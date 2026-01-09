Киев частично остался без света и воды из-за обстрелов

В Киеве после массированной атаки российских войск наблюдаются перебои с поставками электроэнергии и воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Телеграме мэра столицы Виталия Кличко.

Городской голова уточнил, что в результате обстрелов повреждена критическая инфраструктура. Из-за этого некоторые районы Киева остаются без света, а впоследствии появились проблемы с водоснабжением.

Перебои с коммунальными услугами из-за атак

Ранее Кличко сообщал, что город подвергся ударам ударными беспилотниками, в результате чего есть попадания в жилые дома.

По последним данным, четыре человека погибли, еще 13 получили ранения. Местные власти призывают жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

Обстрел Киевской области: что известно

В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, направленный на жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Броварском районе, где из-за попадания снаряда загорелся частный дом. Спасатели деблокировали из подвального помещения четырех человек - трех взрослых и ребенка 5 лет. Все пострадавшие получили отравление угарным газом и сейчас находятся в больнице.

