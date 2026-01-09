Наслідки атаки на Київ: ворог завдав ударів по житлових районах. ФОТОрепортаж
3 людини загинули, 18 - травмовані, серед них 5 рятувальників, унаслідок нічної атаки на Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"Ворог завдав ударів по житлових районах столиці. Зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів", - йдеться в повідомленні.
Удари по районах
У Дарницькому районі після влучання в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. Під час повторного обстрілу травмовано 5 рятувальників - ї м надається допомога.
У Дніпровському районі в одному з будинків виявлено двох загиблих.
Пожежі та руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.
Наслідки атаки
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