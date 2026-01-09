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Удар по Києву: рух метро на червоній лінії обмежено

Червона лінія метро Києва працює зі змінами: що відомо

Через складну енергетичну ситуацію після обстрілу в Києві призупинено рух метро між станціями "Дніпро" – "Лісова". Інші лінії працюють без змін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

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"Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами", - йдеться в повідомленні

  • Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна".
  • Інтервал руху – 4:40-5:00 хв.
  • Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.

"Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – без змін. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену",  зазначили у КМВА.

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Що передувало?

У ніч проти 9 січня російські загарбники масовано атакували Київ. 

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, у місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Автор: 

Київ (21166) Метрополітен (1430) обстріл (35247) Повітряні атаки на Київ (1060)
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