РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 9 января российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Основным направлением удара была Киевская область.
Чем атаковал враг?
Так, россияне выпустили по Украине:
- 242 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк (около 150 из них – "шахеды");
- 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков – Брянская обл. – РФ);
- 22 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 1 баллистическую ракету средней дальности (с полигона Капустин Яр, Астраханская обл. – РФ).
Как отработала ПВО?
По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 244 воздушные цели:
- 226 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);
- 8 баллистических Искандер-М/С-400;
- 10 крылатых ракет "Калибр".
Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях.
Что предшествовало?
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
Рифи дало заяву - що це відпрвідь на атаку бпла на резеденцію пуйла .
Але тут пасхалка ..Чому Львів ? Бо майже поруч що ? Правильно , країна з НАТО Польща ..Понти типу бережись НАТО я ось за 50 км від вас уї..ли Кукарєшніком
https://www.facebook.com/100003098255842/videos/pcb.25668377876182136/856590870547051?locale=uk_UA
Не буде.
Повторюю - криве доробло.
У неядерному виконанні вона ні про що.
А у ядерному виконанні вона не є унікальною. І без неї ядерних ракет у РФ вистачає. Тільки їх застосовувати не можна.
Ядерних ракет у РФ і так вистачає. От тільки ніззя. Дядя Ляо за таке дупу ***** розірве.
Так що піонтковський тут ні до чого.
Про чисельність та статистику втрат - це щось з області особистих фантазій.
Щось я не пам'ятаю там наративів орків.
А от люди, що воювали на стороні Мордора там були. І на цьому робився акцент. Бо це був єдиний народ, який воював на обох сторонах.
Ельфи билися у Гельмовій паді.
Ельфи билися у битві п'яти воїнств.
Якщо вже проводити аналогії, то ельфами скоріше можна вважати мільйони українців, що виїхали за кордон.
У книзі ельфи теж зібрали манаття та й звалили подалі від всього трешу.
