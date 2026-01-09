Минобороны РФ заявило об ударе "Орешником" по Украине: это "ответ" на "атаку" резиденции Путина

В Минобороны РФз аявили, что нанесли удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Подробности

"ВС РФ в ответ на атаку Киева по резиденции Путина нанесли массированный удар, в том числе - "Орешником", по критическим объектам Украины", - цитируют они Минобороны.

Также оккупанты заверили, что были якобы поражены объекты производства БПЛА ВСУ, использованные при "атаке" на резиденцию Путина, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие ВПК.

Что предшествовало?

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

