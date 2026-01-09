"Людям нужны тепло и свет": Порошенко передал Днепру зарядные станции, генераторы и буржуйки

Петр Порошенко передал в Днепр партию энергооборудования для поддержки города после вражеских ударов по критической инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пятого президента Украины в социальных сетях. В город доставили генераторы, зарядные станции и буржуйки для обогрева людей.

Помощь Днепру после массированных обстрелов

По словам Порошенко, после российских атак по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре в Днепре произошел полный блэкаут. В городе отсутствует свет, вода и водоотвод, а жители вынуждены переживать холод и темноту посреди зимы.

"Мы передаем зарядные станции, буржуйки и генераторы, чтобы люди могли согреться, зарядить телефоны и просто немного отойти от шока", - отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что команда работала без перерыва, разыскивая оборудование для скорейшей помощи городу.

Поддержка гражданских и слова благодарности

Порошенко подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения приоритетом Фонда Порошенко остается поддержка ВСУ, на которую уже направлено 7,5 млрд грн. В то же время в случае гуманитарного кризиса помощь необходима и гражданскому населению.

Он напомнил, что подобную поддержку команда оказывала Херсону после деоккупации, Киеву - для водоканала, Чернигову - для больниц. Сейчас же помощь направлена в Днепр.

Мэр Днепра Борис Филатов отдельно поблагодарил представителей правительства, местных властей, силовых структур, спасателей, энергетиков и городских голов других городов за поддержку и совместную работу по ликвидации последствий обстрелов.

