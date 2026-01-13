УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9794 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
5 057 31

Ракетами українського виробництва уражено підприємство у Таганрозі, де виготовляли БПЛА, - Генштаб

Подробиці ракетного удару ЗСУ по Таганрогу: що уражено?

Сили оборони України завдали удару по підприємству із виробництва БпЛА в Ростовській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Атлант Аеро"

У ніч на 13 січня ракетами українського виробництва уражено підприємство "Атлант Аеро" (Таганрог, Ростовська область).

"Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

Ураження даного об’єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", - зазначили у Генштабі.

На підприємстві зафіксовано вибухи та пожежу в районі виробничих корпусів. Наразі ступінь збитків уточнюється.

Інші ураження

На окупованій території Запорізької області уражено ЗРК "Тор" у н.п. Черешневе, ЗРК "Тунгуска" н.п Подспор'є), РЛС П-18-2 "Прима" (н.п.Лозуватка) та зосередження живої сили противника у районі Любимівки.

На окупованій Донеччині уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" (Сонячне).

Наразі наслідки уточнюються.

Автор: 

Генштаб ЗС (8229) Запорізька область (4796) Донецька область (11027) Удари по РФ (899) Таганрог (15) Ростовська область (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Глянь на фото/відео, цех повністю вигорів. Якщо це не знищення, то я вже не знаю...
показати весь коментар
13.01.2026 10:20 Відповісти
+14
Нашим Воїнам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
13.01.2026 10:18 Відповісти
+12
Або ще простіше - вдарили британськими, а ГШ наказали доповісти про українські.
показати весь коментар
13.01.2026 10:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
100%

вони чого так за Томагавками в восени та грудні бігали ..хотіли прикрити ними брехню про фламінго
показати весь коментар
13.01.2026 10:21 Відповісти
канєшно, що нептуни..
написано жеж ,,угруповання сил і засобів ВМС ЗС України,, Джерело: https://censor.net/ua/n3595172
показати весь коментар
13.01.2026 10:53 Відповісти
"zельоні фламінги можуть тільки у відосиках літати"

Дятлам вже навіть кацапи показували залишки Фламінго на своїй території, у тому числі - збиті, але ж ботня живе у своєму виганадому маленькому світові, відірваному від реальності.
показати весь коментар
13.01.2026 10:31 Відповісти
По сім штук на добу показали, ще до жовтня 2025-го?
показати весь коментар
13.01.2026 10:38 Відповісти
Звісно, що ні. Але ж показували. Тобто - їми по факту б`ють, вони по факту є, хоча і значно менших кількостях, ніж балаболив Зеля.
показати весь коментар
13.01.2026 10:43 Відповісти
Двигунів на 40 фламінго було. Чи ти віриш в сім на добу?! От зклепають 2-4 шт.на місяць Нептунів і пускають.
показати весь коментар
13.01.2026 10:42 Відповісти
Дай ссылку на показы или не неси уйни.
показати весь коментар
13.01.2026 10:55 Відповісти
дятлам розказали про 3 тищі ракет до нового року, і вони досі дрочать на зелупу
показати весь коментар
13.01.2026 11:57 Відповісти
Палати та вибухати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря ,та ТОТ !!))
показати весь коментар
13.01.2026 10:18 Відповісти
Навіщо ця тупа статистика?Новина без заголовку знищено ні про що!
показати весь коментар
13.01.2026 10:18 Відповісти
Глянь на фото/відео, цех повністю вигорів. Якщо це не знищення, то я вже не знаю...
показати весь коментар
13.01.2026 10:20 Відповісти
Коли Москва буде сидіти без світла тиждень у -20, то це знищення.
І мені похер чим! Хоч з рогатки.
А коли Україна в блекауті і якийсь там цех вигорів, то до сраки карі очі!
показати весь коментар
13.01.2026 10:46 Відповісти
Піди та підпали.
Можу на сірники скинути.
показати весь коментар
13.01.2026 11:51 Відповісти
Ніфіга ти хитросракий.
Сам піди і підпали!
показати весь коментар
13.01.2026 12:02 Відповісти
Нашим Воїнам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
13.01.2026 10:18 Відповісти
Як щоб зелена наволоч не розікрала гроші на ракети то можна було б знищувати цілі в рашкі не по одинокими ракетами а масовими атаками , і ситуація на фронті була б зовсім іншою .
показати весь коментар
13.01.2026 10:23 Відповісти
Коли згорить вщент виробництво шахедів в ******** тоді і розкажете про вітчизняні ракети. Тонна б/ч у фламінго-це ж потужно. Хрясь-і немає ********.
показати весь коментар
13.01.2026 10:28 Відповісти
ця інфа як виправдання влади яка веде саботаж і сприяння ворогу.
показати весь коментар
13.01.2026 10:29 Відповісти
Та нема там саботажу чи сприянню!
Коли у владі невігласи, торговці цибулею, фотографи і т.п., то вони так і керують!
Як треба, вони не знають і не вміють !
показати весь коментар
13.01.2026 10:44 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 10:33 Відповісти
атакували воїни ЦСО "А" разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України. Джерело: https://censor.net/ua/n3595172

Раз с ВМС -- значит Нептун.
показати весь коментар
13.01.2026 10:59 Відповісти
Це як слону дробина, після таким масованих обстрілів в Україні, повинні сидіти без світла не тільки белгород в і курськ воронеж орел і саме головне москва..
показати весь коментар
13.01.2026 11:08 Відповісти
Вдарити по підприємству,не означає знищити.В москалів також цехи є підземні і може взагалі загорілася адмін будівля.
показати весь коментар
13.01.2026 11:11 Відповісти
Якби цей удар був здійснений "фламінго", то про це було би сказано в повідомленні, щоб потішити наполеончика і зебілів.
показати весь коментар
13.01.2026 11:15 Відповісти
А навіщо Генштаб відбілює зелених мародерів?
показати весь коментар
13.01.2026 11:55 Відповісти
 
 