Ракетами українського виробництва уражено підприємство у Таганрозі, де виготовляли БПЛА, - Генштаб
Сили оборони України завдали удару по підприємству із виробництва БпЛА в Ростовській області РФ.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Атлант Аеро"
У ніч на 13 січня ракетами українського виробництва уражено підприємство "Атлант Аеро" (Таганрог, Ростовська область).
"Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".
Ураження даного об’єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", - зазначили у Генштабі.
На підприємстві зафіксовано вибухи та пожежу в районі виробничих корпусів. Наразі ступінь збитків уточнюється.
Інші ураження
На окупованій території Запорізької області уражено ЗРК "Тор" у н.п. Черешневе, ЗРК "Тунгуска" н.п Подспор'є), РЛС П-18-2 "Прима" (н.п.Лозуватка) та зосередження живої сили противника у районі Любимівки.
На окупованій Донеччині уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" (Сонячне).
Наразі наслідки уточнюються.
вони чого так за Томагавками в восени та грудні бігали ..хотіли прикрити ними брехню про фламінго
написано жеж ,,угруповання сил і засобів ВМС ЗС України,, Джерело: https://censor.net/ua/n3595172
Дятлам вже навіть кацапи показували залишки Фламінго на своїй території, у тому числі - збиті, але ж ботня живе у своєму виганадому маленькому світові, відірваному від реальності.
І мені похер чим! Хоч з рогатки.
А коли Україна в блекауті і якийсь там цех вигорів, то до сраки карі очі!
Можу на сірники скинути.
Сам піди і підпали!
Коли у владі невігласи, торговці цибулею, фотографи і т.п., то вони так і керують!
Як треба, вони не знають і не вміють !
Раз с ВМС -- значит Нептун.