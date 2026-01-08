РУС
Новости
Россия атаковала три района Днепропетровщины: повреждены дома и инфраструктура

Никопольщина

В течение дня российские войска атаковали Каменский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины, применяя беспилотники, FPV-дроны и артиллерию.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Каменский район

Его агрессор атаковал БПЛА.

Никопольщина

В течение дня противник целился по Никополю, Покровской, Мировской, Марганецкой громадам. Применял FPV-дроны и артиллерию.

Повреждены пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль, линия электропередач. Пострадала также инфраструктура.

Синельниковщина

На Васильковскую громаду российская армия направила БПЛА.

Возник пожар. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, 3 легковых автомобиля.

обстрел (31217) Днепропетровская область (4854)
А людина, яка з 2019 року закатувала в асфальт всю оборону і запевняла народ, що нападу не буде, спокійно літає на літаку по світу і живе в своє задоволення. Я не помилився 73%?
