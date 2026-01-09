"Обеспокоенные" из-за "атаки" на резиденцию Путина должны осудить удары РФ по Украине, - МИД
Украина уже информирует партнеров об ударах РФ по Украине, в результате которых есть погибшие и раненые гражданские лица.
Об этом говорится в заявлении главы МИД Андрея Сибиги, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Четыре мирных жителя, среди которых врач, погибли, а более двух десятков получили ранения в Киеве после ужасной ночи российских ударов.
Жилые районы, критическая инфраструктура, электроснабжение, отопление и водоснабжение подверглись жестоким атакам крылатыми и баллистическими ракетами и дронами.
Сегодня утром - Львов и Киев, в начале недели - Днепр, Запорожье, Кривой Рог и другие регионы. Агрессор демонстрирует полное пренебрежение мирными усилиями. Россия делает ставку на войну, террор и жестокость вместо дипломатии.
Но если военный преступник Путин думает, что может заставить украинцев принять его ультиматумы бомбардировками, он ошибается. Такие атаки только сплочают наш народ и делают его более решительным в противостоянии агрессии и террору", - подчеркнул он.
Сейчас Украина информирует партнеров о последствиях ночных ударов РФ.
"Мы призываем к решительной реакции. Публичное осуждение - особенно со стороны тех, кто недавно с беспокойством отреагировал на фейковую "атаку на резиденцию Путина". Мы призываем наших партнеров принять немедленные меры для усиления давления на Москву.
Новые раунды жестких санкций, чтобы лишить Россию ресурсов для террора и войны. Новые пакеты оборонной помощи Украине, чтобы лучше защитить наш народ и отбить нападавших. Новые шаги для обеспечения ответственности за российские преступления.
На террор и жестокость России нужно ответить единством, силой и справедливостью", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, чтоРФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?
- Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами нанесла удар по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.
- В МИД Украины обратили внимание, что РФ до сих пор не предоставила никаких доказательств атаки.
- В Кремле считают, что доказательства не нужны.
- Также у Путина заявили, что позиция РФ в отношении Украины после "атаки" станет более жесткой.
- Трамп сказал, что США не нашли доказательств атаки Украины на резиденцию Путина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І робили це тільки щоб догодити йому
Тільки ЗЄ і ***** курять різний план, а результат один - знищуються Україна та українці.
Бо головна мета в обох все одно одна - збереження влади ціною України.
.
удар по резиденції зебіла нічого окрім пук-среньк не може спричинити, тому всім пофіг