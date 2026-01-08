Россия атаковала три района Днепропетровщины: повреждены дома и инфраструктура
В течение дня российские войска атаковали Каменский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины, применяя беспилотники, FPV-дроны и артиллерию.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Каменский район
Его агрессор атаковал БПЛА.
Никопольщина
В течение дня противник целился по Никополю, Покровской, Мировской, Марганецкой громадам. Применял FPV-дроны и артиллерию.
Повреждены пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль, линия электропередач. Пострадала также инфраструктура.
Синельниковщина
На Васильковскую громаду российская армия направила БПЛА.
Возник пожар. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, 3 легковых автомобиля.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Kozyuk
показать весь комментарий08.01.2026 19:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль