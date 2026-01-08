"Людям потрібні тепло і світло": Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори та буржуйки

Петро Порошенко передав до Дніпра партію енергообладнання для підтримки міста після ворожих ударів по критичній інфраструктурі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі п’ятого президента України в соціальних мережах. До міста доставили генератори, зарядні станції та буржуйки для обігріву людей.

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Допомога Дніпру після масованих обстрілів

За словами Порошенка, після російських атак по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі у Дніпрі стався повний блекаут. У місті відсутні світло, вода та водовідведення, а мешканці змушені переживати холод і темряву посеред зими.

"Ми передаємо зарядні станції, буржуйки та генератори, щоб люди могли зігрітися, зарядити телефони й просто трохи відійти від шоку", — зазначив Петро Порошенко.

Він наголосив, що команда працювала безперервно, шукаючи обладнання для якнайшвидшої допомоги місту.

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Підтримка цивільних і слова вдячності

Порошенко підкреслив, що від початку повномасштабного вторгнення пріоритетом Фонду Порошенка залишається підтримка ЗСУ, на яку вже спрямовано 7,5 млрд грн. Водночас у разі гуманітарної кризи допомога необхідна і цивільному населенню.

Він нагадав, що подібну підтримку команда надавала Херсону після деокупації, Києву — для водоканалу, Чернігову — для лікарень. Нині ж допомога спрямована до Дніпра.

Мер Дніпра Борис Філатов окремо подякував представникам уряду, місцевої влади, силових структур, рятувальникам, енергетикам та міським головам інших міст за підтримку та спільну роботу з ліквідації наслідків обстрілів.

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