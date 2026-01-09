Швидкість ракети - 13 тисяч кілометрів: Повітряні сили про атаку на Львів

Пізно ввечері 8 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Львову, застосувавши балістичну ракету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ на сторінці у Фейсбук.

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За даними військових, атака була спрямована по об’єктах інфраструктури міста. Швидкість ворожої повітряної цілі сягала близько 13 тисяч кілометрів на годину, що характерно для балістичного озброєння.

У Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що удар було завдано о 23:47. Ракета рухалася по балістичній траєкторії, а її тип наразі встановлюється фахівцями після вивчення уламків та інших елементів.

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Удар по критичній інфраструктурі

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. На місці атаки працюють усі відповідні служби й триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали, - додав мер Львова Андрій Садовий.

"Чи був це "Орєшнік" — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові", - зазначив він.

Максим Козицький у телеграмі також написав, що у Львові вже провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки. Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 9 січня, Київ зазнав масованої атаки російських ударних безпілотників.

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