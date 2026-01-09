ВСУ сдерживают давление РФ на Покровском направлении, отражают штурмы возле Купянска, - Генштаб. КАРТА
За минувшие сутки на передовой зафиксировано 161 боевое столкновение.
Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 126 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6482 дронов-камикадзе и осуществили 4042 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 160 – из реактивных систем залпового огня.
Авиационные удары подверглись, в частности, районы населенных пунктов Юльевка, Рождественка, Гиркое, Верхняя Терса, Любицкое, Дорожнянка и Зализнычное Запорожской области; Затока Одесской области.
Поражение врага
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник осуществил 122 обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Бурговатка, Вильча, Фиголевка.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Куриловки, Петропавловки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ставки и в районе Новоселовки.
На Славянском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи Сивера, Дроновки и Федоровки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное.
На Александровском направлении противник вчера осуществил 13 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка, Сичневое и в направлениях населенных пунктов Ивановка и Александроград.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 21 атаку россиян в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе и в районе Варваровки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили одну атаку врага в районе Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три атаки россиян в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
