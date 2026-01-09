РУС
4 286 8

В результате ударной волны на Львовщине сработала автоматическая система безопасности газа

Атака РФ на Львовскую область: более 300 абонентов без газа

Во Львовской области в результате ударной волны, вызванной атакой РФ, сработала автоматическая система безопасности газа.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Ударная волна в результате ракетной атаки врага ночью вызвала срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте в Рудно (улицы Садовая, Шевченко, Коперника и Узкая).

До выяснения причин аварии специалисты перекрыли подачу газа на входе перед ГРП", - говорится в сообщении.

Без газа временно остались 376 абонентов. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

Также в результате удара РФ повреждены 6 грузовиков.

Мэр Львова Садовый заявил, что это не авария в сети - защита сработала из-за ударной волны.

Что предшествовало?

  • Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это Орешник.
  • В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

обстрел (31233) Львовская область (3136) Рудно (1)
Яж кажу камінчик вискочив з під коромисла,газредуктора
Ото така в нас автоматика, розкрадають усе в цих облгазах, корупція номер один
09.01.2026 08:40 Ответить
Війна - це завжди брехня під назвою "дезінформація противника". Інша справа, що у нас є така сволота, яка здає інформацію кацапам, і це призводить до наших боліснтх втрат. Тому дуже неприємно, коли таких гівнюків інколи ловлять і судять, їм призначають строки в кілька років, які вони сподіваються не досидіти. Такі мерзотники мають зникати безслідно - нехай їхні поплічники здогадуються, де вони поділись і що з ними сталось.
09.01.2026 09:46 Ответить
"Обдрістєшнік" перекрив клапан. Потужно. ***** задоволене.
09.01.2026 08:40 Ответить
. По сільських ГРП , міжконтинентальними ракетами - за кількадесят лямів $ , ще ніхто не стріляв . Це вперше в світовій історії !
09.01.2026 09:23 Ответить
я не є експертом в газовій галузі та може серед читачів такі є й зможутьпідказати:
чи потребує "спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті" (що вочевидь має бути штатною ситуацією) кількагодинних (чи багатогодиних, бо роботи ж ще не закінчено) "відновлювальних робіт"?
я не проти, щоб це було так, але брехня в комунікації можновладців з суспільством підзаїбала, а тому такі повідомлення не так щоб за замовчуванням викликали довіру.
09.01.2026 09:26 Ответить
Газу поки немає в одному населеному пункті. Які тобі ще експерти? Експерт без оцінки ситуації на місці нічого не скаже. І які ще комунікації - в нас війни немає? Не забагато хочеш знати?
показать весь комментарий
Тепер клопіт із пуском газу.
09.01.2026 09:43 Ответить
Просто вбивають тупі коментарі на ЦН
09.01.2026 10:04 Ответить
 
 