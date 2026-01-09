"Занепокоєні" через "атаку" на резиденцію Путіна мають засудити удари РФ по Україні, - МЗС
Україна вже інформує партнерів про удари РФ по Україні, внаслідок яких є загиблі та поранені цивільні.
Про це йдеться в заяві глави МЗС Андрія Сибіги, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Чотири мирних жителі, серед яких лікар, загинули, а понад два десятки отримали поранення в Києві після жахливої ночі російських ударів.
Житлові райони, критична інфраструктура, електропостачання, опалення та водопостачання зазнали жорстоких атак крилатими та балістичними ракетами і дронами.
Сьогодні вранці Львів і Київ, на початку тижня — Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші регіони — агресор демонструє повне нехтування мирними зусиллями. Росія робить ставку на війну, терор і жорстокість замість дипломатії.
Але якщо воєнний злочинець Путін думає, що може змусити українців прийняти його ультиматуми бомбардуваннями, він помиляється. Такі атаки лише згуртовують наш народ і роблять його більш рішучим у протистоянні агресії та терору", - наголосив він.
Наразі Україна інформує партнерів про наслідки нічних ударів РФ.
"Ми закликаємо до рішучої реакції. Публічне засудження — особливо з боку тих, хто нещодавно з занепокоєнням відреагував на фейкову "атаку на резиденцію Путіна". Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів для посилення тиску на Москву.
Нові раунди жорстких санкцій, щоб позбавити Росію ресурсів для терору і війни. Нові пакети оборонної допомоги Україні, щоб краще захистити наш народ і відбити нападників. Нові кроки для забезпечення відповідальності за російські злочини.
На терор і жорстокість Росії треба відповісти єдністю, силою і справедливістю", - підсумував він.
Що передувало?
- Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
- У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
- У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?
- Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
- Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
- У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
- У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
- Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.
- Трамп сказав, що США не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна.
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