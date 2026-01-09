Удар по Киеву: движение метро на красной линии ограничено

Из-за сложной энергетической ситуации после обстрела в Киеве приостановлено движение метро между станциями "Дніпро" – "Лісова". Остальные линии работают без изменений.

"Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями", - говорится в сообщении

Движение поездов осуществляется между станциями "Академмістечко" – "Арсенальна".

Интервал движения – 4:40-5:00 мин.

Движение поездов на открытом участке между станциями "Дніпро" – "Лісова" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.

"Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – без изменений. Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена", – отметили в КГГА.

Что предшествовало?

В ночь на 9 января российские захватчики массированно атаковали Киев.

В результате российских ударов погибли четверо человек, в городе есть перебои со светом и водоснабжением.