Беспилотники атакуют Таганрог: вероятно, под ударом - авиаремонтный завод и производитель компонентов для дронов. ВИДЕО

Утром 13 января 2026 года украинские БПЛА атакуют город Таганрог в Ростовской области Российской Федерации.

Под ударом - заводы

Как отмечается, местные жители в соцсетях пишут, что ударам подверглись завод "Атлант Аэро" и авиаремонтный завод ТАНТК им. Г. М. Бериева.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на регион.

"Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку на Таганрог. Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях на земле уточняются", - пишет российский чиновник.

Что известно о заводах?

Отметим, что предприятие "Атлант Аэро" производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство, в частности, сосредоточено на разработке дронов "Орион" и FPV-беспилотников.

