти отримувати більше інформації, то можеш взагалі не відкривати ніякі повідомлення, просто згадай як було у перші дні - вила сирена і все. Тобі мало? Теж хочеш більшого? А чого тоді мені не можна хотіти більше інформації?
P. S. Пончик пуляє, куди хоче - отвєтка є?
бєлґород - блєкаут.
орел - блєкаут.
Русня, п'ятаки до огляду.
У нас є балаболістика! Це круче Пєрдєшніка, це круче гіперзвукових ракет!
мізки виносить
.
Не дадуть - вже офіційно . Перші амери , а слідом за ними - всі інші .
А головне ХТО воювати буде і скільки ще Україна витягне ?