Скорость ракеты - 13 тысяч километров: Воздушные силы об атаке на Львов
Поздно вечером 8 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Львову, применив баллистическую ракету.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Захід" Воздушных сил ВСУ на странице в Фейсбук.
По данным военных, атака была направлена по объектам инфраструктуры города. Скорость вражеской воздушной цели достигала около 13 тысяч километров в час, что характерно для баллистического вооружения.
В Воздушном командовании "Захід" сообщили, что удар был нанесен в 23:47. Ракета двигалась по баллистической траектории, а ее тип в настоящее время устанавливается специалистами после изучения обломков и других элементов.
Удар по критической инфраструктуре
Как сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, атаке подвергся объект критической инфраструктуры. На месте атаки работают все соответствующие службы и продолжается ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали, - добавил мэр Львова Андрей Садовый.
"Был ли это "Орешник" - пока неизвестно. Информацию предоставят военные", - отметил он.
Максим Козицкий в телеграмме также написал, что во Львове уже провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки. Радиационный фон в пределах нормы. Превышения уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили.
- Напомним, в ночь на пятницу, 9 января, Киев подвергся массированной атаке российских ударных беспилотников.
Невже не вдалося вiдстежити початок траєкторії, звiдкiля пуляли?
«Якщо країна, вибираючи між війною і ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу».
«Йти на поступки ворогам - все одно, що годувати крокодила, який зжере вас останнім».
Вам ще цитати Вінстона Черчилль пошукати...
Хто там зверху писав подумати хоч на пару років в майбутнє, о так ви вже втомилися і подумали про себе...
Але не про Україну...бо її не буде, якщо ми здамося.