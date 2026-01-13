Безпілотники атакують Таганрог: під ударом авіаремонтний завод та виробник компонентів для дронів. ВIДЕО

Зранку 13 січня 2026 року українські БпЛА атакують місто Таганрог в Ростовській області Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Під ударом заводи

Як зазначається, місцеві жителі у соцмережах пишуть, що ударів зазнали завод "Атлант Аеро" та авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г. М. Берієва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Воронеж, прогриміли вибухи. ВІДЕО+ФОТО

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на регіон.

"Сили ППО просто зараз відбивають повітряну атаку на Таганрог. Інформації про постраждалих серед людей не надходило. Дані щодо наслідків на землі уточнюються", - пише російський чиновник.

Що про заводи відомо?

Зазначимо, що підприємство "Атлант Аеро" виробляє компоненти для бойових дронів, систем управління, а також комплексів РЕБ. Виробництво, зокрема, зосереджене на розробці дронів "Оріон" та FPV-безпілотників.

Також читайте: Уражено нафтобазу у Волгоградській області, ворожий склад БпЛА та низку цілей на окупованій території, - Генштаб