Удар по Киеву: движение метро на красной линии ограничено
Из-за сложной энергетической ситуации после обстрела в Киеве приостановлено движение метро между станциями "Дніпро" – "Лісова". Остальные линии работают без изменений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.
"Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями", - говорится в сообщении
- Движение поездов осуществляется между станциями "Академмістечко" – "Арсенальна".
- Интервал движения – 4:40-5:00 мин.
- Движение поездов на открытом участке между станциями "Дніпро" – "Лісова" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.
"Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – без изменений. Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена", – отметили в КГГА.
Что предшествовало?
В ночь на 9 января российские захватчики массированно атаковали Киев.
В результате российских ударов погибли четверо человек, в городе есть перебои со светом и водоснабжением.
