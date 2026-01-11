Дроны атаковали Воронеж, прогремели взрывы

Вечером субботы, 10 января, беспилотники атаковали российский Воронеж. Прогремела серия взрывов.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали атаки

По информации телеграм-каналов, над Воронежем прогремело не менее 20 громких взрывов, которые слышали жители разных районов города.

Над городом также фиксировались яркие вспышки и дым.

В сети появился ряд видео атаки дронов на Воронеж.

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

Читайте также: Дроны атаковали Воронежскую область РФ: повреждены резервуары с горючей жидкостью