РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев Ракетная атака на Киев
9 917 28

Массированный удар по Киеву: 4 погибших, 24 пострадавших, среди них - работники ГСЧС и трое медиков (обновлено)

Массированный удар по Киеву: 4 погибших, 19 раненых — Кличко

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Погибшие и пострадавшие

По состоянию на 4:40 9 января известно о четырех погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

"Среди погибших - один медик. Четверо медработников пострадали", - отметил Кличко.

Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города - перебои с электроснабжением и водой. Под вражеским ударом оказались: 

  • Дарницкий;
  • Деснянский;
  • Днепровский;
  • Печерский.

Дарницкий район

В Дарницком районе во дворе жилого дома произошло падение БПЛА.

Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома. 

Также в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.

Деснянский район

В Деснянском районе в результате попадания БПЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде.

Кроме того, в Деснянском районе повреждения получили территория торгового центра и санатория.

Днепровский район

В Днепровском районе обломки БПЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков БПЛА возгорание произошло в 16-этажном и в девятиэтажном жилых домах.

Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев остался частично без света и воды из-за обстрелов

Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо.

Печерский район

В Печерском районе в результате падения обломков БПЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома.

Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Славутич остался без света после российской атаки, - городской голова

Автор: 

беспилотник (4713) Киев (26512) крылатые ракеты (925) обстрел (31233) Воздушные атаки на Киев (928) баллистические ракеты (490)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Там почали за трампа вписуватися.
Який він майже друг Україні.
А я думаю,аби він пригрозив пуйлу,цієї атаки б не було
А так..
Одна справа під захистом авіаносної групи іржаве корито на абордаж взяти,інша справа за Україну вписатися.
Ніхто нам не допоможе крім самих себе.
показать весь комментарий
09.01.2026 05:44 Ответить
+11
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показать весь комментарий
09.01.2026 05:52 Ответить
+11
Саме час вдарити фламінгами по москві. Вони ж у нас є?
показать весь комментарий
09.01.2026 06:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там почали за трампа вписуватися.
Який він майже друг Україні.
А я думаю,аби він пригрозив пуйлу,цієї атаки б не було
А так..
Одна справа під захистом авіаносної групи іржаве корито на абордаж взяти,інша справа за Україну вписатися.
Ніхто нам не допоможе крім самих себе.
показать весь комментарий
09.01.2026 05:44 Ответить
"під захистом авіаносної групи іржаве корито на абордаж взяти" - яка нахер авіаносна группа, зовсім *****? там з гелікоптера десант висадився і все!
показать весь комментарий
09.01.2026 06:14 Ответить
Так,звичайно.
Десяток-другий ,навіть сотня кілометрів це не «під захистом»
Я бачу,трамп вам якийсь близький родич,що ви за нього вписуєтесь
показать весь комментарий
09.01.2026 06:36 Ответить
Тобі подобається як ***** примушує українців до миру? Ну ти і мудило.
показать весь комментарий
09.01.2026 07:39 Ответить
А може ти ***** примусиш до миру,скот тупий?
показать весь комментарий
09.01.2026 08:43 Ответить
Бачте, воно замовкло. Значить *********** кацапсяча за VPNом ховається.
показать весь комментарий
09.01.2026 08:50 Ответить
Десяток американських ПУ з термоядерними ракетами десь, наприклад, в Закарпатті, які могли б стерти з лиця Землі Москву та Пітер разом з десятою частиною населення рашки, і принаймні найбільш гаряча фаза війни припинилася б. Треба лише, щоб Трамп уподібнився Хрущова та дзеркально повторив 'карибську кризу'.
