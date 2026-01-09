РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12029 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Обстрелы Днепропетровщины Атака на Днепр
2 957 76

"Людям нужны тепло и свет": Порошенко передал Днепру зарядные станции, генераторы и буржуйки

Порошенко передал генераторы и буржуйки Днепру

Петр Порошенко передал в Днепр партию энергооборудования для поддержки города после вражеских ударов по критической инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пятого президента Украины в социальных сетях. В город доставили генераторы, зарядные станции и буржуйки для обогрева людей.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Помощь Днепру после массированных обстрелов

По словам Порошенко, после российских атак по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре в Днепре произошел полный блэкаут. В городе отсутствует свет, вода и водоотвод, а жители вынуждены переживать холод и темноту посреди зимы.

"Мы передаем зарядные станции, буржуйки и генераторы, чтобы люди могли согреться, зарядить телефоны и просто немного отойти от шока", - отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что команда работала без перерыва, разыскивая оборудование для скорейшей помощи городу.

Порошенко передал генераторы и буржуйки Днепру

Читайте: Враг обстрелял Днепропетровскую область: повреждены дома и инфраструктура, двое пострадавших. ФОТОрепортаж

Поддержка гражданских и слова благодарности

Порошенко подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения приоритетом Фонда Порошенко остается поддержка ВСУ, на которую уже направлено 7,5 млрд грн. В то же время в случае гуманитарного кризиса помощь необходима и гражданскому населению.

Он напомнил, что подобную поддержку команда оказывала Херсону после деоккупации, Киеву - для водоканала, Чернигову - для больниц. Сейчас же помощь направлена в Днепр.

  • Мэр Днепра Борис Филатов отдельно поблагодарил представителей правительства, местных властей, силовых структур, спасателей, энергетиков и городских голов других городов за поддержку и совместную работу по ликвидации последствий обстрелов.

Читайте также: Россияне атаковали Днепропетровскую область: пострадали четыре человека, среди них - 9-летняя девочка

Автор: 

Днепр (4594) помощь (8299) Порошенко Петр (19700) Тарифы на электроэнергию (2341) блэкаут (60)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+41
ЛЮДЯМ ТРЕБА ПРОПАГАНДА. Це реальність. От робиш реальні справи - Томос, економіка, ВПК, ППО і твій рейтинг на дні. А узурпуєш всі ЗМІ - і хоч пісяй їм в лице на вулицях рейтинг нижче 50% не впаде, бо завжди є домогосподарки і бібці і хоч би шо
показать весь комментарий
09.01.2026 00:12 Ответить
+41
https://t.me/dragonspech/9628 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ... Мені мову відняло....
За Порошенка світло в Києві не вимикали як таке. І в Харкові. І в Дніпрі. З Херсону літаки літали за кордон - нині там літають тільки дрони. У Маріуполі працювали фонтани і відкривався приватний університет. У Бахмуті на набережній росли троянди (я ще застав), а Курахове було ціле. Тепер вони всі в руїні.
І так за Порошенка Запоріжжя було глибоким тилом і ми з рідними їздили на море до Генічеська. Зараз цього не уявити.
Ні, звісно, в тому що зараз все от так, винна Москва. Але...
"Ми можемо дати більше грошей на ЗСУ, але тоді ми не зможемо будувати дороги", "будуть травневі шашлики"... Пригадуєте? Пригадуєте зірвані держоборонзамовлення? А шатл на Крим - за лічені дні до вторгнення? І щойно - двушечка в Москву.
Вони дякують Зеленському за світло і тепло... Світло - по годинах. В будинках де опалення на електриці, тепла нема. Зате зелене нахабство об'єму не має.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:16 Ответить
+36
Цеж Порошенко! Президент,а не якийсь пісюніст.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЛЮДЯМ ТРЕБА ПРОПАГАНДА. Це реальність. От робиш реальні справи - Томос, економіка, ВПК, ППО і твій рейтинг на дні. А узурпуєш всі ЗМІ - і хоч пісяй їм в лице на вулицях рейтинг нижче 50% не впаде, бо завжди є домогосподарки і бібці і хоч би шо
показать весь комментарий
09.01.2026 00:12 Ответить
сказало лайно без доказів. Тай куй з тобою.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:28 Ответить
Черчиль - топ 1 англійєць на думку англічан роздав всі колонії і бази
Олександ Македонський угробив всю економіку і демографію Греції, а Македонії так взагалі

Ви можете назвати ідеал?
показать весь комментарий
09.01.2026 00:29 Ответить
льогко !

