Массированный удар по Киеву: 4 погибших, 24 пострадавших, среди них - работники ГСЧС и трое медиков (обновлено)

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы.

Погибшие и пострадавшие

По состоянию на 4:40 9 января известно о четырех погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

"Среди погибших - один медик. Четверо медработников пострадали", - отметил Кличко.

Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города - перебои с электроснабжением и водой. Под вражеским ударом оказались:

Дарницкий;

Деснянский;

Днепровский;

Печерский.

Дарницкий район

В Дарницком районе во дворе жилого дома произошло падение БПЛА.

Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома.

Также в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.

Деснянский район

В Деснянском районе в результате попадания БПЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде.

Кроме того, в Деснянском районе повреждения получили территория торгового центра и санатория.

Днепровский район

В Днепровском районе обломки БПЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков БПЛА возгорание произошло в 16-этажном и в девятиэтажном жилых домах.

Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома.

Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо.

Печерский район

В Печерском районе в результате падения обломков БПЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома.

Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

