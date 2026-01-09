"Занепокоєні" через "атаку" на резиденцію Путіна мають засудити удари РФ по Україні, - МЗС

Україна вже інформує партнерів про удари РФ по Україні, внаслідок яких є загиблі та поранені цивільні.

Про це йдеться в заяві глави МЗС Андрія Сибіги, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Чотири мирних жителі, серед яких лікар, загинули, а понад два десятки отримали поранення в Києві після жахливої ночі російських ударів.

Житлові райони, критична інфраструктура, електропостачання, опалення та водопостачання зазнали жорстоких атак крилатими та балістичними ракетами і дронами.

Сьогодні вранці Львів і Київ, на початку тижня — Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші регіони — агресор демонструє повне нехтування мирними зусиллями. Росія робить ставку на війну, терор і жорстокість замість дипломатії.

Але якщо воєнний злочинець Путін думає, що може змусити українців прийняти його ультиматуми бомбардуваннями, він помиляється. Такі атаки лише згуртовують наш народ і роблять його більш рішучим у протистоянні агресії та терору", - наголосив він.

Наразі Україна інформує партнерів про наслідки нічних ударів РФ.

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"Ми закликаємо до рішучої реакції. Публічне засудження — особливо з боку тих, хто нещодавно з занепокоєнням відреагував на фейкову "атаку на резиденцію Путіна". Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів для посилення тиску на Москву.

Нові раунди жорстких санкцій, щоб позбавити Росію ресурсів для терору і війни. Нові пакети оборонної допомоги Україні, щоб краще захистити наш народ і відбити нападників. Нові кроки для забезпечення відповідальності за російські злочини.

На терор і жорстокість Росії треба відповісти єдністю, силою і справедливістю", - підсумував він.

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Що передувало?

Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності

Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

Трамп сказав, що США не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна.

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