Олександр Македонський,
Черчиль...

не подобається ?
поцілуй зєльц у зад !

.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:46 Ответить
Президент Украины здорово отличается от тела игравшего _уем на рояле
показать весь комментарий
09.01.2026 00:32 Ответить
зелений ішак просрав без бою Крим і Донбас а потім підписав це в мінських угодах
показать весь комментарий
09.01.2026 04:58 Ответить
Дебілдетект.
показать весь комментарий
09.01.2026 07:35 Ответить
Ля дібіл. Крим і бамбас просрав твій поросьонок Петя
показать весь комментарий
09.01.2026 09:03 Ответить
Обоснуй,иначе ты балабол безпонтовый
показать весь комментарий
09.01.2026 00:35 Ответить
Костя Максатов:

"Все кругом сволочи, только мы с тобой, Сарочка, хорошие"

.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:47 Ответить
ссиль на документ про заборону "ввезеня волонтерських авто для ЗСУ"???
Ссиль на закон про оподаткування євроблях - не прокатить. То інша історія. З тих євроблях до ЗСУ потрапляли одиниці, геть роздовбані і нікому більше не потрібні.
показать весь комментарий
09.01.2026 01:08 Ответить
Яке ти хворе,капець!
показать весь комментарий
09.01.2026 01:16 Ответить
Щодо Томосу - згоден, Порошенко зробив внесок. А от що "реально зроблено в економіці, ВПК, ППО"?
показать весь комментарий
09.01.2026 07:58 Ответить
Цеж Порошенко! Президент,а не якийсь пісюніст.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:13 Ответить
Свинориле чмо
показать весь комментарий
09.01.2026 09:01 Ответить
👏🏽👏🏽👏🏽
показать весь комментарий
09.01.2026 00:20 Ответить
https://t.me/dragonspech/9628 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ... Мені мову відняло....
За Порошенка світло в Києві не вимикали як таке. І в Харкові. І в Дніпрі. З Херсону літаки літали за кордон - нині там літають тільки дрони. У Маріуполі працювали фонтани і відкривався приватний університет. У Бахмуті на набережній росли троянди (я ще застав), а Курахове було ціле. Тепер вони всі в руїні.
І так за Порошенка Запоріжжя було глибоким тилом і ми з рідними їздили на море до Генічеська. Зараз цього не уявити.
Ні, звісно, в тому що зараз все от так, винна Москва. Але...
"Ми можемо дати більше грошей на ЗСУ, але тоді ми не зможемо будувати дороги", "будуть травневі шашлики"... Пригадуєте? Пригадуєте зірвані держоборонзамовлення? А шатл на Крим - за лічені дні до вторгнення? І щойно - двушечка в Москву.
Вони дякують Зеленському за світло і тепло... Світло - по годинах. В будинках де опалення на електриці, тепла нема. Зате зелене нахабство об'єму не має.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:16 Ответить
ця картинка до виборів, можливо, влітку.
аби українці не забули як їм було взимку і дякуючи кому.

.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:21 Ответить
Допис має сенс для тих, хто має клепку в голові. Для решти, а їх більшість, просто слова, на жаль...
показать весь комментарий
09.01.2026 06:59 Ответить
А у Луганську, Донецьку Симферополі що працювало? (Точніше, при кому працювало?)
показать весь комментарий
09.01.2026 08:00 Ответить
А зеленський з стефанчуками і свириденко, глибоко зтурбовані!!
Бо кабміндічі, їм шламбаум поставили!!
показать весь комментарий
09.01.2026 00:17 Ответить
Дякуємо Петру Олексійовичу за допомогу людям ,
які в страшній біді!!
показать весь комментарий
09.01.2026 00:18 Ответить
Я б не взяв генератор від цього козла
показать весь комментарий
09.01.2026 09:00 Ответить
сьогоднішній вечір:

ЗЄлєнський: готуйтесь до страшного удару
Порошенко: я особисто допомагаю Дніпру

який президент із них двох нам потрібний ?

.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:19 Ответить
Грошовитий дружбан преЗедента Міндіч видатний благодійник, тому що я, наприклад, нічого не чула про його благодійність.
Правда?
показать весь комментарий
09.01.2026 00:26 Ответить
Всі лайки вашій відповіді 🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔥🔥
показать весь комментарий
09.01.2026 00:28 Ответить
Дякую. 🙂
показать весь комментарий
09.01.2026 00:29 Ответить
Що міндіч йде на вибори ?
показать весь комментарий
09.01.2026 00:30 Ответить
Я говорю - ЗЄлєнскій !
Думаю - міндич !
Я говорю - міндич !
Думаю - ЗЄля !

