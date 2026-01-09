РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11597 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО Удар Орешником по Львову
9 289 53

РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Удар по Украине Орешниковым: Что говорят в Воздушных силах?

В ночь на 9 января российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности атаки

Основным направлением удара была Киевская область.

Читайте: Последствия атаки на Киев: враг нанес удары по жилым районам. ФОТОрепортаж

Чем атаковал враг?

Так, россияне выпустили по Украине:

  • 242 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк (около 150 из них – "шахеды");
  • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков – Брянская обл. – РФ);
  • 22 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 1 баллистическую ракету средней дальности (с полигона Капустин Яр, Астраханская обл. – РФ).

Читайте также: Минобороны РФ заявило об ударе "Орешником" по Украине: это "ответ" на "атаку" резиденции Путина

Как отработала ПВО?

По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 244 воздушные цели:

  • 226 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);
  • 8 баллистических Искандер-М/С-400;
  • 10 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях.

Читайте: В результате ударной волны во Львовской области сработала автоматическая система безопасности газа

Что предшествовало?

  • Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
  • В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

Читайте также: Масштабная воздушная тревога: Россия атакует Украину беспилотниками и ракетами (обновлено)

Удар по Украине Орешниковым: Что говорят в Воздушных силах?

Автор: 

обстрел (31233) ПВО (3350) Воздушные силы (2881)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Зафіксовано виліт групи фотографій з ФайрПонта.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:13 Ответить
+12
Зате у хобітів є фотографії Фламінго і потужний лідор, що прагне миру.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:25 Ответить
+8
В скріні немає інфи про БРС Орешнік , чи автори хто пише цю статтстику не відрізняють розмір Іскандера від розміру Орешніка ? Ок то таке
Рифи дало заяву - що це відпрвідь на атаку бпла на резеденцію пуйла .
Але тут пасхалка ..Чому Львів ? Бо майже поруч що ? Правильно , країна з НАТО Польща ..Понти типу бережись НАТО я ось за 50 км від вас уї..ли Кукарєшніком
показать весь комментарий
09.01.2026 08:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В скріні немає інфи про БРС Орешнік , чи автори хто пише цю статтстику не відрізняють розмір Іскандера від розміру Орешніка ? Ок то таке
Рифи дало заяву - що це відпрвідь на атаку бпла на резеденцію пуйла .
Але тут пасхалка ..Чому Львів ? Бо майже поруч що ? Правильно , країна з НАТО Польща ..Понти типу бережись НАТО я ось за 50 км від вас уї..ли Кукарєшніком
показать весь комментарий
09.01.2026 08:55 Ответить
Вже є відео прильоту кацапогівна :
https://www.facebook.com/100003098255842/videos/pcb.25668377876182136/856590870547051?locale=uk_UA
показать весь комментарий
09.01.2026 08:57 Ответить
Та там на відео видно. Такий самий безтолковий фейерверк як і по Дніпру.
показать весь комментарий
09.01.2026 08:59 Ответить
ам "толкового2 не хочеться..
показать весь комментарий
09.01.2026 09:10 Ответить
вони нині проводять випробування в "польових" умовах незарядженої ракети... а ми?...
показать весь комментарий
09.01.2026 09:15 Ответить
А ми фламінги фарбуємо.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:23 Ответить
Тут же не питання руйнувань, кацапи хочуть показати. Це вони демонструють швидкість ракети і що вона здатна шести ядерну боєголовку. Та що її збити практично не можливо.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:16 Ответить
Що оця демонстрація, що алкогольні марення захєрової, а суть справи одна. Блеф.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:27 Ответить
Мабудь у пшеків вже потекло по ногах щось липке та коричневе
показать весь комментарий
09.01.2026 09:02 Ответить
і з калоші хлюпає
показать весь комментарий
09.01.2026 09:05 Ответить
И стреляют с одного полигона ( видимо со штатных пусковых точек) по разным целям. Пристрелка. Дорого пулять такой ракетой, но потом попадут куда надо.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:41 Ответить
какая "пристрелка" для ракеты средней дальности, чучело лишнехромосомное?
показать весь комментарий
09.01.2026 10:30 Ответить
-"Вы в каком полку служили"?(с)
показать весь комментарий
09.01.2026 10:31 Ответить
Для особо тупых расшифрую. Оценка работы бортовой аппаратуры ракеты, ее возможностей на данном направлении и КВО!
показать весь комментарий
09.01.2026 10:34 Ответить
Це було просто кинуть понт европейцям, мол бійтесь, не більше
показать весь комментарий
09.01.2026 08:55 Ответить
Ну такі собі понти - криве доробло з сумнівною ефективністю.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:02 Ответить
бо не штатна БЧ...а як спец. ********* встановлять?
показать весь комментарий
09.01.2026 09:12 Ответить
І буде страшніше Іскандера?
Не буде.

Повторюю - криве доробло.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:16 Ответить
Іскандери достатньо успішно збиваються.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:19 Ответить
А ця дура тупо нікуди не попадає.

У неядерному виконанні вона ні про що.
А у ядерному виконанні вона не є унікальною. І без неї ядерних ракет у РФ вистачає. Тільки їх застосовувати не можна.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:23 Ответить
Не бойся, пуски ракет с настоящими ядерными блоками, даже СССР до конца не освоил.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:57 Ответить
Поки замість реальних боєголовок бетонні болванки - це саме понти, з сумнівною ефективністю. Боєголовки з еквівалентом мегатонни - це вже апокаліпсис.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:17 Ответить
Так весь її сенс у неядерному виконанні.
Ядерних ракет у РФ і так вистачає. От тільки ніззя. Дядя Ляо за таке дупу ***** розірве.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:20 Ответить
Забудьте казочки Піонтковського про дядю Ляо. Якщо, а вірніше - коли, підуть мегатонни, то ні дядя Ляо, ні дядя Джо вже не будуть мати значення.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:47 Ответить
Тим не менше, щось ***** стримує. І це явно не ЄС та Україна.

