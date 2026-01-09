Скорость ракеты - 13 тысяч километров: Воздушные силы об атаке на Львов

Поздно вечером 8 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Львову, применив баллистическую ракету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Захід" Воздушных сил ВСУ на странице в Фейсбук.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По данным военных, атака была направлена по объектам инфраструктуры города. Скорость вражеской воздушной цели достигала около 13 тысяч километров в час, что характерно для баллистического вооружения.

В Воздушном командовании "Захід" сообщили, что удар был нанесен в 23:47. Ракета двигалась по баллистической траектории, а ее тип в настоящее время устанавливается специалистами после изучения обломков и других элементов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала критическую инфраструктуру Львовщины, мэр Садовый пока не подтвердил информацию об "Орешнике" (обновлено)

Удар по критической инфраструктуре

Как сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, атаке подвергся объект критической инфраструктуры. На месте атаки работают все соответствующие службы и продолжается ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали, - добавил мэр Львова Андрей Садовый.

"Был ли это "Орешник" - пока неизвестно. Информацию предоставят военные", - отметил он.

Максим Козицкий в телеграмме также написал, что во Львове уже провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки. Радиационный фон в пределах нормы. Превышения уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили.

Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, Киев подвергся массированной атаке российских ударных беспилотников.

Читайте также: Посольство США предупредило об угрозе масштабного удара РФ по Украине в ближайшие дни