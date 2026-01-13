Безпілотники атакують Таганрог: під ударом авіаремонтний завод та виробник компонентів для дронів. ВIДЕО

Зранку 13 січня 2026 року українські БпЛА атакують місто Таганрог в Ростовській області Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Під ударом заводи 

Як зазначається, місцеві жителі у соцмережах пишуть, що ударів зазнали завод "Атлант Аеро" та авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г. М. Берієва.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на регіон.

"Сили ППО просто зараз відбивають повітряну атаку на Таганрог. Інформації про постраждалих серед людей не надходило. Дані щодо наслідків на землі уточнюються", - пише російський чиновник.

Що про заводи відомо?

Зазначимо, що підприємство "Атлант Аеро" виробляє компоненти для бойових дронів, систем управління, а також комплексів РЕБ. Виробництво, зокрема, зосереджене на розробці дронів "Оріон" та FPV-безпілотників.

13.01.2026 07:37 Відповісти
Харашо гарiт! 👍
13.01.2026 07:54 Відповісти
Нє..заголовок повинен бути "Найдобріші українські безпілотники завітали до таганрогу, привітати працівників авіаремонтного заводу з прийдешнім старим новим роком!"

Блін, якби вони ще листівки зкидали деморалізуючі..тиск моральний на болотяних подвоївся б..
13.01.2026 08:09 Відповісти
13.01.2026 09:04 Відповісти
атрицательнае гарение....
13.01.2026 09:41 Відповісти
Це історична територія України. Маємо право бити окупантів.
13.01.2026 13:35 Відповісти
 
 