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Росія атакувала три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки та інфраструктура

нікопольщина

Протягом дня російські війська атакували Кам’янський, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, FPV-дрони та артилерію. .

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Кам'янський  район

Його агресор атакував БпЛА.

Нікопольщина

Протягом дня противник цілив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію.

Понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач. Зачепило також інфраструктуру.

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Синельниківщина

На Васильківську громаду російська армія спрямувала БпЛА.

Виникла пожежа. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, 3 легковики.

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обстріл (35231) Дніпропетровська область (5266)
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