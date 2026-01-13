Беспилотники атакуют Таганрог: вероятно, под ударом - авиаремонтный завод и производитель компонентов для дронов. ВИДЕО
Утром 13 января 2026 года украинские БПЛА атакуют город Таганрог в Ростовской области Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Под ударом - заводы
Как отмечается, местные жители в соцсетях пишут, что ударам подверглись завод "Атлант Аэро" и авиаремонтный завод ТАНТК им. Г. М. Бериева.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на регион.
"Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку на Таганрог. Информация о пострадавших среди людей не поступала. Данные о последствиях на земле уточняются", - пишет российский чиновник.
Что известно о заводах?
Отметим, что предприятие "Атлант Аэро" производит компоненты для боевых дронов, систем управления, а также комплексов РЭБ. Производство, в частности, сосредоточено на разработке дронов "Орион" и FPV-беспилотников.
