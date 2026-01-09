РУС
Минобороны РФ заявило об ударе "Орешником" по Украине: это "ответ" на "атаку" резиденции Путина

РФ ударила Орешиком по Украине: Что говорят в Минобороны РФ?

В Минобороны РФз аявили, что нанесли удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Подробности

"ВС РФ в ответ на атаку Киева по резиденции Путина нанесли массированный удар, в том числе - "Орешником", по критическим объектам Украины", - цитируют они Минобороны.

Также оккупанты заверили, что были якобы поражены объекты производства БПЛА ВСУ, использованные при "атаке" на резиденцию Путина, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие ВПК.

Читайте также: Скорость ракеты - 13 тысяч километров: Воздушные силы об атаке на Львов

Что предшествовало?

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".

Читайте: Массированный удар по Киеву: 4 погибших, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков (обновлено)

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Читайте: Лукашенко говорит, что Беларусь якобы может получить от РФ "максимум десяток" "Орешников"

Хто там рвав собі недорвану клинтонам на острові сраку на прапор Британії шо як шо Параша підпише угоду то він сраку дає шо вона більше не нападе? Орді не треба приводу бо привід вона сама вигадає.
Виходить зря зелена влада стояла но колінах та клялась мамой Зеленського, що вони би ніколи не насмілились стрілять в сторону САМОГО Путіна. Всі смарагдові соплі малоросов з комплексом меншовартості накрились мідним тазом.
Але ж ніхто по резиденції ще бити не починав . Если тебя не заслуженно обидели, пойди и заслужи.
Але ж ніхто по резиденції ще бити не починав . Если тебя не заслуженно обидели, пойди и заслужи.
Так і арєшнік теж не влучив у те, про що заявили кацапи. Тобто брехня покривається брехнею, слідує за брехнею і взаємодіє з брехнею.
Запитайтє у Міндіча з Цукерманом тощо та Ze - ЧИМ?
Внаслідок ракетної атаки РФ пізно вечері 8 січня у селі Рудно, що під https://lviv.tsn.ua/ Львовом, спрацювала автоматична система безпеки газу. Сталися проблеми з газопостачанням.

Про це https://t.me/andriysadovyi/3348 повідомивміський голова Львова Андрій Садовий.

"З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях.Це не аварія в мережі - захист спрацював через ударну хвилю", - поінформував мер.
і всьо шо наробив орешник
я так зрозумів шо десь у полі впав орешнік
показать весь комментарий
Автосистема,на палочках та камінчиках які підкладують під ричаг клапана-редуктору газу
показать весь комментарий
може нові назначенці в сбу та гур почнуть теракти у мокві???
ми зачекались
Які ще теракти? Наведення порядку.
показать весь комментарий
Сумнівно. Не для того назначались назначенці.
показать весь комментарий
наша відповідь буде страшною- двушку на москву
показать весь комментарий
Ще страшніша - трьошка...
показать весь комментарий
Кацапосволота обстріляла Україну "скворєшніком" через власноруч криво зліплений фейк. Дна немає. Ну а як інакше,якщо повна безкарність?
показать весь комментарий
Краще ту муйню назвати "Кокошнік".
показать весь комментарий
Ви двічі пропустили літеру "а"
показать весь комментарий
😊 Я її замінив на "о" для більшої естетики. Хоча на заміні не наполягаю. 😁
показать весь комментарий
ТЕРАКТИ У МЕТРО МОКВИ - едине рішення