показать весь комментарий
09.01.2026 07:42 Ответить
Авжеж. Прилетіли мирні ракети. Тобто ракети летіли з миром, а ті хто не "за мир" винні...Але все ще можна змінити, якщо всім, хто проти "миру" разом голосно прокричати:"ми усталі ат вайни"!!!
показать весь комментарий
09.01.2026 07:43 Ответить
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показать весь комментарий
09.01.2026 05:52 Ответить
Саме час вдарити фламінгами по москві. Вони ж у нас є?
показать весь комментарий
09.01.2026 06:05 Ответить
Полетіли на Південь в Ізраїль до Фламіндіча...
показать весь комментарий
09.01.2026 06:31 Ответить
..головний конструктор.. карлсон-міндіч разом з шугерманом-цукерманом с.їбались в ізраіль а без них ..фламінго.. часто не літають
показать весь комментарий
09.01.2026 06:36 Ответить
Будь ви прокляті кацапські варвари ,щоб ви всі виздихали ,смерть кривавому рашиському терористу путіну.
показать весь комментарий
09.01.2026 06:26 Ответить
фюрер параші ***** в.в. і його виродки нічим не відрізняються від адольфа гітлера який хотів вщент знищити Лондон ракетами . було запущено 10000 фау1 і 4 000 фау2 --- ***** творить те ж саме з КИЄВОМ і багатьма містами України --- потрібно негайно вже сьогодні вночі їбашить по житловим масивам великих міст у параші а також по критичній інфракструктурі в містах . нпз нехай трохи почекають . поки ті двуногі прямоходячі тварі не відчують на своїй шкурі прильоти в багатоповерхівки серед ночі вони ***** не зрозуміють . АМІНЬ .
показать весь комментарий
09.01.2026 06:32 Ответить
Все Ви правильно радите,та тільки чим молотити кацапську нечисть???
показать весь комментарий
09.01.2026 06:41 Ответить
Хімією.
показать весь комментарий
09.01.2026 07:44 Ответить
Гейропа із америкосами кажуть, що це не гуманно. Не дозволяють. Ізраїль в таких випадках діє адекватно- зуб за зуб. Для таких цілей завжди є чим відповідати
показать весь комментарий
09.01.2026 08:45 Ответить
молотити міста ***** . тец . підстанціі . вокзали . лікарні . школи . інститути . сотнями дронів якими ми атакуємо нпз --- КРОВ ЗА КРОВ . СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ по іншому рашабидло не зрозуміє яку біль і які страждання кожну ніч і кожен день терпить наш народ
показать весь комментарий
09.01.2026 09:18 Ответить
Боже збережи усіх алкозалежних аборіґенов Сирця та усіх працівників УТ кінця 80х-початку 90х.
показать весь комментарий
09.01.2026 06:36 Ответить
І як за попередніми, і останнім ударом росії по мирним будинкам США, Франція продовжать вести переговори з росією про мир.
Ніхто вже не згадує про МН17, каховську дамбу...
показать весь комментарий
09.01.2026 06:45 Ответить
тепер вже нема ніяких сумнівів що путін знищує Україну разом з зеленським.той стріля - а цей заважає захищатись.****** парочка.
показать весь комментарий
09.01.2026 07:26 Ответить
Знов у літак, знову банда Зелі витратить мільони на вояжі по світі в пошуках Ельдорадо та сказочніх однорогів, гарантій безпеки та миру.
показать весь комментарий
09.01.2026 07:36 Ответить
Я надіюсь ті три курви що вчора співали в Києві,,я люблю тебя москва,, довільні.
показать весь комментарий
09.01.2026 08:17 Ответить
Ухілянти скавучать, ціла бойова одиниця, шо Трампо їм шось винен, так ставайте в kurwa черґу. Там в ЮС оф декадент А своі справи, і слава отим ґероям шо зара в окопах.
показать весь комментарий
09.01.2026 08:28 Ответить
Де масована атака Москви? Нічим блін, одні дрончики в вигляді етажерки і видумані фламінги.
показать весь комментарий
09.01.2026 08:42 Ответить
поки ви не винесете квнщиків з кабінетів це буде продовжуватися регулярно. зазомбоване населення
показать весь комментарий
09.01.2026 09:23 Ответить
 
 