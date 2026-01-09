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Новини Удари по енергетиці Обстріли Львівщини
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Внаслідок ударної хвилі на Львівщині спрацювала автоматична система безпеки газу

Атака РФ на Львівщину: понад 300 абонентів без газу

У Львівській області внаслідок ударної хвилі, спричиненої атакою РФ, спрацювала автоматична система безпеки газу.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ударна хвиля внаслідок ракетної атаки ворога вночі спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті у Рудно (вулиці Садова, Шевченка, Коперника та Вузька).

До з’ясування причин аварії фахівці перекрили подачу газу на вході перед ГРП", - йдеться в повідомленні.

Без газу тимчасово 376 абонентів. Наразі тривають роботи з відновлення газопостачання.

Також внаслідок удару РФ пошкоджено 6 вантажівок.

Мер Львова Садовий заявив, що це не аварія в мережі - захист спрацював через ударну хвилю.

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Що передувало?

  • Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
  • Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
  • У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

Також читайте: Масований удар по Києву: 4 загиблих, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків (оновлено)

Автор: 

обстріл (35247) Львівська область (2858) Рудне (3)
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Топ коментарі
+5
"Обдрістєшнік" перекрив клапан. Потужно. ***** задоволене.
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09.01.2026 08:40 Відповісти
+5
. По сільських ГРП , міжконтинентальними ракетами - за кількадесят лямів $ , ще ніхто не стріляв . Це вперше в світовій історії !
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09.01.2026 09:23 Відповісти
+4
Яж кажу камінчик вискочив з під коромисла,газредуктора
Ото така в нас автоматика, розкрадають усе в цих облгазах, корупція номер один
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09.01.2026 08:40 Відповісти

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