Дроны атаковали Воронеж, прогремели взрывы
Вечером субботы, 10 января, беспилотники атаковали российский Воронеж. Прогремела серия взрывов.
Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Детали атаки
По информации телеграм-каналов, над Воронежем прогремело не менее 20 громких взрывов, которые слышали жители разных районов города.
Над городом также фиксировались яркие вспышки и дым.
В сети появился ряд видео атаки дронов на Воронеж.
Внимание! Видео содержат ненормативную лексику
А ми у відповідь - вибиваємо шибки в провінційному місті
так приємно це чути , аж дух захоплює!!