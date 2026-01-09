Київ залишився частково без світла та води через обстріли

У Києві після масованої атаки російських військ спостерігаються перебої з постачанням електроенергії та води.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у Телеграмі мера столиці Віталія Кличка.

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Міський голова уточнив, що внаслідок обстрілів пошкоджена критична інфраструктура. Через це деякі райони Києва залишаються без світла, а згодом з’явилися проблеми з водопостачанням.

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Перебої з комунальними послугами через атаки

Раніше Кличко повідомляв, що місто зазнало ударів ударними безпілотниками, внаслідок чого є влучання у житлові будинки.

За останніми даними, четверо людей загинули, ще 13 зазнали поранень. Місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

Обстріл Київщини: що відомо

У ніч на 9 січня російські війська завдали масованого удару по Київській області, спрямованого на житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Найважча ситуація склалася у Броварському районі, де через влучання загорівся приватний будинок. Рятувальники деблокували з підвального приміщення чотирьох людей — трьох дорослих та дитину 5 років. Усі постраждалі отримали отруєння чадним газом і наразі перебувають у лікарні.

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