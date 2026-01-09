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Новини Результат роботи ППО Удар Орєшніком по Львову
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РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Удар по Україні Орєшніком: Що кажуть у Повітряних силах?

У ніч на 9 січня російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці атаки

Основним напрямком удару була Київська область.

Читайте: Наслідки атаки на Київ: ворог завдав ударів по житлових районах. ФОТОрепортаж

Чим атакував ворог?

Так, росіяни випустили по Україні:

  • 242 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них – "шахеди");
  • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська обл. – рф);
  • 22 крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
  • 1 балістичну ракету середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. - рф).

Читайте також: Міноборони РФ заявило про удар "Орєшніком" по Україні: це "відповідь" на "атаку" резиденції Путіна

Як відпрацювала ППО?

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:

  • 226 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
  • 8 балістичних Іскандер-М/С-400;
  • 10 крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.

Читайте: Внаслідок ударної хвилі на Львівщині спрацювала автоматична система безпеки газу

Що передувало?

  • Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
  • Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
  • У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

Також читайте: Масштабна повітряна тривога: Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами (оновлено)

Удар по Україні Орєшніком: Що кажуть у Повітряних силах?

Автор: 

обстріл (35247) ППО (4297) Повітряні сили (3569)
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Топ коментарі
+18
Зафіксовано виліт групи фотографій з ФайрПонта.
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09.01.2026 09:13 Відповісти
+18
Зате у хобітів є фотографії Фламінго і потужний лідор, що прагне миру.
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09.01.2026 09:25 Відповісти
+14
В скріні немає інфи про БРС Орешнік , чи автори хто пише цю статтстику не відрізняють розмір Іскандера від розміру Орешніка ? Ок то таке
Рифи дало заяву - що це відпрвідь на атаку бпла на резеденцію пуйла .
Але тут пасхалка ..Чому Львів ? Бо майже поруч що ? Правильно , країна з НАТО Польща ..Понти типу бережись НАТО я ось за 50 км від вас уї..ли Кукарєшніком
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09.01.2026 08:55 Відповісти

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