Наслідки атаки на Київ: ворог завдав ударів по житлових районах. ФОТОрепортаж

3 людини загинули, 18 - травмовані, серед них 5 рятувальників, унаслідок нічної атаки на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

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"Ворог завдав ударів по житлових районах столиці. Зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів", - йдеться в повідомленні.

Удари по районах

У Дарницькому районі після влучання в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. Під час повторного обстрілу травмовано 5 рятувальників - ї м надається допомога.

У Дніпровському районі в одному з будинків виявлено двох загиблих.

Пожежі та руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.

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Наслідки атаки













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