Росія атакувала три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки та інфраструктура
Протягом дня російські війська атакували Кам’янський, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, FPV-дрони та артилерію. .
Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Кам'янський район
Його агресор атакував БпЛА.
Нікопольщина
Протягом дня противник цілив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію.
Понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач. Зачепило також інфраструктуру.
Синельниківщина
На Васильківську громаду російська армія спрямувала БпЛА.
Виникла пожежа. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, 3 легковики.
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