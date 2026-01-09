Скорость ракеты - 13 тысяч километров: Воздушные силы об атаке на Львов

РУС
Поздно вечером 8 января российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Львову, применив баллистическую ракету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Захід" Воздушных сил ВСУ на странице в Фейсбук.

По данным военных, атака была направлена по объектам инфраструктуры города. Скорость вражеской воздушной цели достигала около 13 тысяч километров в час, что характерно для баллистического вооружения.

В Воздушном командовании "Захід" сообщили, что удар был нанесен в 23:47. Ракета двигалась по баллистической траектории, а ее тип в настоящее время устанавливается специалистами после изучения обломков и других элементов.

Удар по критической инфраструктуре

Как сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, атаке подвергся объект критической инфраструктуры. На месте атаки работают все соответствующие службы и продолжается ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали, - добавил мэр Львова Андрей Садовый.

"Был ли это "Орешник" - пока неизвестно. Информацию предоставят военные", - отметил он.

Максим Козицкий в телеграмме также написал, что во Львове уже провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки. Радиационный фон в пределах нормы. Превышения уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили.

+31
09.01.2026 03:42
+18
09.01.2026 03:46
+14
09.01.2026 03:41
>> У Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що удар було завдано о 23:47. Ракета рухалася по балістичній траєкторії.

Невже не вдалося вiдстежити початок траєкторії, звiдкiля пуляли?
09.01.2026 03:39
З Капустиного яру пуляли. І шо?
09.01.2026 03:42
09.01.2026 03:46
Так московити перед запуском їм надіслали телеграму "БЄЗ ЗАРЯДА", на що американці радісно відстукали "well fellas carry on!"...
09.01.2026 08:36
09.01.2026 03:41
09.01.2026 03:42
А яка взагалі є альтернатива мирному договору? Бути вічним полігоном для всяких орєшніків. Ну та це вам здається добре, поки по вам не прилетіло або по ваших близьких.
09.01.2026 04:08
Ну судячи з твого прапорця я бачу ти вибрав альтернативу бігати по світу з вузликом за плечима і мити чужим людям сраки за шмат хліба. А інші воюють за свою країну і даже перемагають ворога в рази сильнішого за себе. І якщо Україна не переможе Сосію то назавжди залишиться полігоном не тільки для орешніків а і для кадирівців, москалів, корейців і остальної нечисті з усього світу
09.01.2026 04:22
Господи, який ти наївний. Та як ти зібрався перемагати ядерну державу? Просто без нервів поясни. З дивану за компьютером? Як ти зібрався перемагати тих, хто має необмежений ресурс як військовий так і людський? Чим перемагати? путін без вагань пішов ва-банк, а що зробили так звані союзники? Знаєш що буде зранку сьогодні? А ніх@я не буде. Будуть закликати до деескалації. А, ще буде занепокоєння. До поки в Україні не будуть стояти на боєвому чергуванні ядерні ракети, перемогти ти зможеш хіба сам себе під ковдрою вночі. Я бачу ти розумний, знаєш хто чим займається на чужині. Та хоч би і дупи миють, люди годують свої сім'ї, і багато чого роблять для України. Можливо навіть більше ніж ти. Українці вже давно працюють на висококваліфікованих роботах по всьому світу, а дупи миють лише такі неучі як ти.
09.01.2026 06:05
Ще буде стурбованість від коаліції неохочих, можливо навіть глибока, але не факт
09.01.2026 06:42
З телефону та бліндажа...
«Якщо країна, вибираючи між війною і ганьбою, вибирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу».
«Йти на поступки ворогам - все одно, що годувати крокодила, який зжере вас останнім».
Вам ще цитати Вінстона Черчилль пошукати...
Хто там зверху писав подумати хоч на пару років в майбутнє, о так ви вже втомилися і подумали про себе...
Але не про Україну...бо її не буде, якщо ми здамося.
09.01.2026 06:54
Звідки ти взяв,що у путі ресурс не обмежений?Бот ти москальський.І з чого ти взяв,що у нього ще є ядирка?Коли вона є,то проводять іспити,щоби запугати,а не пугають на словах.❤️🇺🇦❤️
09.01.2026 07:07
теракти у мокві
09.01.2026 08:13
А якого мирного договору рашка дотримувалась і коли?Передихнуть і знову полізуть.❤️🇺🇦❤️
09.01.2026 07:01
Да, отакий світ - вони ж всі бачили як презедент України готувався до війни і всіх посилав нах. І яку мав та має підтримку серед населення. Населення було повністю задоволенно своїм обранцем - він жеж казав - шо через рік закінчу війну, бо саме він, один бачив мир в очах уйла. Сотні міліардів на шляхове розкрадання замість закікчення розробок вітчизняної ППО-ПРО і будівництво комплексів. А угода шо готує зеленский, то таки так, - херня якась безвідповідальна.
09.01.2026 04:34
А яка альтернатива-тільки реальна. Допустим вдастся зупинити росіян на якихось рубежах і фронт перетвориться на перестрілку між позиціями. Що заважатиме путіну чи його наступнику продовжувати руйнувати інфраструктуру шахедами і ракетами. Або візьме приклад з сша і застосує ядерну зброю. Що через два роки залишиться від інфраструктури. А якщо партнери не дадуть гроші-прийдуть праві лідери в європі і пошлють зеленського. Тоді що? Ну треба ж планувати хоч на декілька років вперед. А якщо путін візьме приклад з зеленського і почне бусифікацію в рашці і призву міліон.Свободолюбиві українці тож якось терплять то чого раби росіяни не будуть терпіти.
09.01.2026 05:50
Ну ось, ще один вологодський агітатор. Агітує українців до капітуляції. Правда, недоговорює, що буде з тими українцями, котрі стануть на коліна перед кацапською сараною.
09.01.2026 06:42
У нього грошей не вистачить,голодний і босий раб воювати не буде.❤️🇺🇦❤️
09.01.2026 07:03
Українські ж раби воюють. І це нібито свободолюбивий народ. А їх виловлюють як собак на вулицях. Добре що є прекрасна ліволіберальна преса на заход,і яка старанно замовчує факти знущання влади над народом України, бо якщо б датчани чи французи дізналися насправді хто керує Україною то недовго би там макрони керували.
09.01.2026 07:12
Українці воюють за свої сім'ї і себе,отже вони не раби.На вулицях виловлюють одиниці тих,хто порушив облік.Я викликав поліцію на шум у сусідів,а там був ухилянт так його навіть не перевірили,бо не мають права.А ти, москальський бот,мені,українцю, втираєш прогу,яка призначена для вас москалів.Йолоп.🧟🇷🇺🧟🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
09.01.2026 07:40
Сказочній долбо*б!
09.01.2026 09:06
Нехай. От ти сказав: "нехай". І що?
09.01.2026 07:38
Поки ви дауни нагорі не зрозумієте, що єдиний вихід це перенос під землю виробництва, складів, розподільчих станцій, ви будете перетворювати цю країну на попіл. Ви, а не росіяни. Габіони з грунтом коштують 1000 гривень габіон вроздріб. Насипати грунта безкоштовно. Сім метрів змерзшегося габіону не проб'є навіть хвалений Арешнік. Ідіоти!

09.01.2026 04:41
Ви нє панімаєтє, єто другоє! Інакше де можна погріти руки і поповнити гаманці, як не на відновлені критичної інфраструктури?
09.01.2026 05:40
Виробництво, склади, розподільчі станції!! Під землю перенестися, ра-два!!!
09.01.2026 07:40
 
 