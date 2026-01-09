РУС
Киев частично остался без света и воды из-за обстрелов

В Киеве пропала вода и свет после обстрела 9 января

В Киеве после массированной атаки российских войск наблюдаются перебои с поставками электроэнергии и воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Телеграме мэра столицы Виталия Кличко.

Городской голова уточнил, что в результате обстрелов повреждена критическая инфраструктура. Из-за этого некоторые районы Киева остаются без света, а впоследствии появились проблемы с водоснабжением.

Перебои с коммунальными услугами из-за атак

Ранее Кличко сообщал, что город подвергся ударам ударными беспилотниками, в результате чего есть попадания в жилые дома.

По последним данным, четыре человека погибли, еще 13 получили ранения. Местные власти призывают жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Обстрел Киевской области: что известно

В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, направленный на жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

  • Самая тяжелая ситуация сложилась в Броварском районе, где из-за попадания снаряда загорелся частный дом. Спасатели деблокировали из подвального помещения четырех человек - трех взрослых и ребенка 5 лет. Все пострадавшие получили отравление угарным газом и сейчас находятся в больнице.

Автор: 

беспилотник (4713) обстрел (31233) ракеты (3869) теплосеть (124) атака (892) Тарифы на электроэнергию (2341) водоснабжение (743)
нема коментарів, то справи у Києві дійсно кепські. Тримаємось
09.01.2026 05:50 Ответить
Тепла немає, світла немає. Не повірю, що без ' допомоги' місцевих це все діється.
09.01.2026 05:59 Ответить
Якщо маєте на увазі "місцевого преза" то таки да...
09.01.2026 06:40 Ответить
Нема світла,тепла і води.Багатоповерхівка мертва.Дякуємо президенту і його п'яти-шести менеджерам.Москалям окремий "привіт".Фламінго відлетіли у теплі краї,тому відповіді по мацкві не буде.Тримаймося,бо ми того варті.❤️🇺🇦❤️
09.01.2026 06:56 Ответить
 
 