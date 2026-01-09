Удар по Києву: рух метро на червоній лінії обмежено
Через складну енергетичну ситуацію після обстрілу в Києві призупинено рух метро між станціями "Дніпро" – "Лісова". Інші лінії працюють без змін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.
"Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами", - йдеться в повідомленні
- Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна".
- Інтервал руху – 4:40-5:00 хв.
- Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.
"Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – без змін. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену", зазначили у КМВА.
Що передувало?
У ніч проти 9 січня російські загарбники масовано атакували Київ.
Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, у місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
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