ЗЄля і міндич - блізнєци-браття !
Кто із ніх для украінской історії болєє ценен ?

.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:43 Ответить
відповідь товаришу Маяковському -

говн..ки обидва !

.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:50 Ответить
Тоді можемо поговорити про особисту, зі своєї кишені благодійність Зеленського, який точно збирається на вибори.
Кому і коли він, людина дуже небідна, допоміг?
показать весь комментарий
09.01.2026 00:43 Ответить
Дав всім по зимовій тисячі і квиточки на поїзди)))
показать весь комментарий
09.01.2026 00:45 Ответить
НЕ зі своїх власних коштів. В з податків громадян України і з допомоги, з кредитів від західних партнерів.
Можемо констатувати факт, ні Зеленський, ні Міндіч, ні різного штибу єрмаки не були помічені в будь-якій благодійності.
Якби вони хоча б комусь допомогли, а не тільки крали, то хтось із обдарованих ними написав би про їхню допомогу в соцмережах, подякував.
Але таких випадків не було.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:50 Ответить
дякуючи ЗЄлі, зараз багато, дуже багато задубілих мешканців Дніпра не відмовились би від миски гарячої гречки від Пороха.

чому сталось лихо з електрикою ?
про міндичгейт вже забули ?
про вкрадені гроші на захист трансформаторів
про заморожений галущенком конкурс на побудову 850 МГват розподіленого виробництва електрики

.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:29 Ответить
Пан питає, "чому сталось лихо з електрикою ?"

Ніякого лиха з електрикою в Україні нема і не може бути!
Ось що мені розповів ШІ:
Так, об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні надійно захищаються за трирівневою системою, яку впроваджує Агентство відновлення під керівництвом Мустафи Найєма:
перший рівень - габіони та біг-беги від уламків;
другий - бетонні споруди від дронів-камікадзе (наприклад, "Шахедів");
третій - посилений захист підстанцій від прямих влучань найпотужніших ракет, із залученням даних Генштабу та міжнародних стандартів.
Ця система, що реалізується спільно з https://www.unian.ua/war/energetika-ukrajini-otrimala-tri-rivni-zahistu-vid-raket-ta-droniv-shcho-voni-mozhut-12461538.html Укренерго, покликана забезпечити стійкість енергосистеми до атак.
Рівні захисту:

Від уламків дронів та ракет: Спорудження навколо об'єктів габіонів (сітки з камінням) та біг-бегів.Від дронів (наприклад, "Шахедів"): Будівництво бетонних конструкцій навколо ключових підстанцій, що вже захищає десятки об'єктів.Від ракет: Посилений захист критичних підстанцій від прямих влучань, з урахуванням даних розвідки та військових інженерних норм.
Хто залучений:

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури (Агентство відновлення).Укренерго (формує завдання).Генеральний штаб ЗСУ, ДСНС.Міжнародні фахівці, які навчали українських спеціалістів за британськими та американськими стандартами.
Це комплексний підхід, що спрямований на максимальне збереження енергетичної інфраструктури під час обстрілів, як наголошував Мустафа Найєм.
показать весь комментарий
09.01.2026 01:23 Ответить
може та ШІ хоче стати головою ОП ЗЄльоного ?

