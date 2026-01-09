РУС
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
Удар по Киеву: движение метро на красной линии ограничено

Красная линия метро Киева работает с изменениями: что известно

Из-за сложной энергетической ситуации после обстрела в Киеве приостановлено движение метро между станциями "Дніпро" – "Лісова". Остальные линии работают без изменений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями", - говорится в сообщении

  • Движение поездов осуществляется между станциями "Академмістечко" – "Арсенальна".
  • Интервал движения – 4:40-5:00 мин.
  • Движение поездов на открытом участке между станциями "Дніпро" – "Лісова" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.

"Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – без изменений. Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена", – отметили в КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированный удар по Киеву: 4 погибших, 24 пострадавших, среди них - работники ГСЧС и трое медиков (обновлено)

Что предшествовало?

В ночь на 9 января российские захватчики массированно атаковали Киев. 

В результате российских ударов погибли четверо человек, в городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Киев (26512) Метрополитен (1032) обстрел (31233) Воздушные атаки на Киев (928)
Доки "найвеличніший" носится з "мирним планом"ворог ціленаправлено знищує Україну,гідної відповіді немає.
09.01.2026 06:32 Ответить
Як вас на фатерлянді кожну ніч *******', а ви зранку ідете на роботу? Таки да, незламні.
09.01.2026 07:15 Ответить
 
 