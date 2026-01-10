Дрони атакували Воронеж, прогриміли вибухи. ВІДЕО+ФОТО
Ввечері суботи, 10 січня, безпілотники атакували російський Воронеж. Пролунала серія вибухів.
Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі атаки
За інформацією телеграм-каналів, над Воронежем пролунало щонайменше 20 гучних вибухів, які чули мешканці різних районів міста.
Над містом також фіксувалися яскраві спалахи та дим.
У мережі з'явилася низка відео атаки дронів на Воронеж.
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А ми у відповідь - вибиваємо шибки в провінційному місті