Минобороны РФ заявило об ударе "Орешником" по Украине: это "ответ" на "атаку" резиденции Путина
В Минобороны РФз аявили, что нанесли удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Подробности
"ВС РФ в ответ на атаку Киева по резиденции Путина нанесли массированный удар, в том числе - "Орешником", по критическим объектам Украины", - цитируют они Минобороны.
Также оккупанты заверили, что были якобы поражены объекты производства БПЛА ВСУ, использованные при "атаке" на резиденцию Путина, а также объекты инфраструктуры, обеспечивающие ВПК.
Что предшествовало?
Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
- Трамп сказал, что США не нашли доказательств атаки Украины на резиденцию Путина.
Топ комментарии
+11 Старый зольдат
показать весь комментарий09.01.2026 08:24 Ответить Ссылка
+9 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий09.01.2026 08:22 Ответить Ссылка
+8 Nov
показать весь комментарий09.01.2026 08:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Запитайтєу Міндіча з Цукерманом тощо та Ze - ЧИМ?
Про це https://t.me/andriysadovyi/3348 повідомивміський голова Львова Андрій Садовий.
"З міркувань безпеки газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях.Це не аварія в мережі - захист спрацював через ударну хвилю", - поінформував мер.
ми зачекались
не дякуйте
П.С.
Ну, якщо за одного полудурка кацапи роблять таку "атвєтку", то ми повинні за їх атаки стерти під нуль пару обласних центрів на рф !
Резиденцію хуіла можна було б лишити як надгробок росії
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid02idMBYsbVraKTriTB1x4Gv7Et6Wr9Nf1YVFa7ebXAPYVJniCThofd6mPEPdizUCfwl Якщо хочете, поясню, які неочевидні речі МОЖУТЬ стояти за нинішньою атакою РФ.
Учора Віткоф передав Дмітрієву узгоджений українсько-американський мирний план. Ми не можемо бути впевненими, що московити збираються обговорювати його серйозно. Але економічні важелі в руках Трампа сьогодні доволі ефективні й він уже почав їх застосовувати. Тому, є шанс, що Путін цього разу поставиться до питання серйозно.
Так от, перейти до практичної роботи над ним (чи й імітації такої практичності) москалі за визначенням не могли без закриття «гештальту» з фейковою «атакою» на путінську резиденцію - з підкресленням «особливості» удару відплати. І заява їхнього Генштабу, де прямо згадується Орешник, це досить чітко підтверджує.