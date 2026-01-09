РУС
2 363 12

"Обеспокоенные" из-за "атаки" на резиденцию Путина должны осудить удары РФ по Украине, - МИД

РФ ответила Орешниковым на удар по резиденции Путина: реакция МИД

Украина уже информирует партнеров об ударах РФ по Украине, в результате которых есть погибшие и раненые гражданские лица.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Андрея Сибиги, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Четыре мирных жителя, среди которых врач, погибли, а более двух десятков получили ранения в Киеве после ужасной ночи российских ударов.

Жилые районы, критическая инфраструктура, электроснабжение, отопление и водоснабжение подверглись жестоким атакам крылатыми и баллистическими ракетами и дронами.

Сегодня утром - Львов и Киев, в начале недели - Днепр, Запорожье, Кривой Рог и другие регионы. Агрессор демонстрирует полное пренебрежение мирными усилиями. Россия делает ставку на войну, террор и жестокость вместо дипломатии.

Но если военный преступник Путин думает, что может заставить украинцев принять его ультиматумы бомбардировками, он ошибается. Такие атаки только сплочают наш народ и делают его более решительным в противостоянии агрессии и террору", - подчеркнул он.

Сейчас Украина информирует партнеров о последствиях ночных ударов РФ.

"Мы призываем к решительной реакции. Публичное осуждение - особенно со стороны тех, кто недавно с беспокойством отреагировал на фейковую "атаку на резиденцию Путина". Мы призываем наших партнеров принять немедленные меры для усиления давления на Москву.

Новые раунды жестких санкций, чтобы лишить Россию ресурсов для террора и войны. Новые пакеты оборонной помощи Украине, чтобы лучше защитить наш народ и отбить нападавших. Новые шаги для обеспечения ответственности за российские преступления.

На террор и жестокость России нужно ответить единством, силой и справедливостью", - подытожил он.

Что предшествовало?

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Автор: 

МИД (7174) обстрел (31233) Сибига Андрей (741)
Топ комментарии
+9
Чергові заклики в порожнечу. Може фламінгами по смолєнску пульнете хоча б? А,забув. Це ж сраний фейк.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:38 Ответить
+8
та нічого не будуть ці потвори казати, проти *****
І робили це тільки щоб догодити йому
показать весь комментарий
09.01.2026 09:29 Ответить
+5
Вся надія на Лідора - двушечка на москву і відосик в ефір для лохів
показать весь комментарий
09.01.2026 09:51 Ответить
Чого це? В Україні нема резиденції пукіна.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:28 Ответить
та нічого не будуть ці потвори казати, проти *****
І робили це тільки щоб догодити йому
показать весь комментарий
09.01.2026 09:29 Ответить
Вся надія на Лідора - двушечка на москву і відосик в ефір для лохів
показать весь комментарий
09.01.2026 09:51 Ответить
Все ж з планом , як вчора пообіцяв лідор.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:33 Ответить
Ну так.
Тільки ЗЄ і ***** курять різний план, а результат один - знищуються Україна та українці.

Бо головна мета в обох все одно одна - збереження влади ціною України.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:40 Ответить
та він вже як сто раз засуджений - який з цього толк ?
показать весь комментарий
09.01.2026 09:38 Ответить
Чергові заклики в порожнечу. Може фламінгами по смолєнску пульнете хоча б? А,забув. Це ж сраний фейк.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:38 Ответить
Для занепокоєних завжди правий той у кого є ЯЗ...
показать весь комментарий
09.01.2026 09:38 Ответить
Так пане Сибіга , ми стійкі і рішучі , але стійко переносити відсутність світла заважає розуміння що Зеленський і його міндічі та інші під@раси у владі своїм мародерством в цьому допомагають ху#лу .
показать весь комментарий
09.01.2026 09:51 Ответить
Почалось в колгоспі утро )) тобто - ниття кацапів в соцмережах .

.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:51 Ответить
та в світі не залишилось порядних політиків, про що ви?
показать весь комментарий
09.01.2026 10:09 Ответить
теоретично, удар по резиденції лідора ядерної країни може спричинити використання ядерки

удар по резиденції зебіла нічого окрім пук-среньк не може спричинити, тому всім пофіг
показать весь комментарий
09.01.2026 10:39 Ответить
 
 