Удар по Києву: рух метро на червоній лінії обмежено

Через складну енергетичну ситуацію після обстрілу в Києві призупинено рух метро між станціями "Дніпро" – "Лісова". Інші лінії працюють без змін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

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"Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами", - йдеться в повідомленні

Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна".

Інтервал руху – 4:40-5:00 хв.

Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.

"Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – без змін. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену", зазначили у КМВА.

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Що передувало?

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