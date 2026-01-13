РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10538 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
2 757 4

Беспилотники атакуют Таганрог: вероятно, под ударом - авиаремонтный завод и производитель компонентов для дронов. ВИДЕО

Утром 13 января 2026 года украинские БПЛА атакуют город Таганрог в Ростовской области Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Под ударом - заводы 

Как отмечается, местные жители в соцсетях пишут, что ударам подверглись завод "Атлант Аэро" и авиаремонтный завод ТАНТК им. Г. М. Бериева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Воронеж, прогремели взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на регион.

"Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку на Таганрог. Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях на земле уточняются", - пишет российский чиновник.

Что известно о заводах?

Отметим, что предприятие "Атлант Аэро" производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство, в частности, сосредоточено на разработке дронов "Орион" и FPV-беспилотников.

Читайте также: Поражена нефтебаза в Волгоградской области, вражеский склад БПЛА и ряд целей на оккупированной территории, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (4733) Удары по РФ (734) Таганрог (5)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.01.2026 07:37 Ответить
Харашо гарiт! 👍
показать весь комментарий
13.01.2026 07:54 Ответить
Нє..заголовок повинен бути "Найдобріші українські безпілотники завітали до таганрогу, привітати працівників авіаремонтного заводу з прийдешнім старим новим роком!"

Блін, якби вони ще листівки зкидали деморалізуючі..тиск моральний на болотяних подвоївся б..
показать весь комментарий
13.01.2026 08:09 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2026 09:04 Ответить
 
 