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"Людям потрібні тепло і світло": Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори та буржуйки

Порошенко передав генератори та буржуйки Дніпру

Петро Порошенко передав до Дніпра партію енергообладнання для підтримки міста після ворожих ударів по критичній інфраструктурі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі п’ятого президента України в соціальних мережах. До міста доставили генератори, зарядні станції та буржуйки для обігріву людей.

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Допомога Дніпру після масованих обстрілів

За словами Порошенка, після російських атак по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі  у Дніпрі стався повний блекаут. У місті відсутні світло, вода та водовідведення, а мешканці змушені переживати холод і темряву посеред зими.

"Ми передаємо зарядні станції, буржуйки та генератори, щоб люди могли зігрітися, зарядити телефони й просто трохи відійти від шоку", — зазначив Петро Порошенко.

Він наголосив, що команда працювала безперервно, шукаючи обладнання для якнайшвидшої допомоги місту.

Порошенко передав генератори та буржуйки Дніпру

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Підтримка цивільних і слова вдячності

Порошенко підкреслив, що від початку повномасштабного вторгнення пріоритетом Фонду Порошенка залишається підтримка ЗСУ, на яку вже спрямовано 7,5 млрд грн. Водночас у разі гуманітарної кризи допомога необхідна і цивільному населенню.

Він нагадав, що подібну підтримку команда надавала Херсону після деокупації, Києву — для водоканалу, Чернігову — для лікарень. Нині ж допомога спрямована до Дніпра.

  • Мер Дніпра Борис Філатов окремо подякував представникам уряду, місцевої влади, силових структур, рятувальникам, енергетикам та міським головам інших міст за підтримку та спільну роботу з ліквідації наслідків обстрілів.

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Дніпро (3596) допомога (9325) Порошенко Петро (14986) електроенергія (6936) блекаут (151)
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Топ коментарі
+48
https://t.me/dragonspech/9628 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ... Мені мову відняло....
За Порошенка світло в Києві не вимикали як таке. І в Харкові. І в Дніпрі. З Херсону літаки літали за кордон - нині там літають тільки дрони. У Маріуполі працювали фонтани і відкривався приватний університет. У Бахмуті на набережній росли троянди (я ще застав), а Курахове було ціле. Тепер вони всі в руїні.
І так за Порошенка Запоріжжя було глибоким тилом і ми з рідними їздили на море до Генічеська. Зараз цього не уявити.
Ні, звісно, в тому що зараз все от так, винна Москва. Але...
"Ми можемо дати більше грошей на ЗСУ, але тоді ми не зможемо будувати дороги", "будуть травневі шашлики"... Пригадуєте? Пригадуєте зірвані держоборонзамовлення? А шатл на Крим - за лічені дні до вторгнення? І щойно - двушечка в Москву.
Вони дякують Зеленському за світло і тепло... Світло - по годинах. В будинках де опалення на електриці, тепла нема. Зате зелене нахабство об'єму не має.
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09.01.2026 00:16 Відповісти
+46
ЛЮДЯМ ТРЕБА ПРОПАГАНДА. Це реальність. От робиш реальні справи - Томос, економіка, ВПК, ППО і твій рейтинг на дні. А узурпуєш всі ЗМІ - і хоч пісяй їм в лице на вулицях рейтинг нижче 50% не впаде, бо завжди є домогосподарки і бібці і хоч би шо
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09.01.2026 00:12 Відповісти
+41
Цеж Порошенко! Президент,а не якийсь пісюніст.
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09.01.2026 00:13 Відповісти

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