Так що піонтковський тут ні до чого.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:52 Ответить
Його стримує сподівання на вирішення проблеми (капітуляцію України), коли сподівання закінчаться - застосує останній аргумент. Він сам себе загнав у глухий кут, були шанси виплутатись після Києва, Харкова, Херсона, при цьому ще відносно зберігши лице і в очах власного плебса, і в міжнародному просторі. А тепер у нього лише один шлях - вперед. "Пан чи пропав".
показать весь комментарий
09.01.2026 10:06 Ответить
Це сподівання луснуло у 2022 році.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:26 Ответить
Европейці і без ціх понтіа боятся. Відверто кажучи вони не просто боятся, вони суться.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:11 Ответить
Ельфи погрожують оркам - прилітає по Україні, орки показують кузькіну мать ельфам - прилітає по Україні. Не полігон)
показать весь комментарий
09.01.2026 09:23 Ответить
Зате у хобітів є фотографії Фламінго і потужний лідор, що прагне миру.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:25 Ответить
Ми в даній фентезійній історії - люди. В Толкіна саме люди з орками всі три книжки рубалися, а ельфи в лісі засіли й жили своє краще життя)
показать весь комментарий
09.01.2026 09:29 Ответить
Люди там рубалися на обох сторонах.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:33 Ответить
Непорівнювані цифри. Та й стосовно ельфів цей факт нічого не змінює.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:35 Ответить
Гондор, Рохан з однієї сторони. Харадріми та пірати з іншої.

Про чисельність та статистику втрат - це щось з області особистих фантазій.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:44 Ответить
Те що то війна людей проти людей - то наратив орків)
показать весь комментарий
09.01.2026 09:52 Ответить
Так ми про книгу чи про наративи кацапів?
показать весь комментарий
09.01.2026 09:53 Ответить
Про історичні паралелі.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:55 Ответить
Історичні паралелі з фентезійною книгою? 😁

Щось я не пам'ятаю там наративів орків.

А от люди, що воювали на стороні Мордора там були. І на цьому робився акцент. Бо це був єдиний народ, який воював на обох сторонах.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:03 Ответить
А чого ж - по суті там багато чого нагадує реальність. Колись була друга світова, потім ніби як все затихло, союзники порозбігалися займатися своїми справами, а Мордор то нікуди не зник, і от починається все знову. Ну не аж на 100% точно, це ж казка, але все ж.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:24 Ответить
Ельфи билися у битві останнього союзу.
Ельфи билися у Гельмовій паді.
Ельфи билися у битві п'яти воїнств.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:48 Ответить
1 і 3 - з іншого часу, 2 - маленький допоміжний загін і на цьому все.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:54 Ответить
Так по книзі ельфи і не були багаточисельними.

Якщо вже проводити аналогії, то ельфами скоріше можна вважати мільйони українців, що виїхали за кордон.

У книзі ельфи теж зібрали манаття та й звалили подалі від всього трешу.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:59 Ответить
Е, так просто ельфом не станеш, просто звалили. А між іншим ельфи звалили на інший континент, бо задовбалися від постійного неспокою на старому континенті. Може через 500 років вони припливуть назад вчити усіх демократії.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:02 Ответить
******** та його боти, ФлаМіндічі у відповідь вже політіли?
показать весь комментарий
09.01.2026 09:10 Ответить
Зафіксовано виліт групи фотографій з ФайрПонта.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:13 Ответить
Групи складаются зі світлин Міндіча, Цукермана, Чернишова тощо. Кожну групу очолює светлина чавунояйцевого Ze. Як каже колишній шпрехшталмейстер ГУР а зараз головний шпрехшталмейстер жОПи - треба купуаати нові плавки.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:54 Ответить
пабліки писали що у Львові пролунали дуже потужні вибухи 5-6
без фіксації чогось у повітрі
показать весь комментарий
09.01.2026 09:40 Ответить
Та ладно! Ніякого ж Орешника не існує. Це ж все кремлівська пропаганда.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:42 Ответить
Ну если честно то это уже жест полнейшего отчаяния со стороны *****, тот орешник то просто балванки по цене 150 лямов баксов, старый ботексный импотент хочет таким макаром испугать ни нас, он знает что Украина хер ложила на его пугалки, так он хочет напугать Европу, но и там практически все поняли что ***** лох и поэтому эффекта кацапы достигнут совершенно противоположного чем им бы хотелось.
показать весь комментарий
09.01.2026 09:50 Ответить
Це точно.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:29 Ответить
Интересно, а путлер предупреждал своих плебеев, что слабые натовцы, сперепугу, могут ответку настоящими ядерными блоками устроить.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:01 Ответить
Нє, вони заздалегідь попередили США та НАТО, що будуть пулять порожнім какашніком, така процедура. Це не вперше, но в них не завжди виходить...
показать весь комментарий
09.01.2026 10:33 Ответить
єдиною існуючою, шоп ЄС обісцялося, бо іншого пояснення немає
показать весь комментарий
09.01.2026 10:37 Ответить
 
 