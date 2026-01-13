Ракетами українського виробництва уражено підприємство у Таганрозі, де виготовляли БПЛА, - Генштаб

Сили оборони України завдали удару по підприємству із виробництва БпЛА в Ростовській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.



У ніч на 13 січня ракетами українського виробництва уражено підприємство "Атлант Аеро" (Таганрог, Ростовська область).

"Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".



Ураження даного об’єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", - зазначили у Генштабі.

На підприємстві зафіксовано вибухи та пожежу в районі виробничих корпусів. Наразі ступінь збитків уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони вдруге атакували Орлівську ТЕЦ в Росії. ВIДЕО

Інші ураження

На окупованій території Запорізької області уражено ЗРК "Тор" у н.п. Черешневе, ЗРК "Тунгуска" н.п Подспор'є), РЛС П-18-2 "Прима" (н.п.Лозуватка) та зосередження живої сили противника у районі Любимівки.

На окупованій Донеччині уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" (Сонячне).

Наразі наслідки уточнюються.

Читайте: Безпілотники атакують Таганрог: під ударом авіаремонтний завод та виробник компонентів для дронів. ВIДЕО