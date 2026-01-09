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Новини Обстріли Києва Атака БПЛА на резиденцію Путіна Удар Орєшніком по Львову
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"Занепокоєні" через "атаку" на резиденцію Путіна мають засудити удари РФ по Україні, - МЗС

РФ відповіла Орєшніком на удар по резиденції Путіна: реакція МЗС

Україна вже інформує партнерів про удари РФ по Україні, внаслідок яких є загиблі та поранені цивільні.

Про це йдеться в заяві глави МЗС Андрія Сибіги, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Чотири мирних жителі, серед яких лікар, загинули, а понад два десятки отримали поранення в Києві після жахливої ночі російських ударів.

Житлові райони, критична інфраструктура, електропостачання, опалення та водопостачання зазнали жорстоких атак крилатими та балістичними ракетами і дронами.

Сьогодні вранці Львів і Київ, на початку тижня — Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші регіони — агресор демонструє повне нехтування мирними зусиллями. Росія робить ставку на війну, терор і жорстокість замість дипломатії.

Але якщо воєнний злочинець Путін думає, що може змусити українців прийняти його ультиматуми бомбардуваннями, він помиляється. Такі атаки лише згуртовують наш народ і роблять його більш рішучим у протистоянні агресії та терору", - наголосив він.

Наразі Україна інформує партнерів про наслідки нічних ударів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ стримують тиск РФ на Покровському напрямку, відбивають штурми біля Куп’янська, - Генштаб. КАРТА

"Ми закликаємо до рішучої реакції. Публічне засудження — особливо з боку тих, хто нещодавно з занепокоєнням відреагував на фейкову "атаку на резиденцію Путіна".  Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів для посилення тиску на Москву.

Нові раунди жорстких санкцій, щоб позбавити Росію ресурсів для терору і війни. Нові пакети оборонної допомоги Україні, щоб краще захистити наш народ і відбити нападників. Нові кроки для забезпечення відповідальності за російські злочини.

На терор і жорстокість Росії треба відповісти єдністю, силою і справедливістю", - підсумував він.

Читайте: Внаслідок ударної хвилі на Львівщині спрацювала автоматична система безпеки газу

Що передувало?

Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
  • У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
  • У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
  • Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.
  • Трамп сказав, що США не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна.

Читайте: Внаслідок ударної хвилі на Львівщині спрацювала автоматична система безпеки газу

Автор: 

МЗС (4359) обстріл (35247) Сибіга Андрій (1056)
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Топ коментарі
+13
Чергові заклики в порожнечу. Може фламінгами по смолєнску пульнете хоча б? А,забув. Це ж сраний фейк.
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09.01.2026 09:38 Відповісти
+12
та нічого не будуть ці потвори казати, проти *****
І робили це тільки щоб догодити йому
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09.01.2026 09:29 Відповісти
+8
Вся надія на Лідора - двушечка на москву і відосик в ефір для лохів
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09.01.2026 09:51 Відповісти

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