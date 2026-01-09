В результате ударной волны на Львовщине сработала автоматическая система безопасности газа

Во Львовской области в результате ударной волны, вызванной атакой РФ, сработала автоматическая система безопасности газа.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Ударная волна в результате ракетной атаки врага ночью вызвала срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте в Рудно (улицы Садовая, Шевченко, Коперника и Узкая).



До выяснения причин аварии специалисты перекрыли подачу газа на входе перед ГРП", - говорится в сообщении.

Без газа временно остались 376 абонентов. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

Также в результате удара РФ повреждены 6 грузовиков.

Мэр Львова Садовый заявил, что это не авария в сети - защита сработала из-за ударной волны.

Читайте: ВСУ сдерживают давление РФ на Покровском направлении, отражают штурмы возле Купянска, - Генштаб. КАРТА

Что предшествовало?

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это Орешник.

В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

Читайте также: Массированный удар по Киеву: 4 погибших, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков (обновлено)