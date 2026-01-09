Массированный удар по Киеву: 4 погибших, 24 пострадавших, среди них - работники ГСЧС и трое медиков (обновлено)
В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Погибшие и пострадавшие
По состоянию на 4:40 9 января известно о четырех погибших. Пострадали 19 человек. 14 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.
"Среди погибших - один медик. Четверо медработников пострадали", - отметил Кличко.
Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города - перебои с электроснабжением и водой. Под вражеским ударом оказались:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Днепровский;
- Печерский.
Дарницкий район
В Дарницком районе во дворе жилого дома произошло падение БПЛА.
Частично поврежден одноэтажный магазин рядом и остекление окон рядом расположенного девятиэтажного жилого дома.
Также в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.
Деснянский район
В Деснянском районе в результате попадания БПЛА в крышу 18-этажного жилого дома возникло возгорание. Также пожар произошел в 5-этажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде.
Кроме того, в Деснянском районе повреждения получили территория торгового центра и санатория.
Днепровский район
В Днепровском районе обломки БПЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков БПЛА возгорание произошло в 16-этажном и в девятиэтажном жилых домах.
Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома.
Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку во дворе жилого дома и возле трамвайного депо.
Печерский район
В Печерском районе в результате падения обломков БПЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажного жилого дома.
Также повреждено нежилое многоэтажное здание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Який він майже друг Україні.
А я думаю,аби він пригрозив пуйлу,цієї атаки б не було
А так..
Одна справа під захистом авіаносної групи іржаве корито на абордаж взяти,інша справа за Україну вписатися.
Ніхто нам не допоможе крім самих себе.
Десяток-другий ,навіть сотня кілометрів це не «під захистом»
Я бачу,трамп вам якийсь близький родич,що ви за нього вписуєтесь
Ніхто вже не згадує про МН17, каховську дамбу...