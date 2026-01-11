РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9778 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
5 739 23

Дроны атаковали Воронеж, прогремели взрывы

Вечером субботы, 10 января, беспилотники атаковали российский Воронеж. Прогремела серия взрывов.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали атаки

По информации телеграм-каналов, над Воронежем прогремело не менее 20 громких взрывов, которые слышали жители разных районов города.

атака дронов на Воронеж

атака дронов на Воронеж

атака дронов на Воронеж

Над городом также фиксировались яркие вспышки и дым.

В сети появился ряд видео атаки дронов на Воронеж.

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

Читайте также: Дроны атаковали Воронежскую область РФ: повреждены резервуары с горючей жидкостью

Автор: 

россия (98651) атака (901) дроны (5940) Воронеж (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
На жаль, гра в одні ворота: росіяни безбожно ******** балістикою, крилатими ракетами і шахедами Київ.

А ми у відповідь - вибиваємо шибки в провінційному місті
показать весь комментарий
11.01.2026 00:22 Ответить
+12
показать весь комментарий
10.01.2026 23:34 Ответить
+12
Яка там БЧ у наших бпла? Пряме влучання і лише пошкоджений балкон...
показать весь комментарий
10.01.2026 23:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.01.2026 23:33 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 23:34 Ответить
Яка там БЧ у наших бпла? Пряме влучання і лише пошкоджений балкон...
показать весь комментарий
10.01.2026 23:36 Ответить
Важко сказати на око, але кілограмів з 5-6, один вибух мабуть потягне на десяточку з плюсом кіло в еквіваленті тротилу. Кисло проти 40 шахедських, більше схоже на фальшиву вендету на показ для лохторату, а не на "алаверди" сторицею.
показать весь комментарий
11.01.2026 01:42 Ответить
В эту игру можно играть вдвоем, русские ублюдки. Чтоб вы все выздыхали в своем Воронеже, биомусор, поддерживающий путина.
показать весь комментарий
10.01.2026 23:45 Ответить
На жаль, гра в одні ворота: росіяни безбожно ******** балістикою, крилатими ракетами і шахедами Київ.

А ми у відповідь - вибиваємо шибки в провінційному місті
показать весь комментарий
11.01.2026 00:22 Ответить
Бо в нас союзники імпотенти, давно вже можна було не тільки мати в достатній кількості свої шахеди, а і балістичні ракети. Але ці "стурбовані-охочі" досі купляють скраплений газ у підорашки та інші товари.
показать весь комментарий
11.01.2026 00:32 Ответить
Не союзники імпотенти, а в ОП, МО і РНБО імпотенти або саботажники. Без або.
показать весь комментарий
11.01.2026 01:53 Ответить
На пітьмі тривожно:

показать весь комментарий
10.01.2026 23:47 Ответить
Погано , що наші , на цьому , не роблять акцент ...((
показать весь комментарий
11.01.2026 00:06 Ответить
Певне тому, що зайвий раз згадувати вирізку з ДСВ під назвою "Велика вітчизняна війна", яку рашистська пітьма перетворила на власний некро-мілітаристський орієнтир, наразі не камільфо.
показать весь комментарий
11.01.2026 00:18 Ответить
Так , це ж для кацапів потрібно (не для нас) , а також для всіх в світі , хто за цим спостерігає . Чудовий матеріал для пропаганди , який не використовується
показать весь комментарий
11.01.2026 00:22 Ответить
И толку? Подстанцию жахнули или ещё чего серьёзное? Кацапам именно на Воронеж традиционно наср..ть, они его и так перманентно бомбят.
показать весь комментарий
10.01.2026 23:57 Ответить
перехід до тактики випаленої землі
показать весь комментарий
11.01.2026 00:02 Ответить
Этими комариками? Засевать город чем-то типа АЖ-2 с беспилотника толку было бы больше. Один точно штук 30 унесёт, плюс точно прицеливаться не нужно. 10-15 беспилотников на городи и вот тогда все службы на ушах стояли бы, запарились тушить.
показать весь комментарий
11.01.2026 00:10 Ответить
Народу нравіцца. Піар знатний, бо більше не має на чому піаритись. Ну і бабла на дрони зписано як за бойовий вихід авіаносця вмф США.
показать весь комментарий
11.01.2026 00:02 Ответить
Коли у кацапів щось бухає ,
так приємно це чути , аж дух захоплює!!
показать весь комментарий
11.01.2026 00:10 Ответить
Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно - застой. Хочется движухи.
показать весь комментарий
11.01.2026 00:29 Ответить
Вони ж ніякого практичного ефекту не мали.Пошкоджений балкон.
показать весь комментарий
11.01.2026 04:14 Ответить
Чи заряджені ці дрони китайськими петардами? Порівнюючи пошкодження, завдані «Шахедами», схоже, що так.
показать весь комментарий
11.01.2026 04:18 Ответить
міндіч падла де ..фламінго..--- в криптовалюті наскирдував криворагульним браткам
показать весь комментарий
11.01.2026 07:45 Ответить
Бомбить воронеж это национальная рюмепя забава...
показать весь комментарий
11.01.2026 08:14 Ответить
 
 