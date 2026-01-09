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Новини Повітряна тривога через загрозу балістики
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Швидкість ракети - 13 тисяч кілометрів: Повітряні сили про атаку на Львів

балістика

Пізно ввечері 8 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Львову, застосувавши балістичну ракету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ на сторінці у Фейсбук.

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За даними військових, атака була спрямована по об’єктах інфраструктури міста. Швидкість ворожої повітряної цілі сягала близько 13 тисяч кілометрів на годину, що характерно для балістичного озброєння.

У Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що удар було завдано о 23:47. Ракета рухалася по балістичній траєкторії, а її тип наразі встановлюється фахівцями після вивчення уламків та інших елементів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала критичну інфраструктуру Львівщини, мер Садовий поки що не підтвердив інформацію щодо "Орєшніка" (оновлено)

Удар по критичній інфраструктурі

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. На місці атаки працюють усі відповідні служби й триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали, - додав мер Львова Андрій Садовий.

"Чи був це "Орєшнік" — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові", - зазначив він.

Максим Козицький у телеграмі також написав, що у Львові вже провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки. Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили.

Також читайте: Посольство США попередило про загрозу масштабного удару РФ по Україні найближчими днями

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Львів (3336) обстріл (35247) атака (1858) балістичні ракети (668)
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Топ коментарі
+37
Русофашисти вже вдруге попередили америкосів що будуть наносити удар ядерною ракетою по українському місту. І все на що відповіли америкоси це те що просто нас попередили. Зашибісь гаранти будапештського меморандуму. З ким ви придурки хочете підписати ''мірнуугоду'' і '' гарантіїбезпеки''? Зате вони переживають щоб Сосія не програла і щоб ми не влучили по бункеру *****. Нехай суки повертають нашу ядерну зброю. Більше ніяких гарантій бути не може
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09.01.2026 03:42 Відповісти
+23
З капустіного яру. Америкоси з самого початку бачили що рашисти готують удар. Але замість того щоб пригрозити ***** вони мовчки спостерігали як ядерна балістична ракета летить в сторону Європи
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09.01.2026 03:46 Відповісти
+19
Гіпербалаболістичні ракети Зеленського ще швидші.
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09.01.2026 03:41 Відповісти

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