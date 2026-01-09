Внаслідок ударної хвилі на Львівщині спрацювала автоматична система безпеки газу
У Львівській області внаслідок ударної хвилі, спричиненої атакою РФ, спрацювала автоматична система безпеки газу.
Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ударна хвиля внаслідок ракетної атаки ворога вночі спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті у Рудно (вулиці Садова, Шевченка, Коперника та Вузька).
До з’ясування причин аварії фахівці перекрили подачу газу на вході перед ГРП", - йдеться в повідомленні.
Без газу тимчасово 376 абонентів. Наразі тривають роботи з відновлення газопостачання.
Також внаслідок удару РФ пошкоджено 6 вантажівок.
Мер Львова Садовий заявив, що це не аварія в мережі - захист спрацював через ударну хвилю.
Що передувало?
- Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
- У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
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Ото така в нас автоматика, розкрадають усе в цих облгазах, корупція номер один