В результате ударной волны на Львовщине сработала автоматическая система безопасности газа
Во Львовской области в результате ударной волны, вызванной атакой РФ, сработала автоматическая система безопасности газа.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Ударная волна в результате ракетной атаки врага ночью вызвала срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте в Рудно (улицы Садовая, Шевченко, Коперника и Узкая).
До выяснения причин аварии специалисты перекрыли подачу газа на входе перед ГРП", - говорится в сообщении.
Без газа временно остались 376 абонентов. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.
Также в результате удара РФ повреждены 6 грузовиков.
Мэр Львова Садовый заявил, что это не авария в сети - защита сработала из-за ударной волны.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это Орешник.
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ото така в нас автоматика, розкрадають усе в цих облгазах, корупція номер один
чи потребує "спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті" (що вочевидь має бути штатною ситуацією) кількагодинних (чи багатогодиних, бо роботи ж ще не закінчено) "відновлювальних робіт"?
я не проти, щоб це було так, але брехня в комунікації можновладців з суспільством підзаїбала, а тому такі повідомлення не так щоб за замовчуванням викликали довіру.