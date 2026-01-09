"Людям нужны тепло и свет": Порошенко передал Днепру зарядные станции, генераторы и буржуйки
Петр Порошенко передал в Днепр партию энергооборудования для поддержки города после вражеских ударов по критической инфраструктуре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пятого президента Украины в социальных сетях. В город доставили генераторы, зарядные станции и буржуйки для обогрева людей.
Помощь Днепру после массированных обстрелов
По словам Порошенко, после российских атак по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре в Днепре произошел полный блэкаут. В городе отсутствует свет, вода и водоотвод, а жители вынуждены переживать холод и темноту посреди зимы.
"Мы передаем зарядные станции, буржуйки и генераторы, чтобы люди могли согреться, зарядить телефоны и просто немного отойти от шока", - отметил Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что команда работала без перерыва, разыскивая оборудование для скорейшей помощи городу.
Поддержка гражданских и слова благодарности
Порошенко подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения приоритетом Фонда Порошенко остается поддержка ВСУ, на которую уже направлено 7,5 млрд грн. В то же время в случае гуманитарного кризиса помощь необходима и гражданскому населению.
Он напомнил, что подобную поддержку команда оказывала Херсону после деоккупации, Киеву - для водоканала, Чернигову - для больниц. Сейчас же помощь направлена в Днепр.
- Мэр Днепра Борис Филатов отдельно поблагодарил представителей правительства, местных властей, силовых структур, спасателей, энергетиков и городских голов других городов за поддержку и совместную работу по ликвидации последствий обстрелов.
Ссиль на закон про оподаткування євроблях - не прокатить. То інша історія. З тих євроблях до ЗСУ потрапляли одиниці, геть роздовбані і нікому більше не потрібні.
Оця картинка - з групи шанувальників ЗЕ... Мені мову відняло....
За Порошенка світло в Києві не вимикали як таке. І в Харкові. І в Дніпрі. З Херсону літаки літали за кордон - нині там літають тільки дрони. У Маріуполі працювали фонтани і відкривався приватний університет. У Бахмуті на набережній росли троянди (я ще застав), а Курахове було ціле. Тепер вони всі в руїні.
І так за Порошенка Запоріжжя було глибоким тилом і ми з рідними їздили на море до Генічеська. Зараз цього не уявити.
Ні, звісно, в тому що зараз все от так, винна Москва. Але...
"Ми можемо дати більше грошей на ЗСУ, але тоді ми не зможемо будувати дороги", "будуть травневі шашлики"... Пригадуєте? Пригадуєте зірвані держоборонзамовлення? А шатл на Крим - за лічені дні до вторгнення? І щойно - двушечка в Москву.
Вони дякують Зеленському за світло і тепло... Світло - по годинах. В будинках де опалення на електриці, тепла нема. Зате зелене нахабство об'єму не має.
аби українці не забули як їм було взимку і дякуючи кому.
Кому і коли він, людина дуже небідна, допоміг?
Можемо констатувати факт, ні Зеленський, ні Міндіч, ні різного штибу єрмаки не були помічені в будь-якій благодійності.
Якби вони хоча б комусь допомогли, а не тільки крали, то хтось із обдарованих ними написав би про їхню допомогу в соцмережах, подякував.
Але таких випадків не було.
чому сталось лихо з електрикою ?
про міндичгейт вже забули ?
про вкрадені гроші на захист трансформаторів
про заморожений галущенком конкурс на побудову 850 МГват розподіленого виробництва електрики
Ніякого лиха з електрикою в Україні нема і не може бути!
Ось що мені розповів ШІ:
Так, об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні надійно захищаються за трирівневою системою, яку впроваджує Агентство відновлення під керівництвом Мустафи Найєма:
перший рівень - габіони та біг-беги від уламків;
другий - бетонні споруди від дронів-камікадзе (наприклад, "Шахедів");
третій - посилений захист підстанцій від прямих влучань найпотужніших ракет, із залученням даних Генштабу та міжнародних стандартів.
Ця система, що реалізується спільно з https://www.unian.ua/war/energetika-ukrajini-otrimala-tri-rivni-zahistu-vid-raket-ta-droniv-shcho-voni-mozhut-12461538.html Укренерго, покликана забезпечити стійкість енергосистеми до атак.
Рівні захисту:
Від уламків дронів та ракет: Спорудження навколо об'єктів габіонів (сітки з камінням) та біг-бегів.Від дронів (наприклад, "Шахедів"): Будівництво бетонних конструкцій навколо ключових підстанцій, що вже захищає десятки об'єктів.Від ракет: Посилений захист критичних підстанцій від прямих влучань, з урахуванням даних розвідки та військових інженерних норм.
Хто залучений:
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури (Агентство відновлення).Укренерго (формує завдання).Генеральний штаб ЗСУ, ДСНС.Міжнародні фахівці, які навчали українських спеціалістів за британськими та американськими стандартами.
Це комплексний підхід, що спрямований на максимальне збереження енергетичної інфраструктури під час обстрілів, як наголошував Мустафа Найєм.
а не швондєр і злодій зі своєю шоблою Міндічів !!
Знаєте, що це на фото (за ссиллю)? Це контейнерна акумуляторна станція великої потужності. Від такої прямо посеред поля можна заживити командний пункт бригади з усіма його підрозділами. А це...
Знаєте як буває? Ви передаєте частини багато класного автотранспорту. Ви надаєте шикарні засобі зв'язку. Ви передаєте багато-багато ФПВ-дронів. Але...
Ворог от просто ударом ракети вибиває підстанцію в районі розміщення КСП бригади, зникає електрика, і... І бригада стає некерованою. Батальйони не розуміють що відбувається перед ними, та у сусідів. Розвідінформація не надходить вчасно, не приходять вказівки, зривається логістика...
******* армія дуже залежна від електрики.
Але ж не тільки КСП бригади можна заживити. Можна підключити до електрики польовий шпиталь. Можна заживити майтерню з налаштування і вдосконалення ФПВ-дронів. Багато чого.
Контейнерні станції - лише один зразок енергетичного обладнання якк "Справа громад" передає на фронт. А ще є великі 20-кіловатні дизель-генератори. А ще є звичайні генератори. А ще зарядні станції та павербанки. Все це потрібне.
І все це передаєте на фронт ви. Бо це все - ваші пожертви фронту. Ваша допомога. Наша спільна справа. Наша РЕС ПУБЛІКА.
Приєднуйтеся!
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
Звісно, він же не лох.
є відео ЗЄліного екскорту з півсотні автівок з мигалками, швидкою та пожаркою.
а на зустрічному напрямку шалений корок з автівок варшавян.
і над усім цим голосно: Куууурва !
