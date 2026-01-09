"Обеспокоенные" из-за "атаки" на резиденцию Путина должны осудить удары РФ по Украине, - МИД

Украина уже информирует партнеров об ударах РФ по Украине, в результате которых есть погибшие и раненые гражданские лица.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Андрея Сибиги, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Четыре мирных жителя, среди которых врач, погибли, а более двух десятков получили ранения в Киеве после ужасной ночи российских ударов.

Жилые районы, критическая инфраструктура, электроснабжение, отопление и водоснабжение подверглись жестоким атакам крылатыми и баллистическими ракетами и дронами.

Сегодня утром - Львов и Киев, в начале недели - Днепр, Запорожье, Кривой Рог и другие регионы. Агрессор демонстрирует полное пренебрежение мирными усилиями. Россия делает ставку на войну, террор и жестокость вместо дипломатии.

Но если военный преступник Путин думает, что может заставить украинцев принять его ультиматумы бомбардировками, он ошибается. Такие атаки только сплочают наш народ и делают его более решительным в противостоянии агрессии и террору", - подчеркнул он.

Сейчас Украина информирует партнеров о последствиях ночных ударов РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

"Мы призываем к решительной реакции. Публичное осуждение - особенно со стороны тех, кто недавно с беспокойством отреагировал на фейковую "атаку на резиденцию Путина". Мы призываем наших партнеров принять немедленные меры для усиления давления на Москву.

Новые раунды жестких санкций, чтобы лишить Россию ресурсов для террора и войны. Новые пакеты оборонной помощи Украине, чтобы лучше защитить наш народ и отбить нападавших. Новые шаги для обеспечения ответственности за российские преступления.

На террор и жестокость России нужно ответить единством, силой и справедливостью", - подытожил он.

Читайте: В результате ударной волны на Львовщине сработала автоматическая система безопасности газа

Что предшествовало?

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".

В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

В Воздушных силах заявили, чтоРФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Что известно об "атаке" дронов на резиденцию Путина?

Читайте: В результате ударной волны во Львовской области сработала автоматическая система безопасности газа