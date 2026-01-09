Внаслідок ударної хвилі на Львівщині спрацювала автоматична система безпеки газу

У Львівській області внаслідок ударної хвилі, спричиненої атакою РФ, спрацювала автоматична система безпеки газу.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ударна хвиля внаслідок ракетної атаки ворога вночі спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті у Рудно (вулиці Садова, Шевченка, Коперника та Вузька).



До з’ясування причин аварії фахівці перекрили подачу газу на вході перед ГРП", - йдеться в повідомленні.

Без газу тимчасово 376 абонентів. Наразі тривають роботи з відновлення газопостачання.

Також внаслідок удару РФ пошкоджено 6 вантажівок.

Мер Львова Садовий заявив, що це не аварія в мережі - захист спрацював через ударну хвилю.

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Що передувало?

Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік .

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

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