не дякуйте
Чому це єдине рішення? А ядерне паливо з ЧАЕС дронами розкидати по всій європейській частині парашостану?
показать весь комментарий
На ЧАЕС є не лише паливо, а й матеріали, що діляться, (і у порівняно великій кількості), з яких ще в 1945 р. виготовили атомні бомби...
показать весь комментарий
Артист, то ти готовий надягти пояс шахіда і всіх там взорвать в вагонє мєтро? от асабіста ти?
показать весь комментарий
Довбануті довбні .
показать весь комментарий
Виходить зря зелена влада стояла но колінах та клялась мамой Зеленського, що вони би ніколи не насмілились стрілять в сторону САМОГО Путіна. Всі смарагдові соплі малоросов з комплексом меншовартості накрились мідним тазом.
Зелена влада клялась не Путіну, а Трампу, щоби він не нашкодив Україні. І, як бачимо по останнім подіям, такі дії зеленої влади робились не даремно, і принесли користь.
показать весь комментарий
Хто там рвав собі недорвану клинтонам на острові сраку на прапор Британії шо як шо Параша підпише угоду то він сраку дає шо вона більше не нападе? Орді не треба приводу бо привід вона сама вигадає.
безглузда атака-понти кількамільйонною ракетою-вундервафлею - це відчайдушний писк загнаного у кут плюгавого щура, сцаря-лоха Московії *****, який просрав свою недоімперію, а усе "найцікавіше", двіжуха, для його тупорилих тєрпіл-холопів ще попереду...
показать весь комментарий
Стара схема - куди бахнули, там і штаб "Азова"...
П.С.
Ну, якщо за одного полудурка кацапи роблять таку "атвєтку", то ми повинні за їх атаки стерти під нуль пару обласних центрів на рф !
показать весь комментарий
якби Україна відповіла рф хоч за половину їхніх злодіянь, то рф мала б горіти до весни, поки не вигорить все до тла.
Резиденцію хуіла можна було б лишити як надгробок росії
показать весь комментарий
У русни есть хорошие учителя из племени миндичей. Они всегда так свои преступления покрывают.
показать весь комментарий
На атаку,котрої не було))Забудьте,4й рік війни ніяких червоних лвнвй нема.Буде можливість ,і Україна і по ***** вдарить,і по електриці в масквє при -15 С.Ждітє.
показать весь комментарий
Після цього буде відповідь по мацкві, чи ні?
показать весь комментарий
Черговим потужним гундосиком хіба що.
показать весь комментарий
Орєшнік' - 'не орєшнік' -- яка різниця? Відкрию 'супер-велику таємницю': будь-яка ракета великої дальності є гіперзвуковою (в т.ч. і ті, які колись вироблялися на Південному заводі), інакше б вона не змогла вийти на свою суборбітальну траєкторію. За визначенням, подібних ракет не може бути багато (через складність і коштовність їх виготовлення), тому використання їх в не ядерному оснащенні є ідіотизмом та не має жодного навіть тактичного сенсу (Ну розвалили якусь будівлю, чи навіть декілька, штучним та дорогим екземпляром і що з того?).
показать весь комментарий
...а напужать?
показать весь комментарий
у відповід на удар по резиденції *****, точно такий удар нанесли по зєлічкіній резиденції ))
показать весь комментарий
Так вони щось по Конче Заспі начабто ночером щось запускали..але то державне, а власне майно - то оформлено через офшори - за кордоном..ну не будуть ж вони Лондон бомбити, чи Кіпр з Італією..
показать весь комментарий
Ва фсьом вінаватыє бєньдєрафцы са Львова!!
показать весь комментарий
Ракети які б'ють по Україні - не смішно
показать весь комментарий
https://www.facebook.com/karl.volokh Karl Volokh

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid02idMBYsbVraKTriTB1x4Gv7Et6Wr9Nf1YVFa7ebXAPYVJniCThofd6mPEPdizUCfwl Якщо хочете, поясню, які неочевидні речі МОЖУТЬ стояти за нинішньою атакою РФ.

Учора Віткоф передав Дмітрієву узгоджений українсько-американський мирний план. Ми не можемо бути впевненими, що московити збираються обговорювати його серйозно. Але економічні важелі в руках Трампа сьогодні доволі ефективні й він уже почав їх застосовувати. Тому, є шанс, що Путін цього разу поставиться до питання серйозно.

Так от, перейти до практичної роботи над ним (чи й імітації такої практичності) москалі за визначенням не могли без закриття «гештальту» з фейковою «атакою» на путінську резиденцію - з підкресленням «особливості» удару відплати. І заява їхнього Генштабу, де прямо згадується Орешник, це досить чітко підтверджує.
показать весь комментарий
Як бачимо, для рашистів похер била Україна кудись чи не била, для рашистів приводу не потрібно, вони його самі зроблять. Тому ми повинні краще бити рашистів і ***** в хвіст і в гриву і не озиратись хто там що скаже. Так що Зеля давай бий по моцкві і по рашистським АЕС за те що рашисти обстріляли твою резиденцію і намагалися тебе вбити
показать весь комментарий
ганебні брехливі собаки!
показать весь комментарий
Невже по резиденції зеленського ударив пуйло у "відповідь"?
показать весь комментарий
дебилы
показать весь комментарий
Ну запустили останній існуючий орєшнік. Шо далі? Лякалкіни
показать весь комментарий
Ну тепер резеденцію пуйла треба розносити на справді.
показать весь комментарий
