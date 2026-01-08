"Людям потрібні тепло і світло": Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори та буржуйки
Петро Порошенко передав до Дніпра партію енергообладнання для підтримки міста після ворожих ударів по критичній інфраструктурі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі п’ятого президента України в соціальних мережах. До міста доставили генератори, зарядні станції та буржуйки для обігріву людей.
Допомога Дніпру після масованих обстрілів
За словами Порошенка, після російських атак по цивільних об’єктах та енергетичній інфраструктурі у Дніпрі стався повний блекаут. У місті відсутні світло, вода та водовідведення, а мешканці змушені переживати холод і темряву посеред зими.
"Ми передаємо зарядні станції, буржуйки та генератори, щоб люди могли зігрітися, зарядити телефони й просто трохи відійти від шоку", — зазначив Петро Порошенко.
Він наголосив, що команда працювала безперервно, шукаючи обладнання для якнайшвидшої допомоги місту.
Підтримка цивільних і слова вдячності
Порошенко підкреслив, що від початку повномасштабного вторгнення пріоритетом Фонду Порошенка залишається підтримка ЗСУ, на яку вже спрямовано 7,5 млрд грн. Водночас у разі гуманітарної кризи допомога необхідна і цивільному населенню.
Він нагадав, що подібну підтримку команда надавала Херсону після деокупації, Києву — для водоканалу, Чернігову — для лікарень. Нині ж допомога спрямована до Дніпра.
- Мер Дніпра Борис Філатов окремо подякував представникам уряду, місцевої влади, силових структур, рятувальникам, енергетикам та міським головам інших міст за підтримку та спільну роботу з ліквідації наслідків обстрілів.
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Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ... Мені мову відняло....
За Порошенка світло в Києві не вимикали як таке. І в Харкові. І в Дніпрі. З Херсону літаки літали за кордон - нині там літають тільки дрони. У Маріуполі працювали фонтани і відкривався приватний університет. У Бахмуті на набережній росли троянди (я ще застав), а Курахове було ціле. Тепер вони всі в руїні.
І так за Порошенка Запоріжжя було глибоким тилом і ми з рідними їздили на море до Генічеська. Зараз цього не уявити.
Ні, звісно, в тому що зараз все от так, винна Москва. Але...
"Ми можемо дати більше грошей на ЗСУ, але тоді ми не зможемо будувати дороги", "будуть травневі шашлики"... Пригадуєте? Пригадуєте зірвані держоборонзамовлення? А шатл на Крим - за лічені дні до вторгнення? І щойно - двушечка в Москву.
Вони дякують Зеленському за світло і тепло... Світло - по годинах. В будинках де опалення на електриці, тепла нема. Зате зелене нахабство об'єму не має.