.
показать весь комментарий
09.01.2026 01:31 Ответить
дякую, що "просвітили" а то я вже подумав, що нас таки кинули напризволяще...
показать весь комментарий
09.01.2026 07:07 Ответить
Мустафа Найоб - це ж ваш помаранчовий поросьонок. Кабзда
показать весь комментарий
09.01.2026 08:53 Ответить
Порошенко - наш президент! Треба гнати зєльцмана сцаними ганчірками і створювати уряд національного порятунку на чолі з Порохом!
показать весь комментарий
09.01.2026 00:19 Ответить
А хто ви? Де він президентить щоб не прівлєкать увагу санітарів?
показать весь комментарий
09.01.2026 08:52 Ответить
👍👍👍‼️
показать весь комментарий
09.01.2026 00:20 Ответить
Тільки Порошенко здатний навести порядок в Украіні ,
а не швондєр і злодій зі своєю шоблою Міндічів !!
показать весь комментарий
09.01.2026 00:22 Ответить
Та вже раз навів. Війну зі своїми кєнтами майдаунами спровокував, Конституцію згвалтував, медведчука реанімував. Хай іде в жопу. Як кажуть "всьо забудь"
показать весь комментарий
09.01.2026 08:50 Ответить
https://t.me/dragonspech/9629 Сержант ЗСУ Дмитро Каленчук-Вовнянко:, інструктор пілотів БПЛА:
Знаєте, що це на фото (за ссиллю)? Це контейнерна акумуляторна станція великої потужності. Від такої прямо посеред поля можна заживити командний пункт бригади з усіма його підрозділами. А це...
Знаєте як буває? Ви передаєте частини багато класного автотранспорту. Ви надаєте шикарні засобі зв'язку. Ви передаєте багато-багато ФПВ-дронів. Але...
Ворог от просто ударом ракети вибиває підстанцію в районі розміщення КСП бригади, зникає електрика, і... І бригада стає некерованою. Батальйони не розуміють що відбувається перед ними, та у сусідів. Розвідінформація не надходить вчасно, не приходять вказівки, зривається логістика...
******* армія дуже залежна від електрики.
Але ж не тільки КСП бригади можна заживити. Можна підключити до електрики польовий шпиталь. Можна заживити майтерню з налаштування і вдосконалення ФПВ-дронів. Багато чого.
Контейнерні станції - лише один зразок енергетичного обладнання якк "Справа громад" передає на фронт. А ще є великі 20-кіловатні дизель-генератори. А ще є звичайні генератори. А ще зарядні станції та павербанки. Все це потрібне.
І все це передаєте на фронт ви. Бо це все - ваші пожертви фронту. Ваша допомога. Наша спільна справа. Наша РЕС ПУБЛІКА.
Приєднуйтеся!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
показать весь комментарий
09.01.2026 00:22 Ответить
А потужній від себе хоч генератори якісь передав?!
показать весь комментарий
09.01.2026 00:23 Ответить
він над Потужний -

від нього й так у українців всі прєдохранітєлі в голові плавляться.

курва !

.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:33 Ответить
Звісно - https://www.youtube.com/watch?v=PJuY8GS61bM
показать весь комментарий
09.01.2026 04:43 Ответить
А Зеленський хоч коли людям, ЗСУ щось передавав? Концерти кварталу не рахується.
Звісно, він же не лох.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:25 Ответить
прівєт з Варшави він передав:

є відео ЗЄліного екскорту з півсотні автівок з мигалками, швидкою та пожаркою.
а на зустрічному напрямку шалений корок з автівок варшавян.

і над усім цим голосно: Куууурва !

.
показать весь комментарий
09.01.2026 00:38 Ответить
https://www.instagram.com/reel/DSswpYQjbx4/ ПО ПОЛЬШІ ВІСЛЮКА ВОЗИЛИ. ЕКСКОРТ ЯК У ПИНІ.

Instagram · vova19642025

3 likes · 2 weeks ago



Кортеж Зеленського шокував поляків. Десятки авто з мігалками, перекриті центральні вулиці, шум і хаос. Навіщо стільки охорони в країні, де й ...

https://www.instagram.com/reel/DSswpYQjbx4/
показать весь комментарий
09.01.2026 01:39 Ответить
Як жеж йьому сцикотно.
показать весь комментарий
09.01.2026 04:45 Ответить
Ескорт? То напевне знімали продовження "Слуга народу 2".
показать весь комментарий
09.01.2026 06:49 Ответить
А зебуїн тим часом готує свіжу двушку на москву
показать весь комментарий
09.01.2026 00:46 Ответить
А Миндич с Цукерминами и Юзиком что передали ? Толчёный волчий буй , с ромашкой .
показать весь комментарий
09.01.2026 00:46 Ответить
свіжу двушку на москву

.
показать весь комментарий
09.01.2026 01:41 Ответить
дякуємо Вам Петро Олексійовичу !!! ❤️...
показать весь комментарий
09.01.2026 01:06 Ответить
От наскіки йього ще вистачить - як на мене, то пішли вони всі оті 53% в чергу до зеленського, а також захопили ще з собою відсотки буданова, і всі зелені маси.
показать весь комментарий
09.01.2026 04:47 Ответить
Частка награбованих у людей грошей, повернулась людям.
показать весь комментарий
09.01.2026 05:40 Ответить
Trofim, прикрий свою брехливу ріпорізку
показать весь комментарий
09.01.2026 08:18 Ответить
Шо, поросьонок, правда очі коле?
показать весь комментарий
09.01.2026 08:45 Ответить
Краще б він ППО якесь проти шахедів купив хоча б у Лвів, який за нього голосував
показать весь комментарий
09.01.2026 08:30 Ответить
 
 