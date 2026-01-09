РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 9 січня російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Основним напрямком удару була Київська область.
Чим атакував ворог?
Так, росіяни випустили по Україні:
- 242 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них – "шахеди");
- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська обл. – рф);
- 22 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 1 балістичну ракету середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. - рф).
Як відпрацювала ППО?
Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:
- 226 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 8 балістичних Іскандер-М/С-400;
- 10 крилатих ракет "Калібр".
Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.
Що передувало?
- Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
- Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
- У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
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Рифи дало заяву - що це відпрвідь на атаку бпла на резеденцію пуйла .
Але тут пасхалка ..Чому Львів ? Бо майже поруч що ? Правильно , країна з НАТО Польща ..Понти типу бережись НАТО я ось за 50 км від вас уї..ли Кукарєшніком